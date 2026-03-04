Thứ Tư, 04/03/2026

Trang chủ Du lịch

Đòn giáng mạnh vào danh tiếng “nơi trú ẩn siêu giàu” của Dubai

Tường Bách

04/03/2026, 14:11

Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã rời Riyadh (Arab Saudi) trên chuyên cơ riêng vào tối 2/3 để bay tới Madrid (Tây Ban Nha), trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạm hoãn các trận đấu khu vực Tây Á vì lo ngại an ninh…

Ngày 1/3/2026, Dubai thức giấc với tiếng nổ, tiếng còi báo động không kích và những cột khói dày đặc bốc lên trên các địa danh nổi tiếng. Ảnh: The Daily Pulse USA

Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 được truyền thông quốc tế dẫn lại, chiếc Bombardier Global Express của Ronaldo cất cánh khỏi Riyadh vào khoảng 21h giờ địa phương. Máy bay sau đó bay qua Ai Cập và Địa Trung Hải trước khi hạ cánh xuống Tây Ban Nha vào rạng sáng hôm sau.

Cũng như siêu sao này, du khách giàu có đang đổ xô đến các sân bay ở Oman và Arab Saudi. Ông Altay Kula, người phát ngôn của công ty môi giới máy bay phản lực tư nhân JetVIP, cho biết nhu cầu về máy bay phản lực tư nhân đã tăng mạnh trong khi số lượng nhà khai thác sẵn sàng hoạt động trong khu vực lại giảm mạnh.

Ông James Leach của Air Charter Service cũng cho biết nhiều máy bay địa phương thường được sử dụng cho các chuyến bay tư nhân trong khu vực đang bị kẹt tại các sân bay đóng cửa, có nghĩa là máy bay phải đến từ những nơi xa hơn nhiều để đón hành khách, làm tăng giá vé trung bình.

Các sân bay ở Muscat, Oman, hay Riyadh, Arab Saudi, đã trở thành các trung tâm giao thông mới. Các công ty an ninh tư nhân đã đặt trước nhiều xe SUV để chở khách hàng đến các sân bay đang mở cửa, nơi họ có thể bắt các chuyến bay tư nhân. Theo Semafor, những người được sơ tán bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao tại các công ty tài chính toàn cầu và những du khách giàu có đến khu vực này để công tác hoặc nghỉ dưỡng.

VnEconomy
Máy bay riêng của Cristiano Ronaldo đã rời thủ đô Riyadh vào tối 2/3, để đến Madrid (Tây Ban Nha).

Ông Kula cho biết, phần lớn các chuyến bay sơ tán đều hướng đến Istanbul, London hoặc Rome, với giá vé máy bay phản lực hạng nhẹ từ Muscat đến Istanbul lên tới hơn 93.000 USD, gấp đôi giá thông thường. Giá vé máy bay phản lực hạng nặng thực hiện cùng một quãng đường tương tự có thể lên tới 140.000 USD.

Thậm chí, nhiều vị khách người nước ngoài giàu có sống ở Dubai đã lái xe băng qua sa mạc để tới Oman hoặc Arab Saudi. Một triệu phú được phóng viên tờ Daily Mail tìm thấy tại một khách sạn sang trọng ở Muscat ngày 2/3, sau khi lái xe Ferrari suốt năm tiếng đồng hồ. Một số người khác chọn hành trình dài hơn bằng đường bộ từ Dubai đến Riyadh, mất từ ​​10 đến 11 giờ. Những người khác đã cố gắng rời đi qua Dammam trên bờ biển phía đông của Arab Saudi, bất chấp vị trí gần Bahrain, nơi vừa bị đánh bom.

Lượng đặt chỗ máy bay phản lực tư nhân đã tăng 55% - được cho là có giá lên tới 260.000 bảng Anh mỗi chuyến hoặc 20.000 bảng Anh mỗi chỗ trên máy bay 13 chỗ. Charles Robinson, chủ sở hữu nền tảng đặt chỗ máy bay phản lực tư nhân EnterJet, cho biết ông đã chứng kiến ​​​​lượng yêu cầu tập trung vào khu vực Trung Đông tăng 55% trong những ngày gần đây. Dù vậy, các hạn chế về chuyến bay đã khiến việc xin được chỗ hạ cánh trở nên khó khăn.

