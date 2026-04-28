Giá USD tự do tăng vọt, ngân hàng bán ra sát mức trần
Kỳ Phong
28/04/2026, 12:06
Giá USD trên thị trường tự do tăng 80 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra trong sáng 28/4, đưa chênh lệch so với tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lên khoảng 400 - 450 đồng/USD, trong khi giá USD trong hệ thống ngân hàng tiếp tục được niêm yết sát mức trần điều hành...
Ngày 28/4/2026, Ngân hàng Nhà nướccông
bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở
mức 25.111, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước. Với biên
độ +/-5%, tỷ giá trần tương ứng ở
mức 26.366 VND, trong khi tỷ giá sàn là 23.855.
Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch
của Ngân hàng Nhà nước là 23.906 và 26.316 VND (mua vào – bán ra), thấp hơn
khoảng 50 đồng so với mặt bằng bán ra của các ngân hàng thương mại.
Đáng chú ý, mức giá bán USD tại các ngân
hàng thương mại (26.366–26.368 VND/USD) hiện gần như chạm sát trần cho phép, cho thấy xu hướng
“neo giá” rõ rệt theo khung điều hành. Trong khi đó, giá mua được điều chỉnh
linh hoạt hơn, phản ánh cạnh tranh trong việc thu hút nguồn ngoại tệ.
Khảo sát giá mua – bán USD tại 15 ngân hàng thương mại trong sáng 28/4 cho thấy
mức giá bán USD tại các ngân
hàng thương mại được niêm yết quanh 26.366–26.368 VND, gần như chạm sát trần cho phép. Trong khi đó, giá
mua được điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh cạnh tranh trong việc thu hút nguồn
ngoại tệ.
Cụ
thể, giá mua USD chuyển
khoản dao động từ 26.050 - 26.225 VND. Giá mua
USD cao
nhất thuộc về OCB (26.225 VND), tiếp đến là VPBank (26.188 VND) và nhóm Bảo Việt,
VietBank (26.180 VND). Ở chiều ngược lại, NCB niêm yết giá mua USD thấp nhất ở mức 26.050 VND,
tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.
Trong
khi đó, giá bán USD chuyển khoản gần như đi ngang giữa
các ngân hàng, phổ biến trong vùng 26.366–26.368 VND. SeABank là ngân hàng hiếm
hoi niêm yết thấp hơn, ở mức 26.357 VND/USD. Sự co cụm này cho thấy dư địa cạnh
tranh ở chiều bán khá hạn chế, khi các ngân hàng giữ mặt bằng giá sát nhau.
Chênh
lệch giá mua – bán USD tại các ngân hàng vì vậy có sự phân hóa rõ nét, dao động từ 141–316 VND. OCB ghi nhận mức chênh lệch
thấp nhất (141 VND), phản ánh chiến lược giá cạnh tranh để thu hút giao dịch.
Ngược lại, NCB có mức chênh lệch cao nhất (316 VND), cho thấy xu hướng thận trọng
hơn trong định giá.
Phần
lớn các ngân hàng còn lại duy trì biên độ chênh lệch
giá mua – bán USD
phổ biến quanh 200–230 VND, hình thành một
“vùng chuẩn” trên thị trường.
Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Ngày
28/4, giá mua vào ở mức 26.750 VND/USD
và bán ra 26.800 VND/USD, tăng lần
lượt khoảng 80 - 100 đồng so
với ngày trước đó.
So với mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng
thương mại (bán ra phổ biến quanh 26.366 - 26.368 VND), tỷ giá tự do đang cao hơn khoảng 430 - 450 đồng mỗi USD.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: