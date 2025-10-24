Thứ Sáu, 24/10/2025

Trang chủ Thế giới

Giá vàng bật tăng sau 2 phiên lao dốc

Điệp Vũ

24/10/2025, 07:00

Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/10), lấy lại một phần thiệt hại trong hai phiên bán tháo trước đó...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lực bắt đáy được xem là những yếu tố hỗ trợ giúp vàng lấy lại mốc giá 4.100 USD/oz, trong khi nhà đầu tư vẫn có phần thận trọng trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát vào ngày thứ Sáu.

Lúc 6h sáng nay (24/10), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 9,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,22%, giao dịch ở mức 4.118,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.122 đồng (mua vào) và 26.352 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trong phiên New York ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.127,4 USD/oz, tăng 27,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,68%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 2%, đóng cửa ở mức 4.145,6 USD/oz.

Giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại vào hôm thứ Ba tuần này ở mức gần 4.400 USD/oz, nhưng hoạt động chốt lời diễn ra ngay sau đó đã đẩy giá vàng có thời điểm về sát mốc 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Tư. Do còn đặt niềm tin vào triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn, nhiều nhà đầu tư đã mua vào khi giá giảm trong lúc nhiều người khác bán ra để chốt lời, dẫn tới sự giằng co của giá vàng trong biên độ rộng hiếm thấy.

Sau những biến động chóng mặt trong tuần này, giá vàng vẫn tăng khoảng 57% từ đầu năm đến nay nhờ sự thúc đẩy của nhiều yếu tố gồm căng thẳng địa chính trị, bấp bênh kinh tế, kỳ vọng về lãi suất giảm, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương.

“Tất cả các yếu tố căn bản hỗ trợ giá vàng trong năm nay vẫn còn đó. Nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ mua vàng khi giá giảm. Ngoài ra, căng thẳng thương mại và địa chính trị nóng lên cũng là những động lực đưa giá vàng hồi phục ngày hôm nay”, chiến lược giá Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét với hãng tin Reuters.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft nhằm gây sức ép buộc Moscow đi đến chấm dứt cuộc chiến tranh với Ukraine. Đây là lần đầu tiên ông Trump áp trừng phạt lên Nga liên quan tới vấn đề Ukraine trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông.

Ngoài ra, chính quyền ông Trump còn đang có kế hoạch đưa ra biện pháp hạn chế xuất khẩu phần mềm trên diện rộng đối với việc bán phần mềm Mỹ cho Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Thông tin này được đưa ra trước khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc bước vào vòng đàm phán thương mại mới ở Malaysia trong tuần này và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc vào tuần tới.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Năm. Hiện quỹ đang nắm 1.052,4 tấn vàng.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này, với chỉ số Dollar Index tăng 0,02%, chốt phiên ở mức 98,92 điểm.

Phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đến từ Bộ Lao động Mỹ. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng cho quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ khiến việc công bố nhiều dữ liệu kinh tế chủ chốt khác bị trì hoãn.

Giới phân tích hiện dự báo CPI lõi tăng 3,1% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với mức tăng của tháng trước và còn cách xa mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Tuy nhiên, thị trường hiện đang đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới và trong cuộc họp tháng 12, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Môi trường lãi suất giảm sẽ có lợi cho giá của vàng - một tài sản không mang lãi suất. Ngân hàng JPMorgan Chase dự báo giá vàng có thể đạt mức bình quân 5.055 USD/oz vào quý 4/2026, trên cơ sở cho rằng nhu cầu vàng của các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình khoảng 566 tấn mỗi quý trong năm tới.

"Cơn sốt" vàng đã bước sang giai đoạn mới?

14:17, 23/10/2025

VnEconomy

Vàng vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm 2025

13:41, 22/10/2025

Vàng vẫn là giao dịch “nóng” nhất năm 2025

Vàng sụt giá phiên thứ hai liên tiếp, SPDR Gold Trust xả 6 tấn

07:47, 23/10/2025

Vàng sụt giá phiên thứ hai liên tiếp, SPDR Gold Trust xả 6 tấn

Đọc thêm

Reuters: 4 tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Reuters: 4 tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Theo nguồn tin của Reuters, các tập đoàn dầu khí lớn của Trung Quốc đã ngừng mua dầu vận chuyển bằng đường biển từ Nga, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Rosneft và Lukoil - hai doanh nghiệp dầu khí hàng đầu của Nga...

Trung Quốc vạch định hướng kinh tế trong kế hoạch 5 năm mới

Trung Quốc vạch định hướng kinh tế trong kế hoạch 5 năm mới

Hội nghị Trung ương 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khép lại sau 4 ngày làm việc, với việc các nhà lãnh đạo đề ra những ưu tiên trọng tâm cho kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2026-2030...

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc đợi báo cáo CPI, giá dầu nhảy 5%

Chứng khoán Mỹ tăng điểm trong lúc đợi báo cáo CPI, giá dầu nhảy 5%

Nhà đầu tư thêm phần lạc quan sau khi thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận rằng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào ngày thứ Năm tuần tới...

Fed đối diện ngổn ngang thách thức trước cuộc họp vào tuần tới

Fed đối diện ngổn ngang thách thức trước cuộc họp vào tuần tới

Một trong những khó khăn lớn nhất mà Fed phải đối mặt ở thời điểm hiện tại - chỉ vài ngày trước cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo - là sự thiếu hụt dữ liệu kinh tế chính thức...

Doanh nghiệp Trung Quốc bán mạnh USD vì lạc quan về tỷ giá nội tệ

Doanh nghiệp Trung Quốc bán mạnh USD vì lạc quan về tỷ giá nội tệ

Tâm lý lạc quan về đồng nhân dân tệ tăng lên sau khi đồng tiền này đạt mức giá cao nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Y tế thông minh trong thời đại AI

eMagazine

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

eMagazine

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

eMagazine

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

1

Giải “bài toán” 136 tỷ USD cho chuyển dịch năng lượng

Đầu tư

2

Đồng Nai đẩy nhanh “luồng xanh” giải phóng mặt bằng cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành

Hạ tầng

3

Xuất khẩu điều kỳ vọng cán mốc kỷ lục 5 tỷ USD

Thị trường

4

Reuters: 4 tập đoàn dầu khí nhà nước Trung Quốc ngừng mua dầu Nga vì lệnh trừng phạt của Mỹ

Thế giới

5

Cơ hội cuối cùng nhận nhà đón Tết với giá hấp dẫn ở khu Đông Hà Nội

Bất động sản

