Giá vàng bật tăng sau 2 phiên lao dốc

Giá vàng thế giới hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/10), lấy lại một phần thiệt hại trong hai phiên bán tháo trước đó...

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và lực bắt đáy được xem là những yếu tố hỗ trợ giúp vàng lấy lại mốc giá 4.100 USD/oz, trong khi nhà đầu tư vẫn có phần thận trọng trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát vào ngày thứ Sáu.

Lúc 6h sáng nay (24/10), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 9,1 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,22%, giao dịch ở mức 4.118,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 130,8 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.122 đồng (mua vào) và 26.352 đồng (bán ra), giảm 1 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Trong phiên New York ngày thứ Năm, giá vàng giao ngay đóng cửa ở mức 4.127,4 USD/oz, tăng 27,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,68%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 2%, đóng cửa ở mức 4.145,6 USD/oz.

Giá vàng lập kỷ lục mọi thời đại vào hôm thứ Ba tuần này ở mức gần 4.400 USD/oz, nhưng hoạt động chốt lời diễn ra ngay sau đó đã đẩy giá vàng có thời điểm về sát mốc 4.000 USD/oz trong phiên ngày thứ Tư. Do còn đặt niềm tin vào triển vọng tăng giá của vàng trong dài hạn, nhiều nhà đầu tư đã mua vào khi giá giảm trong lúc nhiều người khác bán ra để chốt lời, dẫn tới sự giằng co của giá vàng trong biên độ rộng hiếm thấy.

Sau những biến động chóng mặt trong tuần này, giá vàng vẫn tăng khoảng 57% từ đầu năm đến nay nhờ sự thúc đẩy của nhiều yếu tố gồm căng thẳng địa chính trị, bấp bênh kinh tế, kỳ vọng về lãi suất giảm, và xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương.

“Tất cả các yếu tố căn bản hỗ trợ giá vàng trong năm nay vẫn còn đó. Nhiều nhà đầu tư đã tranh thủ mua vàng khi giá giảm. Ngoài ra, căng thẳng thương mại và địa chính trị nóng lên cũng là những động lực đưa giá vàng hồi phục ngày hôm nay”, chiến lược giá Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét với hãng tin Reuters.

Hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump áp lệnh trừng phạt lên hai công ty dầu lửa lớn nhất của Nga là Lukoil và Rosneft nhằm gây sức ép buộc Moscow đi đến chấm dứt cuộc chiến tranh với Ukraine. Đây là lần đầu tiên ông Trump áp trừng phạt lên Nga liên quan tới vấn đề Ukraine trong nhiệm kỳ thứ hai này của ông.

Ngoài ra, chính quyền ông Trump còn đang có kế hoạch đưa ra biện pháp hạn chế xuất khẩu phần mềm trên diện rộng đối với việc bán phần mềm Mỹ cho Trung Quốc, nhằm đáp trả việc Bắc Kinh tăng cường kiểm soát xuất khẩu đất hiếm. Thông tin này được đưa ra trước khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc bước vào vòng đàm phán thương mại mới ở Malaysia trong tuần này và cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Hàn Quốc vào tuần tới.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Năm. Hiện quỹ đang nắm 1.052,4 tấn vàng.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên này, với chỉ số Dollar Index tăng 0,02%, chốt phiên ở mức 98,92 điểm.

Phiên ngày thứ Sáu, tâm điểm chú ý của nhà đầu tư sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 đến từ Bộ Lao động Mỹ. Đây sẽ là một căn cứ quan trọng cho quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới, trong bối cảnh tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ khiến việc công bố nhiều dữ liệu kinh tế chủ chốt khác bị trì hoãn.

Giới phân tích hiện dự báo CPI lõi tăng 3,1% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái, không thay đổi so với mức tăng của tháng trước và còn cách xa mục tiêu lạm phát 2% của Fed.

Tuy nhiên, thị trường hiện đang đặt cược gần như chắc chắn Fed sẽ hạ lãi suất trong cuộc họp tuần tới và trong cuộc họp tháng 12, với mức giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm.

Môi trường lãi suất giảm sẽ có lợi cho giá của vàng - một tài sản không mang lãi suất. Ngân hàng JPMorgan Chase dự báo giá vàng có thể đạt mức bình quân 5.055 USD/oz vào quý 4/2026, trên cơ sở cho rằng nhu cầu vàng của các nhà đầu tư và các ngân hàng trung ương sẽ đạt trung bình khoảng 566 tấn mỗi quý trong năm tới.