Giá USD tự do giảm gần 3% trong tháng 4, tỷ giá ngân hàng đi ngang sát trần

Trong tháng 4/2026, giá USD trên thị trường tự do ghi nhận xu hướng giảm rõ rệt sau giai đoạn tăng nóng trước đó, trong khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại gần như đi ngang và duy trì sát trần biên độ…

Cụ thể, tỷ giá USD tự do giảm khoảng 750 đồng, từ mức 27.550 VND/USD đầu tháng xuống quanh 26.800 VND/USD vào cuối tháng 4/2026, tương ứng mức giảm khoảng 2,72%. Nếu so với đỉnh 28.080 VND/USD thiết lập vào cuối tháng 3/2026, tỷ giá USD tự do đã giảm hơn 1.300 đồng, tương đương gần 5%. Diễn biến cho thấy tỷ giá USD tự do giảm mạnh trong tuần đầu tháng 4/2026, sau đó tiếp tục đi xuống và chạm vùng thấp quanh 26.600 - 26.700 VND/USD vào giữa tháng, trước khi đi ngang và nhích tăng nhẹ vào cuối tháng 4/2026.

Trong khi đó, tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại trong tháng 4 nhìn chung ít biến động. Tỷ giá bán USD chủ yếu dao động trong vùng hẹp 26.355 - 26.368 VND/USD, sát trần biên độ do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Diễn biến tỷ giá ngân hàng và tự do trong tháng 4/2026 (Nguồn: WiGroup).

Đến ngày 4/5/2026, tỷ giá trung tâm VND/USD được công bố ở mức 25.112, giảm nhẹ 1 đồng so với phiên trước đó. Với biên độ ±5%, tỷ giá trần tương ứng là 26.368 VND/USD và tỷ giá sàn là 23.856 VND/USD. Tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại tiếp tục neo sát trần, phổ biến quanh 26.367–26.368 VND/USD.

Trong tháng 4/2026, giá USD trên thị trường tự do giảm khoảng 750 đồng, từ mức 27.550 xuống quanh 26.800 VND/USD, tương ứng mức giảm khoảng 2,72%. Trong khi đó, tỷ giá bán USD tại các ngân hàng thương mại nhìn chung đi ngang, dao động trong vùng hẹp 26.355–26.368 VND/USD. Đến ngày 4/5, chênh lệch giữa thị trường tự do và ngân hàng đã thu hẹp khoảng 4 - 5 lần so với giai đoạn cao điểm cuối tháng 2 và tháng 3/2026.

Tỷ giá mua USD cao nhất thuộc về OCB với khoảng 26.220 VND/USD (chuyển khoản), tiếp đến là HSBC với 26.199 VND/USD. Một số ngân hàng như Kiên Long, VPBank cũng duy trì tỷ giá mua USD ở mức cao, quanh 26.175 - 26.195 VND/USD. Ngược lại, một số ngân hàng niêm yết tỷ giá mua USD thấp hơn, như NCB khoảng 26.040 VND/USD, UOB khoảng 26.100 VND/USD.

Ngày 4/5, chênh lệch giữa tỷ giá mua – bán USD tại các ngân hàng thương mại phổ biến trong khoảng 200 - 230 đồng, nhưng có sự phân hóa nhất định. NCB ghi nhận mức chênh lệch cao nhất khoảng 327 đồng, trong khi UOB khoảng 267 đồng. Ở chiều ngược lại, OCB có mức chênh lệch thấp nhất khoảng 147 đồng, tiếp đến là HSBC với khoảng 169 đồng.

Tỷ giá VND/USD tại các ngân hàng thương mại sáng 4/5/2026 (Đơn vị: VND)

Hôm nay, tỷ giá USD tự do tiếp tục điều chỉnh nhẹ, với giá mua vào khoảng 26.680 và giá bán ra khoảng 26.730 VND/USD, giảm khoảng 60 - 70 đồng so với cuối tháng 4/2026.

Đáng chú ý, chênh lệch giữa tỷ giá USD tự do và ngân hàng đã thu hẹp còn khoảng 360 - 370 đồng. So với giai đoạn cuối tháng 2 và tháng 3, khi chênh lệch giữa hai thị trường phổ biến ở 1.500 - 1.700 đồng, mức chênh lệch hiện đã giảm khoảng 4 - 5 lần.