Giá vàng bật tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua

Phiên sáng 3/4 so với chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều; vàng nhẫn “ 4 số 9”, biên độ tăng dao động từ 700 nghìn đồng – 1,5 triệu đồng/lượng…

Sau khi giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều khi chốt phiên hôm qua (2/4), giá mua, bán vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng nay quay về xu hướng tăng. Cập nhật bảng giá niêm yết tại các doanh nghiệp, giá vàng miếng tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Trong phiên sáng 3/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mốc cao nhất trong vòng 1 năm là 3,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, mức chênh lệch này giảm lần lượt 200 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng, về mốc 3,5 triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC duy trì ổn định giá mua vàng miếng ở mức 171 triệu và giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay.

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu, giá giao dịch vàng miếng SJC tăng lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán. Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm tăng mạnh nhất với 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, với 2 nhịp tăng và 1 nhịp giảm trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt là 1 triệu và 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 172 triệu – 174 triệu đồng.

Cùng chung xu hướng đi lên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị doanh cũng điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng nay. Tuỳ từng thương hiệu, biên độ tăng dao động từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.

Giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trong phiên sáng 3/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 170,8 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 174,3 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, trong vòng gần 1 tiếng đầu mở cửa, thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 169,4 triệu – 172,9 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên 2/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong phiên sáng 3/4, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC, DOJI và PNJ vẫn neo ở mức cao với 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, khoảng cách này thu hẹp về ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 4 số 9” ở mức 170,8 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 174,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.

Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 2/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều

Tương tự, sau khi tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong phiên sáng nay, Công ty DOJI đặt giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở mức 171 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 duy trì ổn định tại mức 171 triệu – 174 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên ngày 2/4, giá vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Mức tăng, giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 3/4 so với 2/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất trên thị trường.

Mở cửa phiên, giá mua vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, cả hai thương hiệu này vẫn không đổi mức giá niêm yết trên. So với giá chốt phiên ngày 2/4, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chỉ tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 2/4, mở cửa phiên sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm bật tăng mạnh.

Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 159 triệu – 163 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Dù niêm yết giá bán ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu ở mức cao nhất là 4 triệu đồng/lượng