Hà Tĩnh đưa điểm đến lên không gian số

Ứng dụng công nghệ 3D/360 hiện đại, tích hợp thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ lý ảo AI, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh đã số hóa hàng loạt điểm đến nổi bật, mở ra hình thức tham quan mới mẻ...
Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ, ngành du lịch Hà Tĩnh
đang chủ động làm mới phương thức quảng bá bằng việc đưa các điểm đến tiêu biểu
lên nền tảng Du lịch tương tác thông minh 3D/360. Đây được xem là bước đi quan
trọng nhằm nâng cao chất lượng giới thiệu hình ảnh địa phương trên môi trường số,
đồng thời tạo thêm kênh tiếp cận du khách trong và ngoài nước.
Các điểm du lịch biển nổi bật đã được số hóa gồm Khu du lịch
Lộc Hà, Khu du lịch Thạch Hải, Khu du lịch Thiên Cầm và Điểm du lịch Đá Bạc
ECO. Với công nghệ 3D/360 hiện đại, toàn bộ không gian biển xanh, cát trắng,
khu nghỉ dưỡng và hệ sinh thái ven biển được tái hiện rõ nét, cho phép người
xem quan sát toàn cảnh ở nhiều góc độ.
Chỉ với một thiết bị thông minh có kết nối internet, du
khách có thể “dạo bước” giữa bãi biển Thiên Cầm, ngắm nhìn khung cảnh bình minh
trên biển Thạch Hải hay khám phá không gian sinh thái tại Đá Bạc ECO. Tính năng
xoay 360 độ, phóng to – thu nhỏ linh hoạt giúp từng chi tiết cảnh quan trở nên
sống động, tạo cảm giác như đang trực tiếp có mặt tại điểm đến.
Nền tảng còn tích hợp hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ và trợ
lý ảo AI, hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin nhanh chóng về lịch sử, văn hóa,
dịch vụ, tuyến điểm. Điều này giúp trải nghiệm tham quan trực tuyến không chỉ dừng
lại ở hình ảnh mà còn đi kèm thông tin đầy đủ, thuận tiện cho việc lên kế hoạch
du lịch.
Ghi nhận từ một số du khách cho thấy, hình thức tham quan
3D/360 mang lại cảm giác mới lạ, đặc biệt đối với những người đang cân nhắc lựa
chọn điểm đến cho kỳ nghỉ.
Chị Nguyễn Thị Lan (Hà Nội) chia sẻ, trước khi quyết định đặt
phòng tại Thiên Cầm, chị đã truy cập nền tảng để tham quan trước. Việc được
quan sát toàn cảnh bãi biển, khu nghỉ dưỡng và không gian xung quanh giúp chị
hình dung rõ hơn về điểm đến. “Cảm giác như mình đã đến đó một lần rồi, nên khi
đặt dịch vụ cũng yên tâm hơn”, chị nói.
Trong khi đó, anh Trần Minh Quân, một du khách trẻ tại Thành
phố Hồ Chí Minh, cho biết nền tảng 3D/360 rất thuận tiện khi tìm hiểu thông tin
du lịch. Theo anh, việc tích hợp thuyết minh và trợ lý ảo giúp tiết kiệm thời
gian tra cứu, đặc biệt với những người lần đầu tìm hiểu về Hà Tĩnh.
Nhiều người dùng đánh giá cao khả năng tiếp cận mọi lúc, mọi
nơi của nền tảng. Ngay cả khi chưa thể trực tiếp đến Hà Tĩnh, họ vẫn có thể
khám phá trước không gian biển, di tích, danh thắng, từ đó nuôi dưỡng ý định
cho những chuyến đi trong tương lai.
Bên cạnh các điểm du lịch biển, nền tảng còn tích hợp nhiều
di tích, danh thắng nổi tiếng, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho du
khách. Trong đó có Khu lưu niệm Nguyễn Du, Quần thể Di tích Hải Thượng Lãn Ông
Lê Hữu Trác, Ngã ba Đồng Lộc và Chùa Hương Tích.
Việc số hóa các điểm đến giàu giá trị lịch sử, văn hóa và
tâm linh này giúp người xem tiếp cận di sản theo cách trực quan hơn. Thay vì chỉ
đọc thông tin hoặc xem hình ảnh tĩnh, du khách có thể quan sát toàn bộ không
gian kiến trúc, cảnh quan xung quanh, đồng thời nghe thuyết minh tự động để hiểu
rõ hơn về ý nghĩa từng địa danh.
Sự kết hợp giữa biển, sinh thái và hệ thống di tích trên
cùng một nền tảng đã tạo nên bức tranh du lịch Hà Tĩnh đa chiều. Du khách không
chỉ bị thu hút bởi cảnh quan thiên nhiên mà còn cảm nhận được chiều sâu văn hóa
của vùng đất.
Nền tảng Du lịch tương tác thông minh 3D/360 Hà Tĩnh hiện đã
chính thức vận hành tại địa chỉ dulichhatinh360.com và trên các ứng dụng di động iOS, Android. Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hà Tĩnh, thời gian tới sẽ tiếp tục mở rộng số lượng điểm được số hóa, đồng thời
đẩy mạnh tuyên truyền để nền tảng đến gần hơn với cộng đồng và du khách.
