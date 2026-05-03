Giá gas và chi phí nguyên liệu "đẩy" chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,84%

Trong tháng 4/2026, CPI đã ghi nhận mức tăng 0,84% so với tháng trước. Sự leo thang của giá gas, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và chi phí nguyên liệu đầu vào là những tác nhân chính...

Theo dữ liệu từ Cục Thống kê, Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước; tăng 3,31% so với tháng 12/2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung trong bốn tháng đầu năm 2026, CPI bình quân tăng 3,99% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong tháng Tư, có tới 10 nhóm hàng hóa và dịch vụ ghi nhận chỉ số giá tăng. Trong đó nhóm hàng có đóng góp đáng kể nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng. Đây là nhóm tăng mạnh nhất với 2,59%, đóng góp 0,59 điểm phần trăm vào mức tăng CPI chung. Nguyên nhân chính đến từ việc giá gas tăng tới 35,3%. Ngoài ra, giá dầu hỏa (26,95%), dịch vụ vệ sinh môi trường (4,28%) và vật liệu bảo dưỡng nhà ở (4,11%) cũng góp phần đẩy giá nhóm này lên cao.

Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,58%, tác động làm CPI chung tăng 0,21 điểm phần trăm. Trong đó, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình tăng mạnh 1,94%.

Các nhóm khác như nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,85%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,78% do chi phí nguyên vật liệu và nhân công tăng; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,63%.

Trái ngược với xu hướng tăng giá của hầu hết các mặt hàng, nhóm giao thông là nhóm duy nhất có chỉ số giá giảm 0,81% trong tháng 4, góp phần giúp CPI chung giảm 0,08 điểm phần trăm.

Nguyên nhân chính là do giá xăng giảm 3,19% theo đà giảm của giá nhiên liệu thế giới. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong nhóm giao thông, một số chi phí khác vẫn tăng như: giá dầu diezen (+18,55%), dịch vụ giao thông công cộng (+12,43%) và phí bảo dưỡng phương tiện (+1,35%).

Cũng theo Cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng Tư tăng 0,88% so với tháng trước và tăng 4,66% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân bốn tháng đầu năm 2026, lạm phát cơ bản tăng 3,89% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 3,99% của CPI bình quân chung do giá xăng dầu, gas và thực phẩm biến động mạnh làm CPI chung tăng, trong khi các yếu tố này được loại trừ trong danh mục tính toán lạm phát cơ bản.

Với diễn biến thị trường vàng, giá vàng trong nước biến động cùng chiều với giá vàng thế giới. Tính đến ngày 28/4/2026, bình quân giá vàng thế giới ở mức 4.761,71 USD/ounce, giảm 2,4% so với tháng 3/2026.

Trong tháng 4/2026, giá vàng thế giới giảm do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư sau giai đoạn tăng mạnh trước đó. Trong nước, chỉ số giá vàng tháng Tư giảm 6,71% so với tháng trước, chủ yếu do giá vàng được các doanh nghiệp kinh doanh điều chỉnh giảm theo giá vàng thế giới. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá vàng tăng 54,24%; so với tháng 12/2025 tăng 10,83%; bình quân bốn tháng đầu năm 2026, chỉ số giá vàng tăng 75,13%.

Giá đô la Mỹ trong nước biến động ngược chiều với giá thế giới. Tính đến ngày 27/4/2026, chỉ số USD trên thị trường quốc tế bình quân tháng Tư đạt mức 98,63 điểm, giảm 0,73% so với tháng trước do chiến tranh thương mại leo thang, thị trường đang kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong nửa cuối năm 2026.

Trong nước, giá đô la Mỹ bình quân trên thị trường tự do quanh mức 26.360 VND/USD. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng Tư tăng 0,17% so với tháng trước do nhu cầu ngoại tệ trong nước tăng; tăng 1,44% so với cùng kỳ năm trước; giảm 0,31% so với tháng 12/2025. Bình quân bốn tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,29%.