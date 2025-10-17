Giữ đà tăng bền bỉ, giá vàng hướng mốc 4.400 USD/oz

Sau khi tăng hơn 100 USD/oz để vượt qua mốc 4.300 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/10), giá vàng thế giới tiếp tục bứt phá vào đầu giờ sáng nay (17/10), tiến tới mốc chẵn tiếp theo...

Quỹ SPDR Gold Trust mạnh tay mua ròng 12 tấn vàng chỉ trong một phiên.

Lúc 6h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng thêm gần 20 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,46%, giao dịch ở mức 4.347,1 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 138,1 triệu đồng/lượng, tăng 4,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.124 đồng (mua vào) và 24.364 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trước đó, có lúc giá vàng 4.377 USD/oz, cách không xa mốc chủ chốt mới 4.400 USD/oz.

Trong phiên ngày thứ Năm tại New York, giá vàng giao ngay chốt ở mức 4.327,3 USD/oz, tăng 118,1 USD/oz so với mức đóng cửa của phiên trước, tương đương tăng 2,8%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 2,5%, đóng cửa ở mức 4.304,6 USD/oz.

Đây là phiên lập kỷ lục thứ tư liên tiếp của giá vàng, khi giới đầu tư tiếp tục ồ ạt mua vào kim loại quý này để phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang, Chính phủ Mỹ tiếp tục trong tình trạng đóng cửa, và thị trường đặt cược mạnh vào những động thái cắt giảm lãi suất tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đến thời điểm này, giá vàng thế giới đã tăng hơn 60% trong năm nay. Ngoài những chất xúc tác ngắn hạn kể trên, giá vàng năm nay còn được thúc đẩy bởi các yếu tố mang tính dài hạn hơn như căng thẳng địa chính trị toàn cầu, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, nhu cầu phi đôla hóa, và các quỹ ETF vàng mua ròng mạnh.

Phiên ngày thứ Năm, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng hơn 12 tấn vàng, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.034,6 tấn vàng.

“Quỹ đạo của giá vàng sẽ tùy thuộc vào triển vọng lãi suất Fed trong năm 2026, cũng như những diễn biến xung quanh quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc. Nếu hai bên không đạt được thỏa thuận thương mại nào và mối quan hệ tiếp tục xấu đi, đó có thể sẽ là ‘mồi lửa’ mà giá vàng cần để vượt qua mốc 5.000 USD/oz”, nhà phân tích Zain Vawda của công ty phân tích và dữ liệu Oanda nhận xét với hãng tin Reuters.

Tuần này, giá vàng đang thúc đẩy mạnh mẽ bởi sức nóng của căng thẳng Mỹ - Trung, khi hai bên tiếp tục có những động thái “ăn miếng trả miếng” và cảnh báo lẫn nhau. Triển vọng đạt một thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã trở lên lung lay từ tuần trước, sau khi Trung Quốc siết chặt kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Tổng thống Donald Trump dọa áp thuế quan 100% lên hàng hóa Trung Quốc.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 98% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 10 và khả năng 95% Fed hạ lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Liên quan tới cuộc chiến tranh Nga - Ukraine, Tổng thống Trump cho biết ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin - trong một cuộc điện đàm vào ngày thứ Năm - đã nhất trí có một cuộc gặp thượng đỉnh nữa để bàn về việc chấm dứt chiến tranh. Ông Trump nói cuộc gặp này sẽ diễn ra ở Budapest, Hungary, nhưng không đề cập tới thời gian cụ thể. Cuộc điện đàm nói trên diễn ra một ngày trước khi ông Trump dự kiến có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymir Zelenskiy tại Nhà Trắng.

Giá bạc tăng 1,8% trong phiên ngày thứ Năm, đóng cửa ở mức kỷ lục hơn 54 USD/oz.

Về vụ đóng cửa Chính phủ, Bộ Tài chính Mỹ ngày thứ Năm nói rằng tình trạng này có thể khiến nền kinh tế thiệt hại 15 tỷ USD mỗi tuần. Thông tin này đính chính phát biểu trước đó một ngày của Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng Mỹ có thể thiệt hại 15 tỷ USD mỗi ngày vì Chính phủ ngừng hoạt động một phần.

Theo ông Vawda, những cú giảm của giá vàng trong ngắn hạn nhiều khả năng chỉ là tạm thời, bởi các nhà đầu cơ giá lên thường nhân những cú giảm đó để mua vào.

Đồng USD hồi giá nhẹ trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 98,79 điểm, tăng từ mức 98,67 điểm của phiên trước. Đầu giờ sáng nay, chỉ số này giảm mạnh trở lại, có lúc trượt gần 0,5%, còn 98,34 điểm.