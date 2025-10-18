Giá vàng giảm chóng mặt sau phát biểu của ông Trump về Trung Quốc

Giá vàng thế giới lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (17/10) sau khi lập kỷ lục gần mốc 4.400 USD/oz, do đồng USD mạnh lên và tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng việc áp thuế quan cao lên Trung Quốc là không bền vững. Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng mạnh, gom thêm gần 13 tấn vàng.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay sụt 74,5 USD/oz, tương đương giảm 1,72%, còn 4.252,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 135 triệu đồng/lượng, giảm 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Theo website của Vietcombank, giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.116 đồng (mua vào) và 26.356 đồng (bán ra), tăng 8 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Phiên ngày thứ Sáu chứng kiến giá vàng dao động trong biên độ rộng, có lúc giảm còn 4.186 USD/oz, có lúc tăng tới 4.380 USD/oz, tương đương chênh lệch gần 200 USD/oz giữa đỉnh và đáy.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 2,1%, đóng cửa ở mức 4.213,3 USD/oz.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 4,9% và giá vàng giao ngay quy đổi tăng 7,3 triệu đồng/lượng. Giá USD tại Vietcombank tăng 2 đồng ở chiều mua vào nhưng giảm 28 đồng ở chiều bán ra.

Nếu duy trì được đà tăng mạnh vào đầu phiên ngày thứ Sáu, giá vàng đã có thể hoàn tất tuần tăng giá mạnh nhất kể từ tháng 9/2008 - thời điểm vụ sụp đổ của ngân hàng đầu tư Mỹ Lehman Brothers châm ngòi cho cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Dù vậy, tuần này vẫn là tuần tăng thứ 9 liên tiếp của giá vàng thế giới.

Lực tăng của giá vàng yếu đi sau khi ông Trump đưa ra những phát biểu mềm mỏng về Trung Quốc. Ông xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ diễn ra như kế hoạch vào cuối tháng này tại Hàn Quốc. Ngoài ra, ông cũng nói rằng mức thuế quan 100% mà ông mới đây cảnh báo sẽ áp lên hàng hóa Trung Quốc là không bền vững.

Sau những phát biểu này của Tổng thống Mỹ, nhu cầu phòng ngừa rủi ro đã giảm bớt. Trước đó trong tuần này, mối lo về sự leo thang của căng thẳng Mỹ - Trung là một động lực khiến giá vàng tăng dữ dội.

“Tôi cho rằng phát biểu ôn hòa hơn của ông Trump đã giúp giải tỏa bớt sức nóng trên thị trường kim loại quý”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng USD tăng giá cũng là một nguyên nhân khiến giá vàng sụt giảm trong phiên này. Chỉ số Dollar Index tăng 0,2%, đóng cửa ở mức 98,54 điểm. Dù vậy, cả tuần này, đồng USD vẫn giảm giá 0,44% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Năm nay, giá vàng đã tăng hơn 64%. Giới phân tích cho rằng một vài nhịp điều chỉnh là lành mạnh để giá vàng lấy đà cho những bước tiến xa hơn. Hiện tại, các yếu tố hỗ trợ giá vàng bứt tốc trong năm nay vẫn còn nguyên vẹn, bao gồm căng thẳng địa chính trị, xu hướng mua ròng của các ngân hàng trung ương, xu hướng phi đôla hóa, lực mua mạnh của các quỹ ETF vàng, và kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất.

“Chúng tôi dự báo giá vàng sẽ đạt bình quân 4.488 USD/oz trong năm 2026. Các yếu tố cấu trúc trên phạm vi rộng sẽ tiếp tục dịch chuyển theo hướng hỗ trợ giá vàng”, trưởng nghiên cứu hàng hóa của ngân hàng Standard Chartered, bà Suki Cooper, nhận định với hãng tin Reuters.

Một báo cáo của ngân hàng HSBC nâng dự báo giá vàng bình quân của năm 2025 thêm 100 USD/oz lên 3.455 USD/oz, đồng thời dự báo giá kim loại quý này sẽ đạt mốc 5.000 USD/oz trong năm 2026.

Tại khu vực châu Á, nhu cầu vàng vật chất vẫn đang ở mức cao dù giá vàng cao kỷ lục. Phần bù (premiums) - chênh lệch cao hơn giữa giá vàng bán lẻ ở Ấn Độ so với giá vàng chính thức của của nước này (tính bằng giá vàng quốc tế cộng thuế nhập khẩu và thuế tiêu thụ) - đang ở mức cao nhất trong vòng 1 thập kỷ trở lại đây, Reuters cho hay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 12,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.047,2 tấn vàng. Tuần này, quỹ mua ròng tròn 30 tấn vàng.

Giá bạc giảm gần 4,2% khi kết thúc phiên ngày thứ Sáu, chốt ở mức 51,98 USD/oz, sau khi lập kỷ lục mới ở ngưỡng 54,5 USD/oz. Tuần này, giá bạc tăng khoảng 2%.