Ông Robinson nói với Financial Times rằng Muscat ở Oman là trung tâm duy nhất khác có khả năng xử lý "hàng loạt yêu cầu khởi hành khẩn cấp từ UAE". Đồng thời tiết lộ thêm hiện có một chuyến bay theo lịch trình từ Oman đến Paris được chào bán với giá 215.000 euro. Theo các nguồn tin, một nhà tài phiệt Nga cho biết ông sẵn sàng trả nhiều hơn số tiền đó để có máy bay riêng đưa ông từ Dubai đến Moscow, nhưng đã bị từ chối.

Nhu cầu về máy bay phản lực tư nhân đã tăng mạnh trong khi số lượng nhà khai thác sẵn sàng hoạt động giảm mạnh.

Hiện diễn biến căng thẳng của chiến sự đã làm lung lay nghiêm trọng danh tiếng của Dubai như một "vịnh tránh bão" an toàn và bất khả xâm phạm. Việc hoạt động sân bay và một số hạ tầng bị gián đoạn khiến cư dân, du khách và nhà đầu tư phải đánh giá lại rủi ro, đặc biệt trong phân khúc khách hàng siêu giàu vốn ưu tiên tốc độ, riêng tư và tính linh hoạt.

Ngày 2/3, Bộ Quốc phòng UAE báo cáo có 137 tên lửa và 209 máy bay không người lái đã bắn vào lãnh thổ nước này. Dù phần lớn đã bị hệ thống phòng không đánh chặn, nhưng giới quan sát cho rằng, tâm lý bất an vẫn đủ để kích hoạt làn sóng ''thoát hiểm cá nhân''. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy niềm tin an ninh tại các trung tâm xa xỉ Trung Đông đang chịu sức ép lớn.

Trước đó, khách sạn Burj Al Arab ở Dubai đã bốc cháy vào rạng sáng 1/3 (theo giờ địa phương) do mảnh vỡ từ một máy bay không người lái rơi xuống. Đây cũng là lần đầu biểu tượng xa xỉ của Dubai gặp sự cố hỏa hoạn lớn. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai kịp thời khống chế ngọn lửa, đảm bảo không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố này vẫn khiến du khách hoang mang, lo lắng cho công trình được mệnh danh là khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới.

Dubai và Abu Dhabi đều nằm trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế giới dành cho giới siêu giàu. Báo cáo của Savills Middle East cho biết Dubai và Abu Dhabi thuộc top 5 điểm đến hàng đầu dành cho những cá nhân sở hữu giá trị tài sản ròng cao. Dubai giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng. Abu Dhabi đứng thứ năm. New York giữ vị trí thứ hai. Singapore đứng thứ ba. Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ tư.

Khách sạn Burj Al Arab ở Dubai đã bốc cháy vào rạng sáng 1/3.

Nhưng mọi thứ thay đổi trong ngày 28/2, khi Sân bay Dubai, khách sạn hạng sang Fairmont The Palm... bị tấn công bất ngờ, không có cảnh báo trước. Một phần đường chân trời lấp lánh của thành phố chìm trong lửa. Việc phải ẩn náu trước loạt tên lửa Iran dội xuống có lẽ chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của giới siêu giàu khi họ xây dựng những công trình 5 sao của mình.

Hôm 2/3, cựu hậu vệ Manchester United Rio Ferdinand cho biết anh cùng vợ và các con nhỏ đã xuống hầm trú ẩn sau khi cảm nhận tác động của loạt vụ tấn công bằng tên lửa "đáng sợ" gần nhà. Một số nhân vật nổi tiếng khác sống tại UAE như Luisa Zissman, Petra Ecclestone và Arabella Chi cũng liên tục cập nhật tình hình sau các cuộc tấn công.

Đến nay, chưa có xác nhận rõ ràng liệu các khách sạn hay công trình biểu tượng kinh tế của UAE có phải mục tiêu trực tiếp hay chỉ nằm trong quỹ đạo khi Tehran nhắm tới lợi ích quân sự Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên, tác động về mặt hình ảnh là điều khó phủ nhận. Các chuyên gia dự đoán thị trường bất động sản ở Dubai có thể sẽ chậm lại trong thời gian tới, theo Realty Plus Magazine.

