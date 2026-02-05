Giá mua, bán vàng nhẫn sụt hơn 5 triệu đồng mỗi lượng trong phiên sáng

Phiên 5/2, các hệ thống lớn liên tục điều chỉnh giảm giá vàng miếng và vàng nhẫn. Theo ghi nhận, chỉ trong chưa đầy 3 tiếng, các công ty đã hạ giá mua/bán vàng nhẫn 4-5 lần với mức điều chỉnh mạnh nhất lên 5,2 triệu đồng/lượng...

Diễn biến giảm quay lại thị trường vàng miếng SJC sau khi tăng hơn 14 triệu đồng/lượng chỉ trong 2 phiên liên tiếp (3-4/2). Trong vòng 3 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đã ghi nhận 3-4 nhịp điều chỉnh.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 175,5 triệu – 178,5 triệu đồng/lượng, giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (4/2). Tuy nhiên, sau 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 2,5 triệu đồng/lượng, đặt giá giao dịch ở mức 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng vẫn không đổi. Công ty PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm cũng neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 4/2, giá giao dịch vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm tổng cộng 4,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận tới 11 nhịp tăng, giảm liên tục với biên độ mỗi nhịp lên tới cả nửa triệu đồng/lượng trong phiên sáng.

Chốt phiên sáng, giá mua vàng miếng tại Mi Hồng niêm yết ở 174 triệu đồng/lượng và giá bán niêm yết ở 176 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 4/2, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này giảm 3,7 triệu đồng/lượng trong khi giá bán giảm 4,2 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải vẫn neo giá mua, bán vàng miếng SJC tại mức 175,8 triệu – 178,8 triệu đồng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/2, giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp này giảm 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 5/2/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá giao dịch từ 3,4 triệu tới 5,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ thương hiệu. Duy chỉ có hai doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh giảm chưa tới 1,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi vàng trang sức tại các doanh nghiệp khác điều giảm tương đương so với giá vàng miếng SJC,vàng trang sức tại DOJI giảm mạnh hơn vàng “4 số 9” là 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều, kéo chênh lệch giá mua, bán lên 4 triệu đồng/lượng. Cụ thể, vàng nữ trang tại DOJI niêm yết ở mức 173,5 triệu – 177,5 triệu đồng (9999) và 173 triệu – 177 triệu đồng/lượng (999)

Với 2 nhịp tăng giảm đan xen trong phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ 30 phút, doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 175,4 triệu – 178,4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá niêm yết vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 của Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên sáng ở mức 175,8 triệu – 178,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/2, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp trên giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng giảm 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch tại 175 triệu – 178 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong vòng gần 3 tiếng, giá mua, bán vàng miếng tiếp tục giảm thêm 3,5 nghìn đồng/lượng với 4 nhịp giảm liên tiếp.

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/2, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC giảm tổng cộng 5,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại PNJ, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 giảm tổng cộng 4,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 4/2 sau 2 nhịp giảm và 1 nhịp tăng. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại 172,5 triệu – 175,5 triệu đồng/lượng.

Ngoại trừ Phú Quý, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại tất cả các doanh nghiệp đều cao hơn so với vàng “4 số 9”, chủ yếu ở ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Cùng mức điều chỉnh giảm trên, đóng cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn 9999 ở mức 173 triệu và giá bán ra là 176 triệu đồng/lượng. Như vậy, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn tương đương với giá vàng miếng SJC.

Đối với dòng trang sức, giá mua, bán vàng nhẫn trang sức tại Phú Quý giảm lần lượt 3,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 4,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Giá vàng trang sức hiện giao dịch ở mức 172,5 triệu – 175,5 triệu đồng/lượng (vàng 999.9) và 172,4 triệu – 175,4 triệu đồng/lượng (vàng 999), tương ứng mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 5/2. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn mở cửa phiên sáng ở mức 175,8 triệu và giá bán neo ở mức 178,8 triệu đồng/lượng, giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 4/2.

Tính đến 11 giờ, thương hiệu này tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 173,8 triệu – 176,8 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/2, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu giảm tổng cộng 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận tới 5 nhịp giảm liên tiếp và 1 nhịp tăng đối với giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại 167 triệu – 171,5 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 4/2, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm giảm 5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 4,5 triệu đồng/lượng với chiều bán, kéo chênh lệch giá mua, bán nới rộng từ 4 triệu đồng lên 4,5 triệu đồng/lượng.