Giá USD tự do tăng vọt, ngân hàng bán ra sát mức trần

Giá USD trên thị trường tự do tăng 80 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra trong sáng 28/4, đưa chênh lệch so với tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lên khoảng 400 - 450 đồng/USD, trong khi giá USD trong hệ thống ngân hàng tiếp tục được niêm yết sát mức trần điều hành...

Ngày 28/4/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.111, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần tương ứng ở mức 26.366 VND, trong khi tỷ giá sàn là 23.855.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước là 23.906 và 26.316 VND (mua vào – bán ra), thấp hơn khoảng 50 đồng so với mặt bằng bán ra của các ngân hàng thương mại.

Đáng chú ý, mức giá bán USD tại các ngân hàng thương mại (26.366–26.368 VND/USD) hiện gần như chạm sát trần cho phép, cho thấy xu hướng “neo giá” rõ rệt theo khung điều hành. Trong khi đó, giá mua được điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh cạnh tranh trong việc thu hút nguồn ngoại tệ.

Tỷ giá chuyển khoản tại một số ngân hàng sáng 28/4/2026.

Khảo sát giá mua – bán USD tại 15 ngân hàng thương mại trong sáng 28/4 cho thấy mức giá bán USD tại các ngân hàng thương mại được niêm yết quanh 26.366–26.368 VND, gần như chạm sát trần cho phép. Trong khi đó, giá mua được điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh cạnh tranh trong việc thu hút nguồn ngoại tệ.

Cụ thể, giá mua USD chuyển khoản dao động từ 26.050 - 26.225 VND. Giá mua USD cao nhất thuộc về OCB (26.225 VND), tiếp đến là VPBank (26.188 VND) và nhóm Bảo Việt, VietBank (26.180 VND). Ở chiều ngược lại, NCB niêm yết giá mua USD thấp nhất ở mức 26.050 VND, tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, giá bán USD chuyển khoản gần như đi ngang giữa các ngân hàng, phổ biến trong vùng 26.366–26.368 VND. SeABank là ngân hàng hiếm hoi niêm yết thấp hơn, ở mức 26.357 VND/USD. Sự co cụm này cho thấy dư địa cạnh tranh ở chiều bán khá hạn chế, khi các ngân hàng giữ mặt bằng giá sát nhau.

Chênh lệch giá mua – bán USD tại các ngân hàng vì vậy có sự phân hóa rõ nét, dao động từ 141–316 VND. OCB ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất (141 VND), phản ánh chiến lược giá cạnh tranh để thu hút giao dịch. Ngược lại, NCB có mức chênh lệch cao nhất (316 VND), cho thấy xu hướng thận trọng hơn trong định giá.

Phần lớn các ngân hàng còn lại duy trì biên độ chênh lệch giá mua – bán USD phổ biến quanh 200–230 VND, hình thành một “vùng chuẩn” trên thị trường.

Diễn biến giá USD trên thị trường tự do từ đầu năm đến 28/4/2026 (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Ngày 28/4, giá mua vào ở mức 26.750 VND/USD và bán ra 26.800 VND/USD, tăng lần lượt khoảng 80 - 100 đồng so với ngày trước đó.

So với mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại (bán ra phổ biến quanh 26.366 - 26.368 VND), tỷ giá tự do đang cao hơn khoảng 430 - 450 đồng mỗi USD.