Trang chủ Thế giới

WGC: Các ngân hàng trung ương vẫn miệt mài gom vàng

Điệp Vũ

06/10/2025, 09:25

Hoạt động mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương đã tăng mạnh trở lại trong tháng 8 năm nay, sau khi tạm dừng trong tháng 7...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo một báo cáo từ chuyên gia cấp cao Krishan Gopaul của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các ngân hàng trung ương đã bổ sung tổng cộng 15 tấn vàng vào dự trữ vàng trên toàn cầu trong tháng 8/2025. Trước đó, các ngân hàng trung ương không mua ròng vàng trong tháng 7 do Indonesia bán ròng 11 tấn.

Tháng 8, Ngân hàng Trung ương Kazakhstan dẫn đầu hoạt động mua vàng của các ngân hàng trung ương trên thế giới với việc bổ sung 8 tấn vàng vào dự trữ. Đây là tháng thứ 6 liên tiếp quốc gia này gia tăng dự trữ vàng. Tổng lượng vàng dự trữ của Kazakhstan hiện đạt 316 tấn, tăng 32 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Bulgaria tăng dự trữ vàng thêm 2 tấn - mức tăng lớn nhất hàng tháng kể từ khi nước này mua ròng 8 tấn vàng vào tháng 6/1997.

Tổng dự trữ vàng của Bulgaria hiện đạt 43 tấn. Động thái này có thể liên quan đến việc Bulgaria sẽ trở thành thành viên thứ 21 của khu vực đồng euro vào tháng 1/2026, và có thể phải chuyển một phần vàng dự trữ sang Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) như một phần của quy trình gia nhập.

Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bổ sung 2 tấn vàng vào dự trữ vàng chính thức, nâng tổng lượng mua ròng từ đầu năm đến nay lên 21 tấn vàng và tổng dự trữ vàng đạt 639 tấn.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã báo cáo việc mua thêm 2 tấn vàng, đánh dấu tháng thứ 10 liên tiếp nước này tăng dự trữ vàng. Tổng lượng vàng dự trữ của Trung Quốc hiện đã vượt qua 2.300 tấn, chiếm 7% tổng dự trữ ngoại hối của nước này.

Ngân hàng Trung ương Uzbekistan cũng đã bổ sung 2 tấn vàng dự trữ trong tháng 8, nâng tổng dự trữ vàng lên 366 tấn, mặc dù vẫn thấp hơn 17 tấn so với cuối năm 2024.

Ngân hàng Trung ương Czech tiếp tục tích lũy vàng đều đặn, mua thêm 2 tấn, kéo dài chuỗi mua ròng vàng lên 30 tháng và nâng tổng dự trữ vàng lên 65 tấn. Ngân hàng này đặt mục tiêu nắm giữ 100 tấn vàng trong dự trữ ngoại hối vào cuối năm 2028.

Ngân hàng Ghana mua thêm 2 tấn vàng trong tháng 8, nâng tổng lượng mua từ đầu năm đến nay lên 5 tấn và tổng dự trữ vàng lên 36 tấn.

Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Trung ương Indonesia là hai ngân hàng trung ương duy nhất bán ròng vàng trong tháng 8. Trong đó, Nga giảm 3 tấn và Indonesia giảm 2 tấn. Việc Nga bán vàng có thể liên quan đến chương trình đúc tiền xu của Nga

VnEconomy

Ngân hàng Trung ương Ba Lan, ngân hàng trung ương mua nhiều vàng nhất trong năm ngoái, trong tháng 9 vừa qua đã xác nhận sẽ tăng tỷ lệ vàng trong dự trữ ngoại hối từ 20% lên 30%. Ba Lan đã đạt được mục tiêu vàng chiếm 20% dự trữ ngoại hối sớm hơn dự kiến trong năm nay, nhờ vào hoạt động mua mạnh và giá vàng tăng. Dù vậy, nước này vẫn chưa cho thấy có ý định sẽ sớm ngừng hoạt động gom mua vàng.

Ngân hàng Trung ương El Salvador đã báo cáo việc tăng 13.999 ounce (gần 0,5 tấn) trong dự trữ vàng trong tháng 9. Hiện tại, ngân hàng trung ương này có gần 2 tấn vàng trong dự trữ ngoại hối.

Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu vàng?

10:52, 09/09/2025

Trung Quốc sẽ mua bao nhiêu vàng?

Dự trữ vàng của Mỹ đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD

06:50, 30/09/2025

Dự trữ vàng của Mỹ đạt trị giá 1 nghìn tỷ USD

Cuộc đua hầm vàng giữa Singapore và Hồng Kông

08:34, 01/10/2025

Cuộc đua hầm vàng giữa Singapore và Hồng Kông

dự trữ vàng thế giới

