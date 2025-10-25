Thứ Bảy, 25/10/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng giảm dù lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, SPDR Gold Trust bán 6 tấn vàng

Điệp Vũ

25/10/2025, 08:16

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (24/10), dù số liệu lạm phát yếu hơn dự báo của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới. Quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng và vàng cũng chấm dứt chuỗi 9 tuần tăng liên tiếp.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 14,2 USD/oz, tương đương giảm 0,34%, còn 4.113,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 130,6 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 4.137,8 USD/oz.

Phiên này, giá vàng tiếp tục giằng co trong biên độ rộng, phản ánh cuộc đấu quyết liệt giữa hai phe đầu cơ giá lên và giá xuống như trong hai phiên trước đó. Có thời điểm, giá vàng giao ngay giảm còn 4.045 USD/oz, và có lúc, giá kim loại quý này đạt gần 4.145 USD/oz, tương đương biên độ dao động 100 USD/oz.

Tuần này, giá vàng giao ngay giảm 3,2%, đánh dấu tuần giảm đầu tiên sau 9 tuần tăng liên tiếp. Giá vàng giao ngay quy đổi giảm 4,4 triệu đồng/lượng, tương đương giảm gần 3,3%.

Lúc hơn 6h sáng nay, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.082 đồng (mua vào) và 26.352 đồng (bán ra), giá mua giảm 40 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với sáng hôm qua. Nếu so với cuối tuần trước, giá USD tại Vietcombank hiện giảm 34 đồng ở chiều mua vào và giảm 4 đồng ở chiều bán ra.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mọi thời đại trên mức 4.380 USD/oz vào đầu tuần này, nhưng từ mức đỉnh đó đến khi đóng cửa phiên ngày thứ Sáu, giá vàng đã giảm khoảng 6% do hoạt động chốt lời của giới đầu tư và những dấu hiệu xuống thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro có phần yếu đi dù Chính phủ Mỹ vẫn chưa ra khỏi tình trạng đóng cửa.

Giá bạc giao ngay giảm gần 0,7% trong phiên ngày thứ Sáu, đóng cửa ở mức 48,65 USD/oz. Giá bạc cũng giảm hơn 6% trong tuần này.

Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức dự báo mà giới phân tích đưa ra trước đó là tăng 3,1%. CPI lõi cũng tăng 3%, thấp hơn con số dự báo là tăng 3,1%.

Sau dữ liệu này, thị trường đặt cược khả năng 100% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, đồng thời tiếp tục đặt cược cao vào khả năng ngân hàng trung ương này hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng 12. Là tài sản không mang lãi suất, kim loại quý thường tăng giá trong môi trường lãi suất giảm.

“Giá vàng và giá bạc đã được hỗ trợ bởi số liệu CPI yếu hơn kỳ vọng, nhưng có vẻ như số liệu đó chưa đủ để làm suy yếu hoàn toàn lực bán tháo trong tuần này. Diễn biến của phiên này cho thấy giá vàng, và nhất là giá bạc, cần giảm thêm nữa trước khi đi vào giai đoạn tích lũy”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần tới, tâm điểm chú ý của giới đầu tư là cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày 1/11 ở Hàn Quốc. Kết quả cuộc họp này sẽ quyết định khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư thông qua việc làm sáng tỏ hơn đường đi của quan hệ Mỹ - Trung trong thời gian tới.

Ngoài ra, các tín hiệu về lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới của Fed cũng có thể tác động không nhỏ đến giá vàng.

“Nếu giá vàng giảm dưới 4.000 USD/oz, chúng ta sẽ chứng kiến một đợt bán tháo mạnh nữa, có lẽ sẽ khiến giá tụt về 3.850 USD/oz, mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo”, trưởng chiến lược Phillip Streilble của công ty Blue Line Futures nhận xét.

Dù giảm tuần này, giá vàng vẫn tăng 55% từ đầu năm tới nay, sau khi tăng 27% trong năm ngoái.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 0,3 tấn vàng trong tuần này, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.046,9 tấn vàng. Riêng phiên ngày thứ Sáu, quỹ bán ròng 5,5 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng 30 tấn vàng.

Đồng USD đi ngang trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 98,94 điểm, không thay đổi so với phiên trước. Tuần này, chỉ số tăng 0,5%, nâng mức tăng trong vòng 1 tháng trở lại đây lên 0,8%.

