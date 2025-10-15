Thứ Tư, 15/10/2025

Tâm lý thị trường tiền điện tử vẫn ở vùng "sợ hãi"

Bạch Dương

15/10/2025, 09:28

Theo nhà phân tích Brian Q của nền tảng on-chain Santiment, những phản ứng theo tin tức chính trị, đang ảnh hưởng mạnh đến biến động ngắn hạn của thị trường tiền điện tử…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Chỉ số Sợ hãi & Tham lam Tiền điện tử (thước đo tâm lý thị trường), từ 0 (rất sợ hãi) đến 100 (rất tham lam), vẫn đang ở vùng “sợ hãi” với điểm số 38 trong hai ngày liên tiếp. Chỉ một tuần trước, chỉ số này vẫn ở mức trung bình 70, nghĩa là nằm trong vùng “tham lam”. 

Trước đó, hôm chủ nhật, chỉ số này thậm chí đã rơi xuống 24 điểm – mức thấp nhất kể từ tháng 4, khi ấy thị trường cũng từng hoảng loạn và bán tháo ồ ạt như diễn biến vừa rồi. 

Santiment thông tin tuần trước nhóm “nhà đầu tư có kinh nghiệm” đã tranh thủ mua thêm Bitcoin và các đồng altcoin trong lúc nhà đầu tư nhỏ lẻ bán tháo vì lo ngại sau tin tức Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 100% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trong bài viết đăng ngày thứ hai, nhà phân tích Brian Q của nền tảng nhận định: “Cảm xúc của nhà đầu tư nhỏ lẻ thường là chỉ báo ngược. Thời điểm họ quá sợ hãi và bán tháo, giá Bitcoin và altcoin thường sắp tăng trở lại”. 

Thị trường tiền điện tử đã giảm mạnh vào thứ sáu sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố thuế quan mới với Trung Quốc. Đây là một trong bốn “ngày hoảng loạn” trong năm nay – những thời điểm mà tâm lý sợ hãi bao trùm lên toàn thị trường tiền điện tử.

Trước đó, diễn biến này cũng xuất hiện trong tháng 4, khi vòng áp thuế đối ứng đầu tiên được ông Trump công bố. Tới tháng 6, khi căng thẳng giữa Iran, Israel và Mỹ leo thang. Sau đó, vào tháng 8, khi xuất hiện lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không cắt giảm lãi suất.

“Mỗi lần đám đông hoảng loạn, các nhà đầu tư có kinh nghiệm đều tranh thủ gom hàng”, Brian Q nói.

Theo ông, sự sợ hãi thường khiến nhà đầu tư nhỏ lẻ rời bỏ thị trường, nhưng rồi họ lại quay trở lại, thường là khi giá đã phục hồi. 

Theo nền tảng phân tích Santiment, trong hầu hết các đợt biến động lớn, nhà đầu tư nhỏ lẻ thường nhanh chóng quay lại thị trường sau khi nhận ra những tin tức tiêu cực mà họ lo sợ trước đó thực ra đã bị thổi phồng. Điều này khiến những người mua vào lúc giá giảm hưởng lợi.

Trong sự kiện mới nhất, các cuộc bàn luận về tiền điện tử tập trung nhiều vào chính sách thương mại của ông Donald Trump, và tâm lý bi quan của nhà đầu tư nhỏ lẻ được ghi nhận ở mức cao nhất từ đầu năm, theo nhà phân tích Brian Q của Santiment.

Diễn biến thị trường tiền điện tử những ngày vừa qua - Nguồn:Santiment. 
Diễn biến thị trường tiền điện tử những ngày vừa qua - Nguồn:Santiment. 

Thị trường tiền điện tử đã chứng kiến một đợt bán tháo mạnh khiến giá lao dốc trên diện rộng. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng đảo chiều sau khi ông Trump rút lại kế hoạch áp thuế, và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent khẳng định “thuế quan không nhất thiết phải được thực thi”.

“Kịch bản này đang lặp đi lặp lại suốt năm 2025. Nhà đầu tư nhỏ lẻ bị cuốn vào nỗi sợ hãi, rồi lại quay lại thị trường ngay sau khi nhận ra rằng mọi chuyện chẳng nghiêm trọng như họ nghĩ”, Brian Q nhận xét.

Theo ông, thị trường tiền điện tử vốn bị chi phối mạnh bởi cảm xúc, và thường “tập thể” sẽ cùng nhau quyết định tin tức nào đủ sức ảnh hưởng đến niềm tin của họ.

“Có rất nhiều bằng chứng cho thấy chính sách thuế của ông Trump đã tác động ngay lập tức đến xu hướng đảo chiều giá mỗi khi xuất hiện diễn biến mới. Giao dịch gắn liền với tin tức chính trị đang ảnh hưởng đến diễn biến thị trường trong ngắn hạn. Điều này rõ ràng hơn bất kỳ giai đoạn nào trong 17 năm lịch sử của tiền điện tử”, ” ông nói thêm.

Không chỉ Santiment, một khảo sát của sàn giao dịch Kraken với 1.248 người dùng vào tháng 12/2024 cũng phản ánh thực tế tương tự. 81% cho biết họ từng bị ảnh hưởng bởi nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ khi đầu tư. 63% thừa nhận các quyết định mang tính cảm xúc đã làm giảm hiệu quả danh mục đầu tư của họ.

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy