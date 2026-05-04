VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ
Kim Phong
04/05/2026, 12:08
Từ mức tăng đối đa 1,22% (+22,1 điểm), VN-Index đã đánh mất gần như toàn bộ thành quả khi chốt phiên sáng chỉ còn +0,08% (+1,56 điểm). VIC và VHM đảo chiều mạnh đã gây áp lực lớn lên chỉ số. Dù vậy độ rộng tích cực cho thấy các cổ phiếu còn lại vẫn đang xuất hiện dòng tiền mua tốt.
VIC chốt phiên sáng đã quay đầu giảm 1,82% tương đương biên độ
trượt dốc tới -4,5% so với giá đỉnh đầu ngày. VHM cũng lao dốc tối đa 2,55%, hiện
đã giảm nhẹ 0,55% so với tham chiếu. Một cổ phiếu khác nhóm Vin là VPL, giảm
0,47% nhưng có biên độ dao động trong phiên tới -2,07%. Chỉ riêng hai cổ phiếu
này đã khiến VN-Index mất gần 7 điểm.
Diễn biến giá kiểu tăng trước giảm sau thường là tín hiệu của
áp lực bán ra lấn át. Khá bất ngờ là thanh khoản của cả VIC lẫn VHM đều khá kém:
VIC mới khớp 402,3 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên trước kỳ nghỉ; VHM khớp 261,5
tỷ, giảm 48%. Như vậy nguyên nhân khiến giá các cổ phiếu này đảo chiều là do dòng
tiền mua “có vấn đề”. Cả hai trụ này đều có phiên ngày 29/4 đảo chiều tương tự
với thanh khoản vượt trội. Đều này đồng nghĩa với sức mua đã có tín hiệu bị “mắc
kẹt”. VHM vẫn chưa thể đột phá lên đỉnh cao lịch sử mới trong khi VIC có tín hiệu
bán mạnh trong 5 phiên gần nhất.
Tuy vậy, hiện tượng trượt giá không phải là cá biệt với hai
trụ nói trên. Thống kê cho thấy toàn bộ rổ VN30 đều đã trượt giảm với biên độ
khác nhau, trong đó 17 mã trượt giảm quá 1% so với giá đỉnh đầu ngày. VN30-Index
từ chỗ tăng 0,84% đã đảo chiều thành giảm 0,21%. Độ rộng nhóm này từ chỗ chỉ có
1 mã giảm, 1 mã tham chiếu, thành 14 mã tăng/15 mã giảm trước giờ nghỉ trưa.
Sức ép từ bên bán tạo diễn biến giá khác nhau do khả năng nâng
đỡ từ phía mua cũng như khối lượng thực sự áp đảo hay không. Ví dụ GAS bị ép mạnh
tới -2,38% so với mức đỉnh lúc 9h45 nhưng hiện vẫn còn tăng tới 3,72% so với
tham chiếu. Thanh khoản GAS rất nhỏ, đạt 86,7 tỷ đồng, thể hiện áp lực bán không
thực sự lớn mà do cầu vùng giá cao hạn chế. BID, CTG, GVR, PLX, VCB, VPB, VRE vẫn
còn đang tăng rất tốt từ 1% trở lên, bất chấp biên độ ép giá cũng không nhỏ.
Thanh khoản rổ VN30 sáng nay cũng khá yếu khi chỉ còn chiếm
49,3% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đây là tỷ trọng thanh khoản thấp nhất 10
phiên. Trong khi đó thanh khoản lại có tín hiệu duy trì sức mạnh ở các cổ phiếu
vừa và nhỏ. Cụ thể, tổng thanh khoản sàn HoSE tăng khoảng 8,1% so với phiên trước
kỳ nghỉ, tương đương giá trị tăng tuyệt đối 667 tỷ đồng thì rổ VN30 chỉ tăng
193 tỷ.
Các chỉ số đại diện như Midcap chỉ tăng 0,36%, Smallcap tăng
0,24%, chưa đủ để tạo khác biệt với nhóm blue-chips. Tuy nhiên độ rộng tổng thể
sàn HoSE ghi nhận 179 mã tăng/119 mã giảm phản ánh khả năng giữ giá tốt ở nhóm
vừa và nhỏ. Độ rộng tốt nhất của sàn này là 211 mã tăng/71 mã giảm lúc 9h47.
Như vậy số lượng cổ phiếu trượt giá rơi qua tham chiếu cũng không quá nhiều.
Mặt khác, toàn sàn HoSE vẫn đang có 82 cổ phiếu tăng vượt
1%, rổ VN30 đóng góp 8 mã mà thôi. GAS tăng 3,72%, VRE tăng 4,18% và PLX tăng
5,79% là nổi bật nhất. Trong khi đó nhóm vừa và nhỏ thậm chí có hàng chục cổ
phiếu tăng vượt 2% tới kịch trần. BSR, C32, DXS, ASM là những mã lên hết biên độ.
Ngoài ra BFC tăng 4,88%, VCG tăng 3,39%, PVD tăng 2,9%, PC1 tăng 2,81%, BMP tăng
2,68%, HSG tăng 2,45%... đều là những cổ phiếu xuất hiện thanh khoản khá cao.
Nhóm 82 cổ phiếu mạnh nhất trong VN-Index đang chiếm 31% tổng giá trị khớp lệnh
cả sàn HoSE.
Do độ rộng ban đầu khá tốt và giá cổ phiếu biến động theo hướng
tăng trước giảm sau nên chưa nhiều mã xuất hiện biên độ giảm lớn. Trong 119 mã đỏ,
mới có 50 mã giảm quá 1% và cũng chỉ 11 mã trong số này xuất hiện thanh khoản
quá 10 tỷ đồng. NVL gây bất ngờ với nhịp xả đột ngột từ khoảng 9h40 đến 10h, giá
rơi thẳng xuống mức sàn và đang dư bán sàn hơn 13,1 triệu cổ. NVL có thể bị “đánh
úp” sau nhịp tăng hơn 95% kể từ phiên ngày 10/3 vừa qua. Cổ phiếu này cũng đang
dẫn đầu thanh khoản thị trường với gần 679,5 tỷ đồng tương đương 34,7 triệu cổ được
xả ra.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng khoảng 616,6 tỷ đồng trên
sàn HoSE, không phải là đột biến, nhưng xả trên diện rộng. Dẫn đầu nhóm bán ròng
là HPG -154,7 tỷ, FPT -137,7 tỷ, VCB -85,4 tỷ, ACB -73,2 tỷ, MWG -51,2 tỷ, NVL
-44,9 tỷ… Phía mua ròng có VRE +48 tỷ, VCG +34,5 tỷ, BSR +30,8 tỷ.
Với diễn biến thất thường ở nhóm trụ, VN-Index đang thể hiện
sự ngập ngừng quanh khu vực đỉnh cao cuối tháng 2/2026. Tuy vậy khả năng duy trì
phân hóa và các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn thu hút dòng tiền là một tín hiệu tốt,
phản ánh thực tế rằng nhà đầu tư vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh điểm số
không đồng pha với đa số cổ phiếu.
