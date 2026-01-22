Giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giảm mạnh

Trong phiên sáng 22/1, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến từ 1,3 triệu đến 1,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Với vàng nhẫn, mức giảm dao động từ 500 nghìn đến 1,3 triệu đồng/lượng…

Sau khi tăng gần 8 triệu đồng/lượng trong 3 phiên liên tiếp (19-21/1), giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay đảo chiều giảm mạnh. Giá bán rơi khỏi vùng đỉnh, phổ biến ở mức 168,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm cùng niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 166,7 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 168,7 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/1, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên ngày hôm qua (21/1), giá vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, đồng loạt sụt 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm, giá giao dịch vàng miếng giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua, bán. Cùng mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Mạnh Hải giữ giá bán vàng miếng ở mức 168,7 triệu đồng/lượng và giá mua 166,8 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh vẫn duy ở mức phổ biến là 2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có mức chênh lệch tại Phú Quý giãn rộng lên mức 3 triệu đồng/lượng.

Sau hai nhịp điều chỉnh giảm đối với chiều bán và 1 nhịp giảm đối với chiều mua, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Phú Quý giảm lần lượt 1,5 triệu đồng và 1,3 triệu đồng/lượng.

Thương hiệu này đặt giá giao dịch ở mức 166 triệu – 168,7 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/1, giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này không đổi.

Mi Hồng cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm đối với giá giao dịch vàng miếng trong phiên sáng nay. Lúc 10 giờ 30 phút ngày 22/1, thương hiệu niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 167,2 triệu – 168,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/1, giá giao dịch vàng miếng tại Mi Hồng giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 22/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Bám sát diễn biến thị trường vàng miếng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” các hệ thống lớn đều điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, biên độ giảm nhẹ hơn so với vàng miếng SJC, dao động từ 500 nghìn – 1,3 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC và Phú Quý là hai doanh nghiệp ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC niêm yết ở mức 164,6 triệu – 167,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 21/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 166 triệu – 169 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý giảm 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/1, thương hiệu này lại tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 164,7 triệu – 167,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/1, tổng mức giảm đối với giá vàng nhẫn tại Phú Quý là 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn trơn PNJ vẫn duy trì ổn định ở mức 165 triệu – 168 triệu đồng/lượng (mua – bán), không đổi so với giá chốt phiên 21/1.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng gần 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều hạ giá giao dịch xuống mức 164,5 triệu – 167,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp trên giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 22/1 so với phiên 21/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá bán ra cao hơn hẳn so với mặt bằng chung. Đồng thời, đây cũng là hai doanh nghiệp có giá vàng nhẫn bán ra cao hơn so với vàng miếng SJC niêm yết.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên ở mức 167 triệu – 170 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay khi mở cửa phiên sáng.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/1, mức giá giao dịch trên giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 166 triệu – 169 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp đều giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 1 nhịp điều tăng và 1 nhịp điều giảm đối với giá giao vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên sáng, doanh nghiệp này giảm mạnh 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 21/1, đặt giá giao dịch ở mức 154 triệu – 157 triệu đồng/lượng.

Sau hai tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 22/1, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 21/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại doanh nghiệp này ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng.