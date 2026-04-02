Chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC cao nhất trong một năm
Mai Nhi
02/04/2026, 17:36
Trong phiên 2/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 3,5 triệu đồng/lượng, cao nhất trong vòng 1 năm. Mức chênh lệch này cho thấy rủi ro nghiêng hẳn về phía người mua...
Trong phiên 2/4, giá mua, bán vàng miếng SJC
tại các đơn vị kinh doanh liên tục đảo chiều với 5 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen.
Nhịp giảm mạnh nhất lên tới hơn 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Lúc 16 giờ, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 170 triệu và giá bán là 173,5 triệu đồng/lượng. Các thương
hiệu khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng
niêm yết tại mức giá giao dịch trên.
Trong phiên 2/4, giá vàng trong nước đồng loạt sụt giá. Giá mua giảm mạnh hơn giá bán kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC lên mức cao nhất trong vòng 1 năm qua, chạm mức 3,5 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là đơn vị có mức chênh lệch thấp nhất với 2,3 triệu đồng/lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 3 triệu – 4 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên hôm qua (1/4), giá vàng
miếng SJC giảm lần lượt 3,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3,2 triệu đồng/lượng
đối với chiều bán
Cùng chung mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC 169,8 triệu – 173,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
Tại khu vực phía Nam, giá
mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm lần lượt là 3,5 triệu và 3,4 triệu
đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 16 giờ, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng miếng
ở mức 171 triệu – 173,3 triệu đồng.
Tại Ngọc Thẩm, giá mua, bán vàng miếng giảm lần lượt 4 triệu và 3,5 triệu đồng/lượng, kéo giá giao dịch về mức thấp nhất
trên toàn thị trường. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức
169,5 triệu – 173 triệu đồng
Theo
sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ
thống lớn cũng đồng loạt điều chỉnh giảm dao động từ
2 triệu – 4,2 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty
SJC giảm 1,2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng đối với
chiều bán,niêm yết giá
mua ở mức 172,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 176 triệu
đồng/lượng.
Trong
phiên chiều, thương hiệu này tiếp tục giảm mạnh 2,5 triệu đồng/lượng đối với cả
hai chiều mua và bán, niêm yết tại 170 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng. Tính đến
16 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi.
Cùng
mức giảm trên, tính đến 16 giờ, Công ty DOJI niêm yết giá
mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 170 triệu – 173,5
triệu đồng/lượng.
Trong phiên 2/4, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 7,2 triệu đồng/lượng kể từ mốc đỉnh được ghi nhận vào phiên 20/3 là 32,1 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 28,97%
Sau
5 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên hôm nay, giá
mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ niêm yết ở mức 169,9 triệu – 173,4 triệu
đồng/lượng. So
với giá chốt phiên 1/4, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt
3,8 triệu đồng/lượng và 3,3 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên sáng,
giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999 mở cửa phiên chiều giảm tiếp 1 triệu đồng/lượng
mỗi chiều, đặt tại 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng.
Tính
đến 16 giờ, thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tại 169,8 triệu –
173 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên ngày 1/4, giá vàng nhẫn giảm tổng cộng
3,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán.
Với mức tổng mức giảm 4,2 triệu đồng/lượng trong phiên hôm
nay, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết giá mua vàng nhẫn tròn trơn và
vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 ở mức 168,8 triệu và giá bán là 171,8 triệu đồng/lượng.
Tính
đến 16 giờ, Ngọc Thẩm
đặt giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 157,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. So
với giá chốt phiên ngày 1/4, giá vàng nhẫn giảm tổng cộng 2
triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Dù có mức điều chỉnh nhẹ nhất nhưng vẫn neo giá bán
ở mức thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. So với các đơn vị phía Bắc, giá bán vàng
nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn từ 10 triệu – 12 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 2/4, giá vàng giao ngay sụt mạnh hơn
3,4%, lùi xuống mốc 4.628,6 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 24,89 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 12,89 – 24,89 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: