Trang chủ Bất động sản

25% nguồn cung căn hộ mới có giá trên 100 triệu đồng/m2

Thanh Xuân

18/03/2026, 11:45

Nguồn cung căn hộ chung cư mới đóng góp tới 62% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2025, với cơ cấu dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Cụ thể, khoảng 25% nguồn cung căn hộ mới năm 2025, tương đương hơn 20 nghìn căn có giá trên 100 triệu đồng/m2, gấp gần 10 lần so với năm trước…

Ảnh minh họa.

Trong vài năm trở lại đây, thị trường bất động sản hạng sang tại Việt Nam, đặc biệt là phân khúc căn hộ cao tầng, ghi nhận sự phát triển nhanh chóng cả về số lượng dự án, chất lượng sản phẩm lẫn mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Xu hướng này không chỉ phản ánh tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế mà còn cho thấy sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu và thượng lưu.

Theo dữ liệu của Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), nguồn cung căn hộ chung cư mới đóng góp tới 62% tổng nguồn cung nhà ở mới trong năm 2025, với cơ cấu nguồn cung dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có giá trị cao hơn. Cụ thể, khoảng 25% nguồn cung căn hộ mới năm 2025, tương đương hơn 20 nghìn căn, có giá trên 100 triệu đồng/m2, gấp gần 10 lần so với năm trước. Tại hai đô thị lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (cũ), khoảng 85% nguồn cung căn hộ mở bán mới có giá trên 80 triệu đồng/m2. 

VARS IRE nhận định sự phát triển của phân khúc bất động sản hạng sang có mối liên hệ chặt chẽ với nền tảng tăng trưởng kinh tế. Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng tích cực. GDP năm 2025 đạt mức tăng trưởng 8,02%, thuộc nhóm cao nhất trong khu vực ASEAN và nằm trong nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh trên thế giới.

Sự mở rộng của nền kinh tế kéo theo sự gia tăng nhanh chóng của nhóm người có thu nhập cao, bao gồm: các doanh nhân, nhà sáng lập doanh nghiệp công nghệ, nhà đầu tư tài chính. Song song với đó, quá trình hội nhập kinh tế sâu rộng và dòng vốn đầu tư từ nước ngoài tiếp tục gia tăng cũng thu hút lượng lớn chuyên gia, nhà quản lý chất lượng cao, từ đó tạo ra nhu cầu rõ rệt đối với các sản phẩm nhà ở đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt tại các đô thị lớn. 

Thực tế, lực lượng lao động nước ngoài tại Việt Nam đã hình thành quy mô đáng kể. Tính đến cuối năm 2024, cả nước có 161.992 lao động nước ngoài đang làm việc, đến từ 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các nhóm quốc tịch chiếm tỷ trọng lớn gồm: Trung Quốc (30,9%), Hàn Quốc (18,3%), Đài Loan (Trung Quốc) (12,9%) và Nhật Bản (9,5%. Trong cơ cấu này cũng có sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý và lao động kỹ thuật cao.

Ngoài ra, nhu cầu đối với bất động sản hạng sang còn được thúc đẩy mạnh mẽ bởi sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp khách hàng giàu trong nước. Theo Báo cáo Thịnh vượng toàn cầu năm 2025, tính tới thời điểm báo cáo, Việt Nam có số lượng cá nhân sở hữu tài sản ròng trên 10 triệu USD đứng thứ 6 trong khu vực Đông Nam Á. Đáng chú ý, bất động sản là một trong những danh mục đầu tư nổi bật của nhóm cá nhân có giá trị tài sản ròng cao.

Trước bối cảnh đó, đại diện VARS IRE đánh giá căn hộ hạng sang dần trở thành một lựa chọn tài sản của nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính. So với trước, người mua không chỉ quan tâm tới yếu tố vị trí, mà còn cân nhắc giá trị đầu tư dài hạn, tính thanh khoản và khả năng khai thác cho thuê và tài sản. Xu hướng này gắn với nhu cầu thuê căn hộ cao cấp đang tiếp tục gia tăng, từ chuyên gia nước ngoài, lãnh đạo doanh nghiệp và cộng đồng quốc tế.

Mặt khác, quỹ đất thuộc những vị trí trung tâm của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh dành cho phát triển dự án ngày càng thu hẹp, khiến nguồn cung căn hộ hạng sang vốn chủ yếu tập trung tại khu vực lõi đô thị trở nên hạn chế. Vì vậy, các dự án tại đây kỳ vọng có khả năng sẽ gia tăng giá trị. Mặt khác, bất động sản hạng sang còn được ghi nhận có mức độ biến động thấp hơn so với một số phân khúc khác trong các giai đoạn thị trường điều chỉnh. Nguyên nhân chủ yếu là nhóm khách hàng sở hữu những sản phẩm này có nền tảng tài chính vững và ít phụ thuộc vào đòn bảy tín dụng.

Tuy nhiên, VARS IRElưu ý, cạnh tranh trên thị trường bất động sản hạng sang đang thay đổi, những dự án được đầu tư đồng bộ về thiết kế, tiện ích và vận hành thường có diễn biến giá tích cực hơn trên thị trường.

Hà Nội quy định khung giá dịch vụ nhà chung cư từ 23/2/2026

Hoàn thiện dự thảo Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật về nhà chung cư

TP. Hồ Chí Minh: Nhà chung cư hỗn hợp được cho thuê lưu trú du lịch

TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

Quảng Ninh đề xuất loạt cơ chế phát triển, Bộ Xây dựng cam kết hỗ trợ

TP. Hồ Chí Minh đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ

Đầu tư trước khi hạ tầng hoàn thiện: Các dự án gần Quốc lộ 13 và Metro số 2 hút khách

“Làm phố, sống ven”: Economy Residences là điểm đến cho xu hướng dịch chuyển về phía Đông

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

