Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ

Tùng Thư

30/03/2026, 12:46

Tỷ giá USD/VND ngày 30/3 gần như đi ngang trong lúc giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần này. Đây là yếu tố quan trọng có thể định hình xu hướng của đồng USD và áp lực tỷ giá trong nước trong ngắn hạn...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Ngày đầu tuần (30/3/2026), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.100 VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch +/-5%, tỷ giá trần và sàn tương ứng được duy trì ở 26.355 và 23.845 VND.

Cùng ngày, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ 0,02% so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.338 VND. Dù vậy, tỷ giá vẫn tăng 0,16% so với đầu năm và 2,95% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoảng cách giữa tỷ giá liên ngân hàng và giá bán USD tại các ngân hàng thương mại hiện chỉ còn khoảng 17 VND.

HSBC đang là ngân hàng mua USD cao nhất với 26.183 VND, ngang giá cho cả tiền mặt và chuyển khoản. Theo sau là VPBank (26.171 VND), VietABank (26.164 VND), ACB (26.160 VND) và Techcombank (26.158 VND).

Khảo sát tại 32 ngân hàng thương mại trong sáng 30/3 cho thấy giá bán USD gần như “đóng đinh” ở mức 26.355 VND, tương đương mức trần Ngân hàng Nhà nước cho phép. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết giá bán USD thấp hơn giá trần, như OCB và HDBank ở mức 26.339 VND, trong khi SCB ở mức 26.350 VND, song chênh lệch không đáng kể.

Ở chiều mua vào, thị trường phân hóa rõ nét hơn, phản ánh nhu cầu cân đối trạng thái ngoại hối riêng của từng tổ chức tín dụng. HSBC đang là ngân hàng mua USD cao nhất với 26.183 VND, ngang giá cho cả tiền mặt và chuyển khoản, theo sau là VPBank (26.171 VND), VietABank (26.164 VND), ACB (26.160 VND) và Techcombank (26.158 VND).

Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng 30/3/2026.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng sáng 30/3/2026.

Trong khi đó, một số ngân hàng duy trì mức mua thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, như VietBank 26.000 VND, SCB 26.050 VND và NCB 26.030 VND.

Điều này khiến biên chênh lệch mua – bán giữa các ngân hàng dao động khá rộng, từ khoảng 159 VND tại OCB đến 355 VND tại VietBank.

Trên thị trường quốc tế, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước cho thấy đồng USD vẫn có lực đỡ từ khu vực sản xuất và thị trường lao động, dù các tín hiệu từ dịch vụ và niềm tin tiêu dùng bắt đầu chậm lại.

Theo khảo sát của S&P Global, PMI sản xuất tháng 3 của Mỹ tăng lên 52,4 điểm, trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu duy trì ở mức thấp 210 nghìn đơn. Tuy nhiên, PMI dịch vụ giảm xuống 51,1 điểm và chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại học Michigan lùi về 53,3 điểm, cho thấy khu vực dịch vụ và hộ gia đình đang thận trọng hơn.

Tâm điểm tuần này sẽ là loạt báo cáo lao động Mỹ công bố lúc 19h30 ngày 3/4 (giờ Việt Nam). Nếu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tiếp tục tăng mạnh và tỷ lệ thất nghiệp ổn định, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể nhích lên, kéo theo DXY phục hồi và tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước. Ngược lại, nếu dữ liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng, áp lực tỷ giá có thể dịu bớt khi thị trường gia tăng kỳ vọng Fed sớm quay lại chu kỳ nới lỏng.

Ngân hàng nhà nước nâng tỷ giá trung tâm, chênh lệch mua bán mở rộng

Triển vọng tỷ giá năm 2026: Nhìn từ cán cân thanh toán tổng thể

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank

Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank

Giữa “cơn lốc” ưu đãi mùa sale, nhiều người tưởng đang tiết kiệm nhưng thực tế lại chi tiêu nhiều hơn. Nhận thức được điều này, họ bắt đầu tìm cách tối ưu lại dòng tiền bằng các công cụ thanh toán như thẻ ngân hàng…

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn

Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "4 số 9" đồng loạt lao dốc

Sau hai phiên cuối tuần trước (27-28/3) tăng liên tiếp 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, sáng nay (30/3), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm...

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026

Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu

Thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 23–27/3/2026 chịu áp lực mạnh ở đầu tuần khi lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 8,05%/năm, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về 4,5% vào cuối tuần khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng qua thị trường mở…

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy