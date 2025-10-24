Hiện tượng “xoay vòng” dòng tiền giữa vàng và Bitcoin sẽ còn tiếp diễn

Đầu tuần này, khi giá vàng bị bán mạnh, Bitcoin lại phục hồi trong ngày, cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư có thể đang dịch chuyển giữa hai kênh trú ẩn này. Hiện tượng “xoay vòng” giữa vàng và Bitcoin sẽ còn diễn ra thường xuyên khi thị trường tiếp tục biến động...

Cùng dự báo trên, ông Geoffrey Kendrick, Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản số toàn cầu của Ngân hàng Standard Chartered, cũng đã đưa ra nhận định đáng chú ý: giá Bitcoin có thể giảm xuống dưới mốc 100.000 USD vào cuối tuần này.

Ông cho rằng rất có thể đây sẽ là “lần cuối cùng” đồng tiền số này được giao dịch dưới ngưỡng tâm lý quan trọng đó.

Dự báo trên được đưa ra sau khi Bitcoin lập đỉnh mới ở mức hơn 126.000 USD vào ngày 6/10, trước khi thị trường sụt giảm mạnh do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung khiến nhà đầu tư bán tháo trong bốn ngày liên tiếp.

Ông Kendrick thừa nhận vẫn chưa thể xác định chính xác Bitcoin sẽ giảm đến đâu trước khi tạo nền giá ổn định, nhưng ông tin rằng xu hướng phục hồi sẽ sớm quay trở lại.

Một yếu tố mà ông Kendrick đặc biệt chú ý là dòng vốn luân chuyển giữa vàng và Bitcoin. Theo ông, đầu tuần này, khi giá vàng bị bán mạnh, Bitcoin lại phục hồi trong ngày, cho thấy dòng tiền của nhà đầu tư có thể đang dịch chuyển giữa hai kênh trú ẩn này.

Ông Kendrick dự báo hiện tượng “xoay vòng” giữa vàng và Bitcoin sẽ còn diễn ra thường xuyên khi thị trường tiếp tục biến động.

Ngoài ra, ông cũng đề cập đến yếu tố thanh khoản và các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật. Việc các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), vẫn duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ khiến dòng tiền trên thị trường bị siết lại.

Câu hỏi được đặt ra là khi nào Fed sẽ phản ứng bằng cách dừng hoặc nới lỏng chính sách này. Dù vậy, ông Kendrick nhấn mạnh rằng đường trung bình động 50 tuần của Bitcoin vẫn được giữ vững từ đầu năm 2023, khi giá chỉ ở mức khoảng 25.000 USD.

Gần đây, thị trường đã chứng kiến sự kiện thanh lý quy mô lên tới 19 tỷ USD, kéo giá Bitcoin xuống mức thấp nhất trong bốn tháng còn 104.000 USD vào thứ sáu tuần trước.

Dù biến động mạnh, ông Kendrick vẫn giữ nguyên mục tiêu giá cuối năm 2025 là 200.000 USD, và dự báo dài hạn đạt 500.000 USD vào năm 2028. Với mức giá hiện quanh 108.200 USD, Bitcoin cần tăng khoảng 85% để chạm mục tiêu ngắn hạn này.

Đáng chú ý, các quỹ ETF Bitcoin đã ghi nhận dòng tiền ròng dương 477 triệu USD vào thứ Ba, chấm dứt chuỗi bốn ngày bị rút vốn do lo ngại yếu tố chính trị.

Ông Kendrick cho rằng dòng vốn từ các quỹ ETF sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, trở thành động lực chính giúp giá Bitcoin đi lên trong phần còn lại của năm, nhất là khi ảnh hưởng của đợt thanh lý vừa qua dần hạ nhiệt.

Trên thị trường phái sinh, các “cá voi” Bitcoin cũng bắt đầu hành động. Dữ liệu từ nền tảng blockchain Lookonchain cho thấy ba ví lớn đã bơm hàng chục triệu USD để mở các vị thế mua có đòn bẩy trên sàn giao dịch phi tập trung Hyperliquid.

Cụ thể, ví 0x3fce đã nâng quy mô lên 49,7 triệu USD, trong khi ví 0x89AB mở vị thế mua đòn bẩy gấp 6 lần, trị giá 14 triệu USD.

Ở chiều ngược lại, giá vàng giảm mạnh xuống khoảng 4.075 USD/ounce vào thứ tư, thấp hơn đáng kể so với kỷ lục 4.381 USD/ounce đạt được chỉ vài ngày trước.

Ông Kendrick nhận định đà hạ nhiệt của vàng có thể trở thành yếu tố hỗ trợ cho Bitcoin, khi câu chuyện về Bitcoin như một tài sản trú ẩn thay thế có khả năng được tái kích hoạt trong thời gian tới.