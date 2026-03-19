Fed giữ nguyên lãi suất, dự báo chỉ giảm một lần trong năm 2026

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày 18/3 quyết định giữ nguyên lãi suất, trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cùng lúc phải đương đầu với số liệu lạm phát cao hơn dự báo, những tín hiệu trái chiều về thị trường lao động, và cuộc chiến tranh ở Trung Đông.

Trong một kết quả không nằm ngoài dự báo, Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) bỏ phiếu với tỷ lệ 11 phiếu thuận và 1 phiếu chống đối với việc giữ lãi suất quỹ liên bang ở khoảng 3,5-3,75%. Đây là lãi suất cho vay qua đêm áp dụng đối với các ngân hàng thương mại, nhưng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động đi vay của người tiêu dùng và doanh nghiệp ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Tuyên bố sau cuộc họp Fed hầu như không có thay đổi đáng kể gì trong đánh giá về triển vọng nền kinh tế. Dự báo kinh tế cập nhật hàng quý của Fed cho thấy tốc độ tăng trưởng cao hơn một chút và dự báo lạm phát cũng cao hơn cho năm 2026.

Dự báo lãi suất “biểu đồ dấu chấm” (dot plot, phản ánh kỳ vọng lãi suất của từng thành viên trong FOMC) cho thấy các quan chức của ủy ban kỳ vọng Fed chỉ giảm lãi suất một lần trong năm nay và một lần trong năm 2027, nhưng thời điểm của việc giảm lãi suất đó không được đề cập.

Giới phân tích nhận định rằng từ tuyên bố của Fed và buổi họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell, giới đầu tư nhận thấy mối đe dọa của lạm phát cao dai dẳng. Ngoài tác động của thuế quan và các yếu tố nội tại của nền kinh tế Mỹ, lạm phát ở nước này còn đang chịu sức ép tăng từ việc giá dầu leo thang do chiến tranh ở Trung Đông.

“Ảnh hưởng của những diễn biến ở Trung Đông đến nền kinh tế Mỹ còn chưa thể đoán định”, tuyên bố sau cuộc họp của Fed có đoạn viết.

Tại họp báo, ông Powell nói rằng dự báo kinh tế và lãi suất mới nhất của Fed giống như “bắn súng trong bóng tối” vì cuộc chiến tranh Iran đang gây ra một sự bất định lớn. “Dự báo ở đây là chúng ta sẽ đạt được bước tiến về lạm phát, tuy không nhiều như đã hy vọng, nhưng sẽ có một vài tiến bộ”, ông Powell phát biểu, đồng thời khẳng định “còn quá sớm để biết rõ” về tác động của chiến tranh.

“Các thước đo ngắn hạn về kỳ vọng lạm phát đã tăng trong những tuần gần đây, có thể là một sự phản ánh việc giá dầu tăng mạnh do gián đoạn nguồn cung dầu từ Trung Đông”, ông nói.

Thành viên FOMC duy nhất bỏ phiếu chống đối với việc giữ nguyên lãi suất trong phiên này là Thống đốc Stephen Miran - người được Tổng thống Donald Trump bổ nhiệm vào năm ngoái. Ông Miran muốn giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm để ứng phó với những dấu hiệu suy yếu gần đây của thị trường lao động Mỹ.

Trước khi chiến tranh Mỹ - Iran nổ ra, thị trường kỳ vọng Fed giảm lãi suất hai lần trong năm nay và một khả năng nhỏ có một đợt giảm thứ ba. Tuy nhiên, giá dầu tăng cao và một chuỗi dữ liệu lạm phát nóng hơn kỳ vọng từ trước khi xảy ra cú sốc giá dầu đã khiến các kỳ vọng hạ lãi suất này suy giảm mạnh. Hiện tại, thị trường kỳ vọng Fed chỉ hạ lãi suất một lần trong năm nay.

Lãi suất quỹ liên bang của Fed qua các năm - Nguồn: Fed/CNBC.

Fed dự báo tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ tăng 2,4% trong năm nay, tăng nhẹ so với dự báo đưa ra hồi tháng 12. Mức dự báo cho năm 2027 là 2,3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với lần dự báo trước.

Về lạm phát, Fed kỳ vọng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) năm nay sẽ phản ánh tốc độ lạm phát 2,7%, đối với cả lạm phát toàn phần và lạm phát lõi. Tuy nhiên, Fed cho rằng trong những năm sau, tốc độ lạm phát sẽ giảm về mục tiêu 2% của Fed, khi ảnh hưởng của thuế quan và chiến tranh suy giảm.

Về việc làm, Fed dự báo tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vào cuối năm nay là 4,4%, không thay đổi so với mức của tháng 2 vừa qua.

Sau cuộc họp này, ông Powell chỉ còn chủ trì một cuộc họp chính sách tiền tệ nữa của Fed là kết thúc nhiệm kỳ. Trong khi đó, Tổng thống Trump vẫn tiếp tục gây sức ép đòi Fed hạ lãi suất, dù giá dầu tăng nóng. Tuần này, ông Trump đã chỉ trích ông Powell không tiến hành một cuộc họp đặc biệt để hạ lãi suất.

Nhiệm kỳ Chủ tịch Fed của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5 tới, và ông Trump đã đề cử Thống đốc Fed Kevin Warsh làm chủ tịch tiếp theo của cơ quan này. Ông Warsh đã phát tín hiệu có khuynh hướng muốn lãi suất thấp hơn, nhưng gần đây, ông không đưa ra tuyên bố nào về lập trường của ông ở thời điểm hiện tại.

Sau khi rời cương vị chủ tịch Fed, ông Powell có thể sẽ tiếp tục ở trong Hội đồng Thống đốc Fed cho tới khi hết nhiệm kỳ thống đốc vào đầu năm 2028.