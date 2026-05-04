GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển
Khánh Huyền
04/05/2026, 10:32
GREENFEED khẳng định hướng đi kiến tạo các giá trị bền vững không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà còn qua những đóng góp thiết thực cho cộng đồng.
“GREENFEED theo đuổi mục tiêu tăng trưởng kinh doanh song hành cùng phát triển xã hội bền vững. Các chương trình cộng đồng của chúng tôi được triển khai với mong muốn tạo ra giá trị lâu dài, tập trung hỗ trợ phụ nữ nông thôn phát triển sinh kế, cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em và cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh nghèo, đồng thời nâng cao chất lượng sống trong cộng đồng”, đại diện GREENFEED chia sẻ.
NÂNG CAO SINH KẾ BỀN VỮNG CHO PHỤ NỮ NÔNG THÔN
Từ năm 2010, GREENFEED đã đồng hành cùng hàng ngàn hộ nông dân tại 25 tỉnh thành trên toàn quốc cải thiện sinh kế cùng chương trình “Tiếp sức nhà nông”. Bằng những hỗ trợ thiết thực như trao vốn vay không lãi suất, cung cấp con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón hữu cơ cùng các khóa đào tạo kỹ thuật và quản lý tài chính, doanh nghiệp hỗ trợ người dân từng bước xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, đồng thời tăng cường vai trò của phụ nữ trong quản lý kinh tế hộ.
Tính đến 2025, “Tiếp sức nhà nông” đã hỗ trợ vốn phát triển chăn nuôi cho 2.990 hộ gia đình, với 95% hộ tham gia đạt hiệu quả kinh tế và hoàn vốn đúng hạn. Trong suốt hành trình, chương trình đã trao 950 tấn thức ăn chăn nuôi và 22,5 tấn phân bón hữu cơ, đồng thời tổ chức 68 lớp đào tạo kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ tham gia.
MANG DINH DƯỠNG ĐẾN TRẺ EM NGHÈO
Nhận thức rõ vai trò của dinh dưỡng đối với sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ em, GREENFEED triển khai chương trình “Bữa ăn trọn vẹn” nhằm cải thiện chất lượng bữa ăn cho trẻ em tại các khu vực có điều kiện kinh tế khó khăn.
“Bữa ăn trọn vẹn” của GREENFEED đã mang nguồn thực phẩm an toàn và chất lượng từ chuỗi 3F Plus đến bữa ăn của trẻ em tại các điểm trường và mái ấm trong nước và khu vực nơi doanh nghiệp hiện diện. Đến 2025, chương trình đã trao 410 tấn thực phẩm dinh dưỡng cho hơn 38.000 trẻ em tại 40 điểm trường và 21 mái ấm.
HỖ TRỢ TIẾP CẬN GIÁO DỤC
Xác định giáo dục là nền tảng quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững của xã hội, GREENFEED triển khai nhiều sáng kiến nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận cơ hội học tập và phát triển toàn diện.
Các hoạt động tập trung vào trao học bổng, hỗ trợ trang thiết bị học tập cho trường học và tổ chức các chương trình đào tạo kỹ năng sống tại nhiều địa phương.
Tính đến 2025, doanh nghiệp đã trao hơn 14.100 suất học bổng, triển khai 12 chương trình đào tạo kỹ năng sống dành cho nữ sinh trung học cơ sở. Cũng trong năm, doanh nghiệp đã hỗ trợ trang thiết bị học tập cho 2 điểm trường tiểu học tại Lâm Đồng.
CẢI THIỆN AN SINH XÃ HỘI
Bên cạnh các chương trình thường niên, GREENFEED đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện sống và cơ sở hạ tầng cơ bản tại nhiều địa phương. Trong đó, doanh nghiệp tập trung nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ thiết yếu như nước sạch, chiếu sáng và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.
Trong năm 2025, 113 đèn giao thông năng lượng mặt trời đã được lắp đặt cho các tuyến đường nông thôn tại Lâm Đồng và Quảng Trị, cùng 30 máy lọc nước trao tặng cho các hộ gia đình khó khăn. GREENFEED cũng tham gia dựng nhà tình thương và nhà thể thao đa năng cho học sinh, đồng thời sửa chữa nhà văn hóa và nhà vệ sinh công cộng tại một số khu vực.
TIẾP SỨC CỘNG ĐỒNG TRONG MỌI THỜI ĐIỂM
GREENFEED triển khai các hoạt động hỗ trợ kịp thời hướng đến đồng hành cùng cộng đồng trong các tình huống khẩn cấp như thiên tai. Trong năm 2025, GREENFEED đã ủng hộ hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ ở miền Bắc và miền Trung.
Các hình thức hỗ trợ tập trung vào tái thiết sau thiên tai, bao gồm cung cấp gà giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và nhu yếu phẩm thiết yếu. Chương trình được phối hợp thực hiện với chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội tại 10 tỉnh, thành phố trên cả nước, đảm bảo nguồn hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng thời điểm.
Không chỉ trong nước, doanh nghiệp còn mở rộng hoạt động hỗ trợ cộng đồng tại các thị trường nơi có hoạt động kinh doanh. Cùng năm, GREENFEED đã trao hơn 550 triệu đồng ủng hộ người dân Myanmar khắc phục hậu quả sau động đất.
Bên cạnh các hoạt động cứu trợ, GREENFEED bền bỉ duy trì chương trình hiến máu tình nguyện thường niên như một nghĩa cử nhân văn vì sức khỏe cộng đồng. Đến năm 2025, chương trình đã thu hút hàng nghìn cán bộ nhân viên tham gia, hiến tặng hơn 1.900 đơn vị máu, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia điều lành của tập thể nhân viên đến cộng đồng.
