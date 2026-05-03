Thị trường

Giá gas và chi phí nguyên liệu "đẩy" chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,84%

Song Hà

03/05/2026, 21:20

Trong tháng 4/2026, CPI đã ghi nhận mức tăng 0,84% so với tháng trước. Sự leo thang của giá gas, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và chi phí nguyên liệu đầu vào là những tác nhân chính...

Giá gas và chi phí nguyên liệu "đẩy" chỉ số giá tiêu dùng tháng Tư tăng 0,84%.

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước; tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong bốn tháng đầu năm 2026, CPI bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng Tư, có tới 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận chỉ số giá tăng. Trong đó nhóm hàng có đóng góp đáng kể nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Đây là nhóm tăng mạnh nhất với 2,59%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Nguyên nhân chính đến từ việc giá gas tăng tới 35,3%. Ngoài ra, giá dầu hỏa (26,95%), dịch vụ vệ sinh môi trường (4,28%) và vật liệu bảo dưỡng nhà ở (4,11%) cũng góp phần đẩy giá nhóm này lên cao.

Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58%, tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm. Trong đó, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh 1,94%.

Các nhóm khác như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78% do chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63%.

Trái ngược với xu hướng tăng giá của hầu hết các mặt hàng, nhóm giao thông là nhóm duy nhất có chỉ số giá giảm 0,81% trong tháng 4, góp phần giúp CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chính là do giá xăng giảm 3,19% theo đà giảm của giá nhiên liệu thế giới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong nhóm giao thông, một số chi phí khác vẫn tăng như: giá dầu diezen (+18,55%), dịch vụ giao thông công cộng (+12,43%) và phí bảo dưỡng phương tiện (+1,35%).

Cũng theo Cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng Tư tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân bốn tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Với diễn biến thị trường vàng, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4/2026, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3/2026.

Trong tháng 4/2026, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng Tư giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 54,24%; so với tháng 12/2025 tăng 10,83%; bình quân bốn tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 75,13%.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 27/4/2026, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng Tư đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Tư tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng; tăng 1,44% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,31% so với tháng 12/2025. Bình quân bốn tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,29%.

Đọc thêm

Thương mại và dịch vụ tháng 4 duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Thương mại và dịch vụ tháng 4 duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,1% trong tháng Tư, bức tranh kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự khởi sắc mạnh mẽ, đặc biệt là sự bứt phá từ nhóm ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành…

PMI tháng 4 rơi xuống 50,5 điểm, đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng

PMI tháng 4 rơi xuống 50,5 điểm, đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng

Áp lực lạm phát và xung đột Trung Đông đẩy chi phí đầu vào tăng nhanh nhất trong 15 năm qua, khiến đơn hàng mới sụt giảm lần đầu sau 8 tháng. Trước khó khăn này, doanh nghiệp buộc phải cắt giảm nhân sự khi tâm lý kinh doanh rơi xuống mức thấp...

[Bài 5] Giữ gìn hệ sinh thái biển

[Bài 5] Giữ gìn hệ sinh thái biển

Thanh Hóa có bờ biển dài, nguồn lợi tự nhiên phong phú, là lợi thế quan trọng để phát triển kinh tế biển. Tuy nhiên, sức ép từ khai thác quá mức, rác thải và biến đổi khí hậu đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Từ việc khôi phục rừng ngập mặn, quản lý nghề cá, đến các chương trình bảo vệ môi trường biển gắn với phát triển du lịch, địa phương đang kiên trì triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hướng tới một nền kinh tế biển xanh và bền vững.

Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực

Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực

Sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm 2026 tăng trưởng tích cực với chỉ số IIP tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, ngành chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu” khi tăng 9,9%, đóng góp tới 7,8 điểm phần trăm vào mức tăng chung, khẳng định đà phục hồi mạnh mẽ của toàn ngành…

Cán cân thương mại đảo chiều, 4 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 7,11 tỷ USD

Cán cân thương mại đảo chiều, 4 tháng đầu năm 2026 nhập siêu 7,11 tỷ USD

Trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 344,17 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do tốc độ nhập khẩu (28,7%) vượt xa xuất khẩu (19,7%) nên cán cân thương mại ghi nhận nhập siêu 7,11 tỷ USD, trái ngược với mức xuất siêu 4,3 tỷ USD của cùng kỳ năm trước…

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Du lịch TP. Hồ Chí Minh "bội thu" 8.700 tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Xung đột Trung Đông thúc đẩy tham vọng điện hạt nhân ở Đông Nam Á

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 4/2026

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

