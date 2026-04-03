Giá vàng bật tăng 1,5 triệu đồng mỗi lượng so với hôm qua
Mai Nhi
03/04/2026, 13:56
Phiên sáng 3/4 so với chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều; vàng nhẫn “ 4 số 9”, biên độ tăng dao động từ 700 nghìn đồng – 1,5 triệu đồng/lượng…
Sau khi giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng mỗi
chiều khi chốt phiên hôm qua (2/4), giá mua, bán vàng miếng SJC mở cửa phiên sáng
nay quay về xu hướng tăng. Cập nhật bảng giá niêm yết tại các doanh nghiệp, giá
vàng miếng tăng phổ biến 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Trong phiên sáng 3/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC vẫn giữ nguyên ở mốc cao nhất trong vòng 1 năm là 3,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Mi Hồng, mức chênh lệch này giảm lần lượt 200 nghìn và 300 nghìn đồng/lượng, về mốc 3,5 triệu đồng/lượng và 2 triệu đồng/lượng.
Công ty SJC duy trì ổn định giá mua vàng
miếng ở mức 171 triệu và giá bán là 174,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo
Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay.
Riêng tại Bảo
Tín Minh Châu, giá giao dịch
vàng miếng SJC tăng lần lượt 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 1 triệu
đồng/lượng đối với chiều bán. Trong khi đó, giá mua, bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm
tăng mạnh nhất với 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, với 2 nhịp
tăng và 1 nhịp giảm trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng
lần lượt là 1 triệu và 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng,
thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 172 triệu – 174 triệu đồng.
Cùng
chung xu hướng đi lên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị doanh
cũng điều chỉnh tăng mạnh trong phiên sáng nay. Tuỳ từng thương hiệu, biên độ tăng
dao động từ 700 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Duy chỉ có một doanh nghiệp
giảm giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”.
Mở cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 1,3 triệu
đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán,niêm
yết giá mua ở mức 170,8 triệu đồng/lượng và giá bán vàng
nhẫn là 174,3 triệu đồng/lượng.
Tuy
nhiên, trong vòng gần 1 tiếng đầu mở cửa, thương hiệu này giảm 1,4 triệu đồng/lượng
mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 169,4 triệu – 172,9 triệu
đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá
chốt phiên 2/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 500 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Trong phiên sáng 3/4, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại SJC, DOJI và PNJ vẫn neo ở mức cao với 3,5 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý, khoảng cách này thu hẹp về ngưỡng 3 triệu đồng/lượng.
Công ty SJC niêm yết giá mua, bán
vàng nhẫn 4 số 9” ở mức 170,8 triệu
đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 174,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên.
Mức giá
giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay. So với giá chốt phiên 2/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng
1 triệu đồng/lượng mỗi chiều
Tương
tự, sau khi tăng tổng cộng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán trong
phiên sáng nay, Công ty DOJI đặt giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng chốt phiên sáng ở
mức 171 triệu
– 174,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
Tại
Phú Quý, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 duy trì ổn định tại mức 171 triệu –
174 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên ngày 2/4, giá
vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1 triệu
đồng/lượng đối với chiều bán.
Trong phiên sáng nay, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu
và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận mức tăng khiêm tốn nhất trên thị trường.
Mở cửa phiên, giá mua vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn
ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 169,5 triệu – 172,5 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng,
cả hai thương hiệu này vẫn không đổi mức giá niêm yết trên. So với giá chốt phiên ngày 2/4, giá vàng
nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải chỉ tăng 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Sau khi giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 2/4, mở cửa phiên sáng
nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm bật tăng mạnh.
Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn chốt phiên sáng ở mức 159 triệu – 163
triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Dù niêm yết giá bán ở mức thấp hơn
hẳn so với mặt bằng chung nhưng chênh lệch giá mua, bán tại thương hiệu ở mức cao
nhất là 4 triệu đồng/lượng
Trên thị
trường thế giới, tính đến 12 giờ 30 phút ngày 3/4, giá vàng giao ngay gần như đứng
im so với giá chốt phiên 2/4. Hợp đồng giá vàng giao ngay biến động giằng co quanh
mốc 4675,6 USD/oz, giảm nhẹ 0,04%.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 24,38 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 12,88 – 24,38 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
Giá vàng trong nước biến động thất thường vào phiên cuối tháng 3
Vietcombank chính thức triển khai tính năng Click to Pay cho chủ thẻ Visa
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chính thức công bố triển khai tính năng Click to Pay (CTP) dành cho tất cả chủ thẻ cá nhân mang thương hiệu Visa (bao gồm cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng).
Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số
Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...
Giá vàng trong nước lần hồi dò đáy
Trong tuần 30/3 – 4/4, giá bán vàng miếng SJC và và vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn chỉ tăng phổ biến với 0,4%. Trong khi đó, giá vàng thế giới tăng tới 3,6%, gấp 9 lần so với giá vàng trong nước…
Lãi suất vay thế chấp nhà ở Mỹ tăng liên tục do chiến tranh ở Iran
Lãi suất vay mua nhà trả góp ở Mỹ đã tăng liên tiếp trong 5 tuần qua, đặt ra thách thức cho những người có ý định mua nhà ở nước này trong mùa xuân năm nay...
Từ tháng 4/2026, du khách Trung Quốc thanh toán QR trực tiếp tại Việt Nam
Kể từ ngày 3/4/2026, du khách Trung Quốc có thể thanh toán trực tiếp hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam bằng cách quét mã QR mà không cần đổi tiền. Tiện ích này mở ra cơ hội cho doanh nghiệp bán lẻ, dịch vụ và du lịch Việt Nam đón nguồn chi tiêu từ thị trường hơn 1 tỷ dân…
