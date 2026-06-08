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Giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quan thực hiện dự án cầu Đá Bạc

Đỗ Hoàng

08/06/2026, 00:52

UBND tỉnh Quảng Ninh được giao là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc trên tuyến quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng quyết định…

UBND tỉnh Quảng Ninh được giao là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng trên quốc lộ 10.
UBND tỉnh Quảng Ninh được giao là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng trên quốc lộ 10.

Thông tin từ HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết tại kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XV đã thông qua nghị quyết giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc nối với Hải Phòng trên tuyến quốc lộ 10 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Theo đó, HĐND tỉnh Quảng Ninh giao cho UBND tỉnh này chịu trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định giao cho UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quan thực hiện dự án. Sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định, giao UBND tỉnh Quảng Ninh thực hiện các bước tiếp theo bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, quốc lộ 10 kết nối tỉnh Quảng Ninh với thành phố Hải Phòng đoạn thuộc địa phận Hải Phòng đã được đầu tư cải tạo nâng cấp hoàn thành vào năm 2022 (không bao gồm phạm vi cầu Đá Bạc). Đoạn trên địa phận tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 5,5km (không bao gồm phạm vi cầu Đá Bạc) đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 9/2025 và phê duyệt dự án vào tháng 10/2025.

Hiện chỉ còn cầu Đá Bạc có quy mô 2 làn xe không đồng bộ toàn tuyến, do đó, việc đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc là cần thiết. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu vực công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn Hải Phòng và Quảng Ninh, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 360 tỷ đồng, thực hiện tại phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) và các phường Bạch Đằng, Lưu Kiếm (Hải Phòng). Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh Quảng Ninh khoảng 351 tỷ đồng gồm chi phí giải phóng mặt bằng phía Quảng Ninh, chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí dự phòng và các loại chi phí khác. Nguồn vốn ngân sách thành phố Hải Phòng khoảng 9 tỷ đồng để thực hiện giải phóng mặt bằng phía đầu Hải Phòng.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc có điểm đầu tại Km5 884 trên tuyến quốc lộ 10 (phường Yên Tử, Quảng Ninh), điểm cuối tại Km6 685 (thuộc các phường Bạch Đằng và Lưu Kiếm, Hải Phòng). Tổng chiều dài cầu và đường dẫn là 800m, trong đó, chiều dài cầu (tính đến đuôi mố) là 520m, chiều dài đường dẫn khoảng 280m (phía Quảng Ninh 119m, phía Hải Phòng 162m).

Dự án sẽ thực hiện cải tạo, sửa chữa cầu Đá Bạc hiện trạng và xây mới thêm một cây cầu về phía bên trái tuyến quốc lộ 10 song song với cầu Đá Bạc. Cây cầu đầu tư thêm có bề rộng mặt đường và kết cấu như cầu Đá Bạc hiện có (bề rộng 12m bố trí 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe máy và thô sơ). Đồng thời, dự án cũng mở rộng đường dẫn hai bên đầu cầu đồng bộ với tuyến quốc lộ 10 hiện trạng phía Hải Phòng và Quảng Ninh. Thời gian thực hiện dự án nằm 2026 – 2028.

Trước đó, tháng 12/2025, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản về việc triển khai đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc gửi UBND TP. Hải Phòng. Ngày 20/4/2026, HĐND TP. Hải Phòng đã có nghị quyết thống nhất giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Ngày 27/4/2026, UBND TP. Hải Phòng có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc, thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện dự án.

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Từ khóa:

Cầu Đá Bạc dự án cải tạo cầu Đá Bạc hải phòng ngân sách tỉnh Quảng Ninh Quốc lộ 10 thời gian thực hiện 2026 - 2028 UBND tỉnh Quảng Ninh

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