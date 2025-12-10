Giá bạc lần đầu tiên trong lịch sử vượt mốc 60 USD/oz

Trong mấy tháng qua, hoạt động tích trữ bạc ở Mỹ gia tăng mạnh do lo ngại chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế quan lên bạc...

Giá bạc thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 60 USD/oz trong phiên giao dịch ngày 9/12. Xu hướng tăng dữ dội của giá bạc trong năm nay được thúc đẩy bởi sự khan hiếm nguồn cung kết hợp với nhu cầu tăng cao của giới đầu tư.

Đóng cửa phiên giao dịch tại thị trường New York, giá bạc giao ngay tăng 2,52 USD/oz, tương đương tăng hơn 4,3%, đóng cửa ở mức kỷ lục 60,72 USD/oz. Sáng nay (10/12), giá bạc tiếp tục đi lên, vượt 61 USD/oz.

Từ đầu năm tới nay, giá bạc đã tăng hơn gấp đôi. Nguồn cung bạc đã khan hiếm trong mấy năm trở lại đây, trong khi nhu cầu bạc trong cả lĩnh vực đầu tư và công nghiệp không ngừng tăng. Khoảng cách lớn giữa nguồn cung và nhu cầu đã đưa giá kim loại quý này không ngừng bứt phá.

Ngoài ra, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất khi kết thúc cuộc họp vào ngày 10/12 cũng hỗ trợ cho giá bạc.

“Trong rất ngắn hạn, trọng tâm là cuộc họp của Fed. Còn trong dài hạn hơn, yếu tố hỗ trợ cốt lõi của giá bạc là sự thiếu cung trong 5 năm qua và sự dịch chuyển của lượng bạc tồn trữ giữa các khu vực”, nhà phân tích Suki Cooper của ngân hàng Standard Chartered nhận định với tờ Financial Times.

Ngoài vai trò một kênh đầu tư và kim loại quý để sản xuất nữ trang, bạc còn được sử dụng trong công nghiệp, chẳng hạn trong sản xuất các thiết bị điện tử và tấm pin năng lượng mặt trời. Không giống như vàng, bạc được khai thác chủ yếu dưới dạng phụ phẩm của quy trình khai thác các khoáng sản khác. Bởi vậy, các nhà khai mỏ khó có thể phản ứng nhanh với sự gia tăng của nhu cầu bạc trong những năm gần đây.

Trong mấy tháng qua, hoạt động tích trữ bạc ở Mỹ gia tăng mạnh do lo ngại chính quyền Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế quan lên bạc. Mối lo này xuất phát từ việc Washington đưa bạc vào danh sách các khoáng sản quan trọng. Việc bạc được vận chuyển ồ ạt tới Mỹ dẫn tới sự khan hiếm bạc ở các thị trường khác.

Diễn biến giá bạc thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Dù đã giảm trong mấy tuần gần đây, lượng bạc tồn trữ trên sàn giao dịch hàng hóa COMEX vẫn đang ở mức khoảng 456 triệu ounce, cao gấp 3 lần mức trung bình lịch sử.

Theo Financial Times, Chính phủ Mỹ sẽ công bố kết quả rà soát khoáng sản quan trọng sau vài tuần nữa, và kết quả có thể sẽ là áp thuế quan mới, bao gồm thuế quan đối với bạc.

“Thị trường đang thiếu hụt bạc, và chúng tôi dự báo tình trạng khan hiếm bạc theo từng khu vực sẽ tiếp diễn”, nhà phân tích Helen Amos của công ty BMO phát biểu, nhấn mạnh lượng bạc tồn trữ ở Trung Quốc đang ở mức thấp. Bà nói thêm rằng nhu cầu bạc của các nhà đầu tư cá nhân cũng đang góp phần đẩy giá bạc lên cao, nhất là ở thị trường Bắc Mỹ - nơi bạc được xem là “người anh em nghèo hơn của vàng”.