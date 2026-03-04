Đòn giáng mạnh vào danh tiếng “nơi trú ẩn siêu giàu” của Dubai
Tường Bách
04/03/2026, 14:11
Siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo đã rời Riyadh (Arab Saudi) trên chuyên cơ riêng vào tối 2/3 để bay tới Madrid (Tây Ban Nha), trong bối cảnh Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tạm hoãn các trận đấu khu vực Tây Á vì lo ngại an ninh…
Theo dữ liệu theo dõi chuyến bay từ Flightradar24 được truyền
thông quốc tế dẫn lại, chiếc Bombardier Global Express của Ronaldo cất cánh khỏi
Riyadh vào khoảng 21h giờ địa phương. Máy bay sau đó bay qua Ai Cập và Địa
Trung Hải trước khi hạ cánh xuống Tây Ban Nha vào rạng sáng hôm sau.
Cũng như siêu sao này, du khách giàu có đang đổ xô đến các sân
bay ở Oman và Arab Saudi. Ông Altay Kula, người phát ngôn của công ty môi giới
máy bay phản lực tư nhân JetVIP, cho biết nhu cầu về máy bay phản lực tư nhân đã
tăng mạnh trong khi số lượng nhà khai thác sẵn sàng hoạt động trong khu vực lại
giảm mạnh.
Ông James Leach của Air Charter Service cũng cho biết nhiều
máy bay địa phương thường được sử dụng cho các chuyến bay tư nhân trong khu vực
đang bị kẹt tại các sân bay đóng cửa, có nghĩa là máy bay phải đến từ những nơi
xa hơn nhiều để đón hành khách, làm tăng giá vé trung bình.
Các sân bay ở Muscat, Oman, hay Riyadh, Arab Saudi, đã trở
thành các trung tâm giao thông mới. Các công ty an ninh tư nhân đã đặt trước
nhiều xe SUV để chở khách hàng đến các sân bay đang mở cửa, nơi họ có thể bắt các
chuyến bay tư nhân. Theo Semafor, những người được sơ tán bao gồm các giám đốc điều
hành cấp cao tại các công ty tài chính toàn cầu và những du khách giàu có đến
khu vực này để công tác hoặc nghỉ dưỡng.
Ông Kula cho biết, phần lớn các chuyến bay sơ tán đều hướng đến
Istanbul, London hoặc Rome, với giá vé máy bay phản lực hạng nhẹ từ Muscat đến
Istanbul lên tới hơn 93.000 USD, gấp đôi giá thông thường. Giá vé máy bay phản
lực hạng nặng thực hiện cùng một quãng đường tương tự có thể lên tới 140.000 USD.
Thậm chí, nhiều vị khách người nước ngoài giàu có sống ở
Dubai đã lái xe băng qua sa mạc để tới Oman hoặc Arab Saudi. Một triệu phú
được phóng viên tờ Daily Mail tìm thấy tại một khách sạn sang trọng ở Muscat
ngày 2/3, sau khi lái xe Ferrari suốt năm tiếng đồng hồ. Một số người khác chọn
hành trình dài hơn bằng đường bộ từ Dubai đến Riyadh, mất từ 10 đến 11 giờ.
Những người khác đã cố gắng rời đi qua Dammam trên bờ biển phía đông của Arab
Saudi, bất chấp vị trí gần Bahrain, nơi vừa bị đánh bom.
Lượng đặt chỗ máy bay phản lực tư nhân đã tăng 55% - được
cho là có giá lên tới 260.000 bảng Anh mỗi chuyến hoặc 20.000 bảng Anh mỗi chỗ trên
máy bay 13 chỗ. Charles Robinson, chủ sở hữu nền tảng đặt chỗ máy bay phản lực
tư nhân EnterJet, cho biết ông đã chứng kiến lượng yêu cầu tập trung vào
khu vực Trung Đông tăng 55% trong những ngày gần đây. Dù vậy, các hạn chế về
chuyến bay đã khiến việc xin được chỗ hạ cánh trở nên khó khăn.
Ông Robinson nói với Financial Times rằng Muscat ở Oman là
trung tâm duy nhất khác có khả năng xử lý "hàng loạt yêu cầu khởi hành khẩn
cấp từ UAE". Đồng thời tiết lộ thêm hiện có một chuyến bay theo lịch trình
từ Oman đến Paris được chào bán với giá 215.000 euro. Theo các nguồn tin, một nhà tài phiệt Nga cho biết ông sẵn
sàng trả nhiều hơn số tiền đó để có máy bay riêng đưa ông từ Dubai đến Moscow,
nhưng đã bị từ chối.
Hiện diễn biến căng thẳng của chiến
sự đã làm lung lay nghiêm trọng danh tiếng của Dubai như một "vịnh tránh
bão" an toàn và bất khả xâm phạm. Việc hoạt động sân bay và một số hạ tầng
bị gián đoạn khiến cư dân, du khách và nhà đầu tư phải đánh giá lại rủi ro, đặc biệt
trong phân khúc khách hàng siêu giàu vốn ưu tiên tốc độ, riêng tư và tính linh
hoạt.
Ngày 2/3, Bộ Quốc phòng UAE báo cáo có 137 tên lửa và 209
máy bay không người lái đã bắn vào lãnh thổ nước này. Dù phần lớn đã bị hệ thống
phòng không đánh chặn, nhưng giới quan sát cho rằng, tâm lý bất an vẫn đủ để
kích hoạt làn sóng ''thoát hiểm cá nhân''. Đây cũng là dấu hiệu
cho thấy niềm tin an ninh tại các trung tâm xa xỉ Trung Đông đang chịu sức ép lớn.
Trước đó, khách sạn Burj Al Arab ở Dubai đã bốc
cháy vào rạng sáng 1/3 (theo giờ địa phương) do mảnh vỡ từ một máy bay không
người lái rơi xuống. Đây cũng là lần đầu biểu tượng xa xỉ của Dubai gặp sự cố hỏa
hoạn lớn. Lực lượng Phòng vệ Dân sự Dubai kịp thời khống chế ngọn lửa, đảm bảo
không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, sự cố này vẫn khiến du khách hoang
mang, lo lắng cho công trình được mệnh danh là khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế
giới.
Dubai và Abu Dhabi đều nằm trong nhóm 10 thành phố hàng đầu thế
giới dành cho giới siêu giàu. Báo cáo của Savills Middle East cho biết Dubai và
Abu Dhabi thuộc top 5 điểm đến hàng đầu dành cho những cá nhân sở hữu giá trị
tài sản ròng cao. Dubai giữ vị trí số một trong bảng xếp hạng. Abu Dhabi đứng
thứ năm. New York giữ vị trí thứ hai. Singapore đứng thứ ba. Hồng Kông (Trung
Quốc) đứng thứ tư.
Nhưng mọi thứ thay đổi trong ngày 28/2, khi Sân bay Dubai,
khách sạn hạng sang Fairmont The Palm... bị tấn
công bất ngờ, không có cảnh báo trước. Một phần đường chân trời lấp lánh của
thành phố chìm trong lửa. Việc phải ẩn náu trước loạt tên lửa Iran dội xuống có
lẽ chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của giới siêu giàu khi họ xây dựng những
công trình 5 sao của mình.
Hôm 2/3, cựu hậu vệ Manchester United Rio Ferdinand cho biết
anh cùng vợ và các con nhỏ đã xuống hầm trú ẩn sau khi cảm nhận tác động của
loạt vụ tấn công bằng tên lửa "đáng sợ" gần nhà. Một số nhân vật nổi
tiếng khác sống tại UAE như Luisa Zissman, Petra Ecclestone và Arabella Chi
cũng liên tục cập nhật tình hình sau các cuộc tấn công.
Đến nay, chưa có xác nhận rõ ràng liệu các khách sạn hay
công trình biểu tượng kinh tế của UAE có phải mục tiêu trực tiếp hay chỉ nằm
trong quỹ đạo khi Tehran nhắm tới lợi ích quân sự Mỹ tại khu vực. Tuy nhiên,
tác động về mặt hình ảnh là điều khó phủ nhận. Các chuyên gia dự đoán thị trường
bất động sản ở Dubai có thể sẽ chậm lại trong thời gian tới, theo Realty Plus
Magazine.
