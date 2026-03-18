TP. Hồ Chí Minh khẩn trương bàn giao mặt bằng nút giao thông An Phú

Với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, dự án này không chỉ giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông mà còn tạo động lực phát triển cho khu vực phía Đông Thành phố. Cùng với đó, tổ hợp thể thao tỷ đô tại Nam Rạch Chiếc đang định hình lại giá trị bất động sản, hứa hẹn mang đến một diện mạo mới cho khu vực này.

Dự án nút giao thông An Phú được thiết kế với quy mô ba tầng, bao gồm hầm chui hai chiều và các cầu vượt dạng chữ Y, nhằm kết nối cao tốc TP. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây với đường Mai Chí Thọ. Đây là một trong những nút giao chiến lược, giúp giảm ùn tắc và tăng cường kết nối giao thông giữa các khu vực trọng điểm. Hiện tại, một số hạng mục quan trọng như hầm chui và cầu N2 đã hoàn thành, trong khi các nhánh cầu khác đang được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, dự án đang gặp phải một số khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là khu đất hơn 22.000 m2 thuộc khu đô thị An Phú. Việc này ảnh hưởng đến 65 hộ dân và đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư. Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được đã chỉ đạo các sở, ngành khẩn trương hoàn tất thủ tục, phấn đấu bàn giao mặt bằng trong tháng 4/2026.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các địa phương như phường Thủ Đức, Phước Long khẩn trương hoàn tất định giá đất, phối hợp chặt chẽ trong công tác giao đất phục vụ thi công. Đồng thời, chủ đầu tư và nhà thầu phải huy động tối đa nguồn lực, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công khoa học, phấn đấu hoàn thành cơ bản các dự án trong năm 2026, góp phần giảm ùn tắc, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực cửa ngõ phía Đông Thành phố.

ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN KHU ĐÔNG

Dẫn chứng của chuyên gia bất động sản Savills Việt Nam, nhìn vào các ví dụ quốc tế như Hudson Yards tại New York hay Olympic Park tại London, có thể thấy rõ tác động mạnh mẽ của hạ tầng và các tổ hợp thể thao lớn đến sự phát triển đô thị và giá trị bất động sản. Tại TP. Hồ Chí Minh, sự kết hợp giữa nút giao thông An Phú và tổ hợp thể thao Nam Rạch Chiếc đang tạo ra một "giao lộ thịnh vượng", hứa hẹn mang lại nhiều cơ hội phát triển cho khu vực phía Đông.

Phối cảnh tổ hợp thể thao Nam Rạch Chiếc - Ảnh minh họa.

Quan sát bản đồ quy hoạch khu Đông TP. Hồ Chí Minh, Nam Rạch Chiếc đang nổi lên như khu vực hiếm hoi hội tụ đồng thời hai động lực phát triển: hạ tầng giao thông chiến lược và tổ hợp thể thao quy mô lớn.

Ngoài ra, nút giao An Phú - công trình hạ tầng đa tầng quy mô lớn đang được gấp rút thi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2026. Khi đi vào vận hành, nút giao này sẽ kết nối trực tiếp cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (đang mở rộng lên 8-10 làn xe) với đại lộ Mai Chí Thọ và các trục giao thông trọng điểm của khu Đông.

Trong thời gian tới, khu vực này còn được hưởng lợi từ nhiều dự án giao thông quan trọng như tuyến Metro số 2 Bến Thành - Thủ Thiêm với tổng vốn đầu tư khoảng 33.000 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 4/2026; tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 84.753 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 6/2026; cùng tuyến đường sắt cao tốc Bắc - Nam với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng, dự kiến triển khai giai đoạn 2026 - 2035.

Thực tế cho thấy, hạ tầng giao thông thường kéo theo sự gia tăng rõ rệt của giá bất động sản. Sau khi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) đi vào vận hành, giá trị bất động sản tại khu vực dọc tuyến tăng đến khoảng 8%/năm, cao gấp đôi so với mức tăng bình quân của toàn thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh trong năm 2025.

Song song với dự án hạ tầng, tổ hợp thể thao tỷ đô tại Nam Rạch Chiếc cũng đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Với quy mô hơn 186 ha và tổng mức đầu tư dự kiến hơn 145.000 tỷ đồng, khu liên hợp thể thao này không chỉ là nơi tổ chức các sự kiện thể thao lớn mà còn là trung tâm văn hóa, giải trí và thương mại. Sự hiện diện của tổ hợp thể thao này được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn cho thị trường bất động sản khu vực, khi giá trị đất đai và các dự án xung quanh tăng lên đáng kể.

Quan trọng hơn, tổ hợp thể thao này không tồn tại độc lập mà đóng vai trò hạt nhân phát triển của toàn bộ khu đô thị Nam Rạch Chiếc. Xung quanh khu vực đang hình thành hệ sinh thái đô thị hiện đại với các dự án lớn như Senturia An Phú, Palm City, The Global City, Saigon Sports City, Eaton Park,… đưa Nam Rạch Chiếc trở thành “vùng đệm chiến lược” đón dòng cư dân và kinh tế lan tỏa từ trung tâm hành chính - tài chính mới Thủ Thiêm.

Theo đánh giá của các chuyên gia bất động sản, việc hoàn thành nút giao thông An Phú không chỉ giải quyết vấn đề giao thông mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh. Khi hạ tầng và quy hoạch cùng hội tụ, Nam Rạch Chiếc đang đứng trước cơ hội hình thành một “giao lộ thịnh vượng”, đồng thời bước vào chu kỳ tăng trưởng mới tương tự những gì từng diễn ra tại Shibuya, Hudson Yards hay Stratford. Đây là một bước đi chiến lược, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của Thành phố trong tương lai.