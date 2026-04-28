Trang chủ Tài chính

Giá USD tự do tăng vọt, ngân hàng bán ra sát mức trần

Kỳ Phong

28/04/2026, 12:06

Giá USD trên thị trường tự do tăng 80 đồng ở chiều mua vào và 100 đồng ở chiều bán ra trong sáng 28/4, đưa chênh lệch so với tỷ giá tại các ngân hàng thương mại lên khoảng 400 - 450 đồng/USD, trong khi giá USD trong hệ thống ngân hàng tiếp tục được niêm yết sát mức trần điều hành...

Ngày 28/4/2026, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm USD/VND ở mức 25.111, giảm nhẹ 2 đồng so với phiên trước. Với biên độ +/-5%, tỷ giá trần tương ứng ở mức 26.366 VND, trong khi tỷ giá sàn là 23.855.

Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch của Ngân hàng Nhà nước là 23.906 và 26.316 VND (mua vào – bán ra), thấp hơn khoảng 50 đồng so với mặt bằng bán ra của các ngân hàng thương mại.

Đáng chú ý, mức giá bán USD tại các ngân hàng thương mại (26.366–26.368 VND/USD) hiện gần như chạm sát trần cho phép, cho thấy xu hướng “neo giá” rõ rệt theo khung điều hành. Trong khi đó, giá mua được điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh cạnh tranh trong việc thu hút nguồn ngoại tệ. 

Tỷ giá chuyển khoản tại một số ngân hàng sáng 28/4/2026.

Khảo sát giá mua – bán USD tại 15 ngân hàng thương mại trong sáng 28/4 cho thấy mức giá bán USD tại các ngân hàng thương mại được niêm yết quanh 26.366–26.368 VND, gần như chạm sát trần cho phép. Trong khi đó, giá mua được điều chỉnh linh hoạt hơn, phản ánh cạnh tranh trong việc thu hút nguồn ngoại tệ.

Cụ thể, giá mua USD chuyển khoản dao động từ 26.050 - 26.225 VND. Giá mua USD cao nhất thuộc về OCB (26.225 VND), tiếp đến là VPBank (26.188 VND) và nhóm Bảo Việt, VietBank (26.180 VND). Ở chiều ngược lại, NCB niêm yết giá mua USD thấp nhất ở mức 26.050 VND, tạo khoảng cách đáng kể so với nhóm dẫn đầu.

Trong khi đó, giá bán USD chuyển khoản gần như đi ngang giữa các ngân hàng, phổ biến trong vùng 26.366–26.368 VND. SeABank là ngân hàng hiếm hoi niêm yết thấp hơn, ở mức 26.357 VND/USD. Sự co cụm này cho thấy dư địa cạnh tranh ở chiều bán khá hạn chế, khi các ngân hàng giữ mặt bằng giá sát nhau.

Chênh lệch giá  mua – bán USD tại các ngân hàng vì vậy có sự phân hóa rõ nét, dao động từ 141–316 VND. OCB ghi nhận mức chênh lệch thấp nhất (141 VND), phản ánh chiến lược giá cạnh tranh để thu hút giao dịch. Ngược lại, NCB có mức chênh lệch cao nhất (316 VND), cho thấy xu hướng thận trọng hơn trong định giá.

Phần lớn các ngân hàng còn lại duy trì biên độ chênh lệch giá mua – bán USD phổ biến quanh 200–230 VND, hình thành một “vùng chuẩn” trên thị trường.

Diễn biến giá USD trên thị trường tự do từ đầu năm đến 28/4/2026 (Nguồn: WiGroup)

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng rõ rệt. Ngày 28/4, giá mua vào ở mức 26.750 VND/USD và bán ra 26.800 VND/USD, tăng lần lượt khoảng 80 - 100 đồng so với ngày trước đó.

So với mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại (bán ra phổ biến quanh 26.366 - 26.368 VND), tỷ giá tự do đang cao hơn khoảng 430 - 450 đồng mỗi USD.

Tỷ giá USD/VND đi ngang chờ tín hiệu từ báo cáo việc làm Mỹ

Một tuần sau xung đột tại Iran, tỷ giá liên ngân hàng đi ngang so với đầu năm

Chính sách tiền tệ 2026: Ổn định vĩ mô giữa áp lực kép của tỷ giá và lãi suất

NCB bứt tốc mạnh mẽ trong quý 1/2026

Kết thúc quý đầu tiên của năm 2026, NCB ghi nhận hàng loạt chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng mạnh.

Sắp diễn ra tọa đàm "Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SME"

Vào lúc 9h ngày 29/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sẽ tổ chức tọa đàm "Khi thị trường đổi chiều: Hành trình thích ứng của SMEs", tập trung vào những thách thức và cơ hội của khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh kinh tế vĩ mô nhiều biến động…

Khái niệm "ngân hàng kiến tạo số" phản ánh sự chuyển dịch vai trò của ngân hàng từ cung cấp vốn sang tham gia sâu hơn vào vận hành, quản trị và tạo giá trị cho doanh nghiệp thông qua các nền tảng số. Mô hình này mở ra cơ hội tiếp cận tín dụng nhanh hơn, tối ưu dòng tiền và kết nối hệ sinh thái kinh doanh.

Ngoài các chỉ số nổi trội về lợi nhuận, ROI, CASA… Techcombank đã khẳng định "ngôi vương" về thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ (NFI) - thể hiện mức độ gắn kết mạnh mẽ với đời sống tài chính khách hàng thông qua các dịch vụ toàn diện.

Tuần này, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư trên thị trường vàng quốc tế sẽ hướng tới các cuộc họp ngân hàng trung ương lớn, nhằm tìm kiếm những đánh giá mới nhất về tác động của xung đột ở Vùng Vịnh tới nền kinh tế...

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

9 nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, Samsung và SK Hynix dẫn đầu

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố "lá chắn" năng lượng quốc gia

