Chênh lệch giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và vàng thế giới giảm hơn 61%

Phiên sáng 12/12, chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới giảm từ 3,97 triệu đến 12,97 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu so với mức đỉnh thiết lập ngày 27/10. Trong khi đó, khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới ghi nhận mức giảm phổ biến là 3,67 triệu đồng/lượng so với mức đỉnh 22,01 triệu đồng/lượng thiết lập ngày 4/11…

Trong phiên sáng nay (12/12), giá mua, bán vàng miếng SJC tại câc hệ thống kinh doanh đồng loạt tăng giá mạnh với mức tăng phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên, Công SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 153,6 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (11/12).

Mức giá niêm yết này được giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 11/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên đều tăng 1,1 triệu đồng/lượng.

Cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng ở mức 153,6 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Trong khi đó, tại Phú Quý, thương hiệu này cũng đặt giá vàng miếng bán ra ở mức 155,6 triệu đồng/lượng nhưng ghi nhận giá vàng miếng mua vào ở mức 152,6 triệu đồng/lượng. Đây là mức giá thấp nhất so với mặt bằng chung.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Mi Hồng là đơn vị duy nhất ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp đối với chiều mua và 1 nhịp tăng với chiều bán trong phiên sáng 12/12.

Mở cửa phiên, thương hiệu này tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua vào nhưng giữ nguyên chiều bán ra, niêm yết ở mức 153,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, Mi Hồng tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua nhưung tăng tới 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán, đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 154 triệu – 155,6 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, giá mua vào vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 154,2 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra niêm yết ở mức 155,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/12, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều mau và 1,1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 12/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp kinh doanh lớn cũng điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, biên độ tăng giữa các đơn vị tương đối phân hoá, dao động từ 500 nghìn – 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên, Công ty SJC tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” đặt ở mức 150,5 triệu – 153 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Phiên sáng 12/12, tuỳ từng thương hiệu, mức chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới giảm từ 3,97 triệu -12,97 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh 19,71 triệu – 24,21 triệu đồng thiết lập ngày 27/10, tương đương với mức giảm dao động từ 20% - 61%. Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về Ngọc Thẩm.

Tại DOJI, giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra niêm yết ở mức 152,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên 11/12. Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục thêm 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều.

Mức giá giao dịch được niêm yết ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng và không thay đổi đến hết phiên sáng. (mua – bán).

Doanh nghiệp PNJ cũng giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 149,5 triệu – 152,5 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục điều chỉnh tăng thêm 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Thương hiệu này cũng đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 150,6 triệu – 153,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên không đổi.

Cùng chung xu hướng, Phú Quý cũng giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 150,2 triệu – 153,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Trong vòng hơn 1 tiếng, thương hiệu này điều chỉnh tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, đặt giá giao dịch ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng. Mức giá này được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới phiên 12/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên sáng 12/12.

Mở cửa phiên, Bảo Tín Minh Châu vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng (mua – bán). Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giảm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 151,7 triệu – 154,7 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 152,1 triệu – 155,1 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tính đến 10 giờ sáng ngày 12/12, thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 152 triệu – 155 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên sáng 12/12.

Sau khi giữ nguyên giá giao dịch ở mức 142 triệu – 145 triệu đồng/lượng (mua – bán) khi mở cửa phiên, Ngọc Thẩm tiếp tục điều chỉnh tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng hơn 1 tiếng, thương hiệu này ghi nhận 2 nhịp giảm liên tiếp với tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 142,5 triệu – 145,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mứuc giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. Như vậy, so với giá chốt phiên 11/12, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.