Giá vàng trong nước biến động thất thường vào phiên cuối tháng 3
Mai Nhi
31/03/2026, 11:35
Ngày 31/3, giá vàng trong nước biến động khó lường khi đảo chiều liên tục từ 3-4 lần và mỗi nhịp điều chỉnh lên tới cả triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Giá mua, bán vàng miếng SJC tăng phổ biến 1,1 triệu đồng/lượng…
Trong phiên sáng 31/3, diễn biến tăng giá
giao dịch vàng miếng SJC tiếp tục ghi nhận tại các hệ thống lớn. Chỉ trong gần 2
tiếng mở cửa, giá vàng miếng SJC điều chỉnh tăng 3 nhịp liên tiếp cùng 1 nhịp giảm
với tổng mức tăng phổ biến là 1,1 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua
(30/3).
Với mức tăng phổ biến 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, giá bán vàng miếng chủ yếu niêm yết tại 174,9 triệu đồng/lượng, cao nhất trong nửa tháng qua. Chỉ trong 4 phiên giao dịch cuối tháng 3 (27-31/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tăng tổng cộng 3,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến 10 giờ ngày 31/3, giá mua vàng
miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 171,9 triệu và
giá bán là 174,9 triệu đồng/lượng. Đây cũng là mức giá giao dịch niêm yết trên bảng
giá tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm.
Với hai nhịp tăng và hai nhịp giảm trong
phiên sáng nay, Mi Hồng cũng đặt giá bán vàng miếng SJC ở
mức 174,9 triệu đồng/lượng nhưng giá mua nhỉnh hơn khoảng 600 nghìn đồng so với
các doanh nghiệp phía Bắc, niêm yết tại 172,5 triệu đồng/lượng.
Riêng tại Bảo
Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng
miếng tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng
sau hai nhịp điều chỉnh tăng.
Cùng
chung diễn biến tăng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh cũng đồng
loạt nâng thêm từ 1,1 triệu – 2,7 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Riêng một doanh nghiệp phía Nam điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.
Sau khi duy trì ổn định mức giá 160 triệu – 164 triệu trong 4 phiên liên tiếp,
mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Tính đến 10 giờ,
thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 163 triệu đồng/lượng.
Theo ghi nhận của phóng viên tại các cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông và Cầu
Giấy, lượng khách
vẫn ổn định nhưng giảm nhịp so với trước do giá
vàng tăng cao.
Tại Bảo Tín Minh Châu, mỗi khách chỉ được mua tối đa 5
cây nhưng với những đơn hàng
từ 3 chỉ trở lên sẽ phải
nhận giấy hẹn và chờ đến 16/4 mới được nhận vàng khiến nhiều khách hàng trở nên thận trọng và hạn chế mua số lượng lớn. Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, cửa hàng thông báo không nhận đặt trước Nhẫn Tròn ép vỉ Kim Gia Bảo (999.9).
Mở
cửa phiên sáng, Công ty
SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” loại 5 chỉ ở mức 171,8 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 174,8 triệu
đồng/lượng, tăng 1,2 triệu
đồng/lượng mỗi chiều. Chỉ trong vòng nửa tiếng mở cửa, giá vàng nhẫn tiếp tục tăng
thêm 1 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, tính đến 10 giờ, Công ty SJC giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng mỗi
chiều, đặt giá giao dịch tại 171,7 triệu – 174,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá
mua, bán vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng tới 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều với 3 nhịp tăng
liên tiếp chỉ trong 1 tiếng đầu mở cửa, Công ty DOJI và PNJ cũng giảm 1,1 triệu đồng/lượng,
niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và vàng nhẫn trơn 9999ở mức 171,9
triệu – 174,9 triệu
đồng/lượng.
Tính
đến 10 giờ, hai thương hiệu này vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 30/3, giá giao
dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu này tăng 1,1 triệu đồng/lượng.
Phú Quý đặt giá mua vàng
nhẫn 9999 mở
cửa phiên sáng ở mức 172triệu đồng/lượng và giá bán là 175 triệu đồng/lượng. Sau chưa đầy 30 phút, giá mua, bán vàng
nhẫn tại thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 1 triệu đồng/lượng.
Tuy nhiên, tính đến 10
giờ, Phú Quý giảm 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết
tại 171,9
triệu – 174,9 triệu
đồng/lượng, tăng tổng cộng 1,1 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 171,9
triệu – 174,9 triệu
đồng/lượng cũng được niêm
yết đối với vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu. So với giá
chốt phiên 30/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1,6 triệu
đồng/lượng.
Bảo
Tín Mạnh Hải là đơn vị niêm yết giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 cao nhất trên thị trường trong phiên
sáng nay.
Giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo
999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng tăng 1,2 triệu đồng/lượng, đặt giá giao
dịch tại mức 171,5 triệu – 174,5
triệu đồng/lượng (mua – bán).
Thương hiệu này tiếp tục tăng thêm
1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 173 triệu – 176 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả doanh
nghiệp này vẫn không đổi.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 31/3, giá vàng giao ngay nối dài chuỗi tăng
sang phiên thứ ba liên tiếp khi tăng thêm 1,7%, tiến lên ngưỡng 4.592,1 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 27,49 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 15,59 – 28,59 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
