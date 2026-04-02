Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất trong một năm

Trong phiên 2/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 1 năm. Mức chênh lệch này cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua...

Trong phiên 2/4, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh liên tục đảo chiều với 5 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen. Nhịp giảm mạnh nhất lên tới hơn 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.

Lúc 16 giờ, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 170 triệu và giá bán là 173,5 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng niêm yết tại mức giá giao dịch trên.

Trong phiên 2/4, giá vàng trong nước đồng loạt sụt giá. Giá mua giảm mạnh hơn giá bán kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, chạm mức 3,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là đơn vị có mức chênh lệch thấp nhất với 2,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 3 triệu – 4 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (1/4), giá vàng miếng SJC giảm lần lượt 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC 169,8 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tại khu vực phía Nam, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm lần lượt là 3,5 triệu và 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 16 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng ở mức 171 triệu – 173,3 triệu đồng.

Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 4 triệu và 3,5 triệu đồng/lượng, kéo giá giao dịch về mức thấp nhất trên toàn thị trường. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 169,5 triệu – 173 triệu đồng

Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm dao động từ 2 triệu – 4,2 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong 1 năm qua. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, niêm yết giá mua ở mức 172,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 176 triệu đồng/lượng.

Trong phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết tại 170 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 16 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.

Cùng mức giảm trên, tính đến 16 giờ, Công ty DOJI niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng.

Trong phiên 2/4, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 7,2 triệu đồng/lượng kể từ mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 28,97%

Sau 5 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên hôm nay, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ niêm yết ở mức 169,9 triệu – 173,4 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 1/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 3,8 triệu đồng/lượng và 3,3 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 mở cửa phiên chiều giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt tại 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tại 169,8 triệu – 173 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 1/4, giá vàng nhẫn giảm tổng cộng 3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 2/4 so với 1/4. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Với mức tổng mức giảm 4,2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 ở mức 168,8 triệu và giá bán là 171,8 triệu đồng/lượng.

Tính đến 16 giờ, Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 157,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 1/4, giá vàng nhẫn giảm tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Dù có mức điều chỉnh nhẹ nhất nhưng vẫn neo giá bán ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. So với các đơn vị phía Bắc, giá bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 10 triệu – 12 triệu đồng/lượng.