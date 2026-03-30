Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ
Tùng Thư
30/03/2026, 12:46
Tỷ giá USD/VND ngày 30/3 gần như đi ngang trong lúc giới đầu tư toàn cầu dồn sự chú ý vào báo cáo việc làm Mỹ cuối tuần này. Đây là yếu tố quan trọng có thể định hình xu hướng của đồng USD và áp lực tỷ giá trong nước trong ngắn hạn...
Ngày đầu tuần (30/3/2026), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ giá trung tâm ở mức 25.100
VND/USD, không thay đổi so với phiên cuối tuần trước. Với biên độ giao dịch +/-5%,
tỷ giá trần và sàn tương ứng được duy trì ở 26.355 và 23.845
VND.
Cùng ngày, tỷ giá USD/VND trên thị trường liên ngân hàng giảm nhẹ 0,02% so với phiên trước, giao dịch quanh mức 26.338 VND. Dù vậy, tỷ giá vẫn tăng 0,16% so với đầu năm và 2,95% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, khoảng cách giữa tỷ giá liên ngân hàng và giá bán USD tại các ngân hàng thương mại hiện chỉ còn khoảng 17 VND.
HSBC đang là ngân hàng mua USD cao nhất với 26.183 VND, ngang giá cho cả tiền mặt và chuyển khoản. Theo sau là VPBank (26.171 VND), VietABank (26.164 VND), ACB (26.160 VND) và Techcombank (26.158 VND).
Khảo
sát tại 32 ngân hàng thương mại trong sáng 30/3 cho thấy giá bán USD gần như
“đóng đinh” ở mức 26.355 VND, tương đương mức trần Ngân hàng Nhà nước cho phép. Chỉ một số ít ngân hàng niêm yết giá bán USD
thấp
hơn giá trần, như OCB và HDBank ở mức 26.339
VND, trong khi SCB ở mức 26.350 VND, song chênh lệch không đáng kể.
Ở
chiều mua vào, thị trường phân hóa rõ nét hơn, phản ánh nhu cầu cân đối trạng
thái ngoại hối riêng của từng tổ chức tín dụng. HSBC đang là ngân hàng mua USD
cao nhất với 26.183 VND, ngang giá cho cả tiền mặt và chuyển khoản, theo sau là
VPBank (26.171 VND), VietABank (26.164 VND), ACB (26.160 VND) và Techcombank
(26.158 VND).
Trong
khi đó, một số ngân hàng duy trì mức mua thấp hơn đáng kể so với mặt bằng
chung, như VietBank 26.000 VND, SCB 26.050 VND và NCB 26.030 VND.
Điều
này khiến biên chênh lệch mua – bán giữa các ngân hàng dao động khá rộng, từ
khoảng 159 VND
tại OCB đến 355 VND tại VietBank.
Trên thị trường quốc tế, loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố tuần trước
cho thấy đồng USD vẫn có lực đỡ từ khu vực sản xuất và thị trường lao động, dù
các tín hiệu từ dịch vụ và niềm tin tiêu dùng bắt đầu chậm lại.
Theo
khảo sát của S&P Global, PMI sản xuất tháng
3 của Mỹ tăng lên 52,4 điểm,
trong khi số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu duy trì ở mức thấp 210 nghìn
đơn. Tuy nhiên, PMI dịch vụ giảm xuống 51,1 điểm và chỉ số niềm tin tiêu dùng Đại
học Michigan lùi về 53,3 điểm, cho thấy khu vực dịch vụ và hộ gia đình đang thận
trọng hơn.
Tâm
điểm tuần này sẽ là loạt báo cáo lao động Mỹ công bố lúc 19h30 ngày 3/4 (giờ Việt
Nam). Nếu bảng lương phi nông nghiệp (NFP) tiếp tục tăng mạnh và tỷ lệ thất
nghiệp ổn định, lợi suất trái phiếu Mỹ có thể nhích lên, kéo theo DXY phục hồi
và tiếp tục tạo áp lực lên tỷ giá USD/VND trong nước. Ngược lại, nếu dữ liệu việc
làm thấp hơn kỳ vọng, áp lực tỷ giá có thể dịu bớt khi thị trường gia tăng kỳ vọng
Fed sớm quay lại chu kỳ nới lỏng.
Từ “săn giá rẻ” đến tối ưu chi tiêu với thẻ BVBank
Giữa “cơn lốc” ưu đãi mùa sale, nhiều người tưởng đang tiết kiệm nhưng thực tế lại chi tiêu nhiều hơn. Nhận thức được điều này, họ bắt đầu tìm cách tối ưu lại dòng tiền bằng các công cụ thanh toán như thẻ ngân hàng…
Giá vàng miếng SJC, vàng nhẫn "4 số 9" đồng loạt lao dốc
Sau hai phiên cuối tuần trước (27-28/3) tăng liên tiếp 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, sáng nay (30/3), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh đảo chiều giảm...
Ngân sách nhà nước năm 2025 và dự toán 2026
Năm 2025, nền kinh tế có thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, nhất là từ các yếu tố bất lợi bên ngoài và tình hình thiên tai, bão lũ, “bão chồng bão, lũ chồng lũ” trong nửa cuối năm…
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng nhẹ, lãi suất liên ngân hàng đảo chiều giảm sâu
Thanh khoản hệ thống ngân hàng trong tuần 23–27/3/2026 chịu áp lực mạnh ở đầu tuần khi lãi suất VND liên ngân hàng qua đêm có thời điểm vọt lên 8,05%/năm, trước khi nhanh chóng hạ nhiệt về 4,5% vào cuối tuần khi Ngân hàng Nhà nước bơm ròng 1.623,95 tỷ đồng qua thị trường mở…
Cơ cấu và chuyển dịch cơ cấu kinh tế
Năm 2025, cơ cấu kinh tế Việt Namtiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh dịch vụ và công nghiệp chế biến, chế tạo. Khu vực dịch vụ và công nghiệp-xây dựng đóng vai trò chủ đạo, tỷ trọng lần lượt là 42,75% và 37,65% trong GDP...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
