Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ

Tỷ giá USD/VND ngày 30/3 gần như đi ngang trong lúc giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần này. Đây là yếu tố quan trọng có thể định hình xu hướng của đồng USD và áp lực tỷ giá trong nước trong ngắn hạn...

Ngày đầu tuần (30/3/2026), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá trần và sàn tương ứng được duy trì ở 26.355 và 23.845 VND.

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ 0,02% so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.338 VND. Dù vậy, tỷ giá vẫn tăng 0,16% so với đầu năm và 2,95% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoảng cách giữa tỷ giá liên ngân hàng và giá bán USD tại các ngân hàng thương mại hiện chỉ còn khoảng 17 VND.

Khảo sát tại 32 ngân hàng thương mại trong sáng 30/3 cho thấy giá bán USD gần như “đóng đinh” ở mức 26.355 VND, tương đương mức trần Ngân hàng Nhà nước cho phép. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết giá bán USD thấp hơn giá trần, như OCB và HDBank ở mức 26.339 VND, trong khi SCB ở mức 26.350 VND, song chênh lệch không đáng kể.

Ở chiều mua vào, thị trường phân hóa rõ nét hơn, phản ánh nhu cầu cân đối trạng thái ngoại hối riêng của từng tổ chức tín dụng. HSBC đang là ngân hàng mua USD cao nhất với 26.183 VND, ngang giá cho cả tiền mặt và chuyển khoản, theo sau là VPBank (26.171 VND), VietABank (26.164 VND), ACB (26.160 VND) và Techcombank (26.158 VND).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng 30/3/2026.

Trong khi đó, một số ngân hàng duy trì mức mua thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, như VietBank 26.000 VND, SCB 26.050 VND và NCB 26.030 VND.

Điều này khiến biên chênh lệch mua – bán giữa các ngân hàng dao động khá rộng, từ khoảng 159 VND tại OCB đến 355 VND tại VietBank.

Trên thị trường quốc tế, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước cho thấy đồng USD vẫn có lực đỡ từ khu vực sản xuất và thị trường lao động, dù các tín hiệu từ dịch vụ và niềm tin tiêu dùng bắt đầu chậm lại.

Theo khảo sát của S&P Global, PMI sản xuất tháng 3 của Mỹ tăng lên 52,4 điểm, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu duy trì ở mức thấp 210 nghìn đơn. Tuy nhiên, PMI dịch vụ giảm xuống 51,1 điểm và chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan lùi về 53,3 điểm, cho thấy khu vực dịch vụ và hộ gia đình đang thận trọng hơn.

Tâm điểm tuần này sẽ là loạt báo cáo lao động Mỹ công bố lúc 19h30 ngày 3/4 (giờ Việt Nam). Nếu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tiếp tục tăng mạnh và tỷ lệ thất nghiệp ổn định, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể nhích lên, kéo theo DXY phục hồi và tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước. Ngược lại, nếu dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng, áp lực tỷ giá có thể dịu bớt khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sớm quay lại chu kỳ nới lỏng.