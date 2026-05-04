Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Giá vàng thế giới vừa giảm hai tuần liên tiếp, khi cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran đẩy cao mối lo lạm phát, buộc các ngân hàng trung ương phải dịch chuyển khỏi khuynh hướng nới lỏng sang trạng thái “chờ xem” trong chính sách tiền tệ.

Giới phân tích nhận định chừng nào cuộc chiến ở Vùng Vịnh chưa kết thúc, áp lực giảm đối với giá vàng vẫn còn lớn.

Tuần vừa rồi, 4 ngân hàng trung ương lớn gồm Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), Ngân hàng Trung ương Anh (BOE), và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đều đưa ra quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát tín hiệu nghiêng về cứng rắn. Điều này đã gia tăng sức ép mất giá đối với vàng, khiến giá vàng giảm khoảng 2% cả tuần, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Giá vàng giao ngay tại thị trường New York chốt tuần ở mức hơn 4.615 USD/oz.

Trao đổi với trang Kitco News, chiến lược gia cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định giá vàng có thể tiếp tục đương đầu với áp lực giảm giá trong tuần này, vì cuộc xung đột Mỹ - Iran chưa có dấu hiệu sớm kết thúc và eo biển Hormuz vẫn ở trong tình trạng đóng cửa.

“Mặc dù sự bất định vẫn tiếp diễn và thị trường ngày càng trở nên mệt mỏi, vàng có thể bị mắc kẹt trong trạng thái chịu áp lực giảm vì giá dầu duy trì ở vùng 3 con số”, ông Otunuga nhận xét.

Một số liệu kinh tế Mỹ quan trọng sẽ được công bố trong tuần này, là báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 4. Theo dự kiến, báo cáo sẽ được Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. Dữ liệu này được coi là một chỉ báo quan trọng về sức khỏe nền kinh tế Mỹ, có thể tác động tới triển vọng lãi suất Fed.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng yếu tố quan trọng nhất chi phối giá vàng vẫn sẽ là tình hình khủng hoảng ở Trung Đông và diễn biến giá dầu.

“Cho tới khi eo biển Hormuz mở cửa và dòng chảy dầu thô được khai thông, mọi người sẽ còn tập trung sự chú ý vào vấn đề lạm phát. Các ngân hàng trung ương chẳng thể làm gì cho tới khi họ biết chắc lạm phát tăng là một vấn đề kéo dài hay tạm thời. Điều đó có nghĩa là giá vàng sẽ còn mắc kẹt”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận xét.

Với quan điểm tương tự, nhà phân tích cấp cao Michael Brown của công ty Pepperstone nói ông không cho rằng số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 4 của Mỹ có thể khiến triển vọng chính sách tiền tệ của Fed dịch chuyển. Dù vậy, ông vẫn coi mỗi nhịp giảm của giá vàng là một cơ hội để mua.

“Bây giờ, trọng tâm của vấn đề là tác động của giá năng lượng cao… Nhưng tôi cho rằng vẫn có cơ hội để Fed giảm lãi suất 1-2 lần trong năm nay, nếu chủ tịch sắp tới của Fed là ông Kevin Warsh thuyết phục được các đồng nghiệp về sự gia tăng năng suất lao động do AI, tình trạng suy yếu của thị trường lao động, hay vấn đề lạm phát chỉ là tạm thời, và/hoặc ông Warsh thành công trong việc giảm quy mô của bảng cân đối kế toán và rút ngắn thời gian đáo hạn của các chứng khoán mà Fed nắm giữ”, ông Brown nói.

“Đợt giảm này của giá vàng, đối với tôi là cơ hội mua vào. Giá vàng vẫn đang có nhiều yếu tố hỗ trợ trong dài hạn, bao gồm môi trường rủi ro gia tăng và ngân hàng trung ương các nền kinh tế mới nổi vẫn tiếp tục mua vàng”, ông nhấn mạnh.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ở góc độ kỹ thuật, ông Otunuga nhận định 4.600 USD/oz vẫn là một ngưỡng hỗ trợ quan trọng.

“Nếu không giữ được mốc này, giá vàng có thể giảm về 4.450-4.320 USD/oz. Nếu đóng cửa tuần trên mức 4.600 USD/oz, giá vàng có thể tiến lên mức bình quân 21 ngày là 4.710 USD/oz và bình quân 100 ngày là 4.750 USD/oz”, ông nói.

Trưởng chiến lược Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nói ngưỡng hỗ trợ tiếp theo của giá vàng mà ông đang theo dõi là 4.500 USD/oz. Ông cũng cho rằng giá vàng cần vượt 4.670 USD/oz để lấy lại đà tăng kỹ thuật.

“Cuộc khủng hoảng ở Trung Đông phải xuống thang thì thị trường mới có thể tập trung trở lại vào các yếu tố như số liệu kinh tế và rủi ro đình lạm. Nhà đầu tư cũng đang bị thu hút bởi sự tăng điểm của thị trường chứng khoán”, ông Hansen lưu ý.

Ông vẫn lạc quan thận trọng về giá vàng, cho rằng cơ hội tăng giá của vàng trong thời gian tới sẽ lớn hơn rủi ro giảm giá, nhưng cho rằng chủ tịch Fed sắp tới, ông Warsh, “sẽ có nhiều việc phải làm nếu muốn lập luận cho việc giảm lãi suất”.

Khởi động phiên châu Á sáng nay (4/5), giá vàng và giá bạc cùng tăng nhẹ.

Lúc 6h45 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 0,06% so với chốt phiên Mỹ hôm thứ Sáu, giao dịch ở mức hơn 4.618 USD/oz. Giá bạc tăng gần 0,6%, giao dịch ở mức 75,9 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 146,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.108 đồng (mua vào) và 26.368 đồng (bán ra).