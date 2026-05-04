Liên tục bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway đang nắm 380 tỷ USD tiền mặt

Do đó, khối lượng tiền mặt mà “đế chế” đầu tư và kinh doanh do tỷ phú Warren Buffett gây dựng đã tăng lên mức 380 tỷ USD.

Báo cáo tài chính quý 1/2026 được công bố vào ngày thứ Bảy (2/5) của Berkshire cho thấy lượng tiền mặt và tín phiếu kho bạc Mỹ ngắn hạn tăng thêm 7 tỷ USD so với cuối năm 2025. Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Berkshire dường như tránh đưa ra những quyết định đầu tư lớn.

Mức độ nắm giữ tiền mặt của Berkshire luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của nhà đầu tư, bởi đây được xem như một chỉ báo về khẩu vị rủi ro của ông Buffett - nhà đầu tư huyền thoại. Trong hơn 3 năm trở lại đây, Berkshire liên tục bán ròng cổ phiếu.

Một phần trong lượng tiền mặt mà Berkshire nắm giữ là bắt buộc, nhằm đáp ứng các quy định về bảo đảm quyền lợi của khách hàng ở mảng bảo hiểm của tập đoàn. Tuy nhiên, các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích tin rằng Berkshire vẫn đang có trong tay một lượng tiền mặt đủ để thực hiện một vụ thâu tóm quy mô lớn hoặc mua lại cổ phần thiểu số trong các công ty niêm yết đại chúng.

Báo cáo tài chính của Berkshire cho thấy tập đoàn đã bán 24 tỷ USD cổ phiếu trong quý 1 và mua 15,9 tỷ USD cổ phiếu, đánh dấu quý bán ròng cổ phiếu thứ 14 liên tiếp. Đây cũng là quý mà Berkshire bán ròng cổ phiếu nhiều nhất, kể từ đợt bán ròng vào năm 2024 khi công ty xả bớt cổ phiếu Apple. Giá trị danh mục đầu tư cổ phiếu của tập đoàn tại thời điểm cuối quý 1/2026 là 288 tỷ USD.

Lợi nhuận ròng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 10,1 tỷ USD.

Thước đo lợi nhuận được Berkshire xem trọng hơn, là lợi nhuận hoạt động của hàng trăm công ty con thuộc tập đoàn, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 11,3 tỷ USD. Con số lợi nhuận hoạt động không tính đến biến động ở danh mục đầu tư cổ phiếu, trong khi lợi nhuận ròng tính bằng lợi nhuận hoạt động cộng với lỗ/lãi đầu tư cổ phiếu.

Báo cáo tài chính này được đưa ra tại đại hội cổ đông thường niên của Berkshire, sự kiện đầu tiên được chủ trì bởi ông Abel, người tiếp quản cương vị CEO từ ông Buffett vào đầu năm nay. Sự kiện được tổ chức tại trung tâm thành phố Omaha, quê nhà của ông Buffett, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn cổ đông Berkshire.

Tuy nhiên, so với những năm mà ông Buffett cùng người cộng sự lâu năm Charlie Munger -người đã qua đời vào năm 2023 - chủ trì đại hội cổ đông thường niên của Berkshire, số lượng cổ đông tham dự sự kiện năm nay đã giảm đi nhiều. Theo hãng tin Reuters, có hàng nghìn ghế trống trong tổng số 18.000 ghế trên khán đài của trung tâm hội nghị diễn ra sự kiện hàng năm này.

Giới quan sát cho rằng ông Abel, 63 tuổi, đối mặt thách thức lớn, một phần vì ông tiếp quản ghế CEO từ một người có sự nghiệp lừng lẫy như ông Buffett, một phần vì thị trường tài chính đang trải qua những thay đổi lớn. Ông cần gây dựng được niềm tin của nhà đầu tư vốn đang bị thu hút bởi cổ phiếu công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) thay vì một danh mục công ty gồm các doanh nghiệp bảo hiểm, bán lẻ, năng lượng, công nghiệp và sản xuất như Berkshire.

Phát biểu tại đại hội, ông Abel nói tư duy ngắn hạn là điều không phù hợp đối với một doanh nghiệp khổng lồ với quy mô vốn hóa 1,02 nghìn tỷ USD như Berkshire. Ông cũng cho rằng tập đoàn đang có một “cơ hội có một không hai” để phát triển các mảng kinh doanh của mình và tái triển khai vốn đầu tư.

“Chúng tôi có thể tạo ra giá trị dài hạn cho cổ đông”, ông khẳng định.

Ông Buffett, 95 tuổi, cũng có mặt tại kỳ đại hội cổ đông này của Berkshire, trấn an cổ đông rằng “Greg đang làm tất cả mọi việc mà tôi làm trước kia”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC bên lề đại hội, ông Buffett bày tỏ lo ngại về tâm lý “đánh bạc” đang có ở một số nhà đầu tư. “Chưa bao giờ chúng tôi thấy mọi người có tâm lý ‘cờ bạc’ nhiều như bây giờ. Điều đó không có nghĩa rằng đầu tư là xấu, nhưng giá của nhiều thứ sẽ đạt tới mức phi lý”, ông nói.