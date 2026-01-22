Thứ Năm, 22/01/2026

Thế giới

Giá vàng sụt mạnh, USD hồi phục sau tin mới về Greenland

Điệp Vũ

22/01/2026, 07:39

Giá vàng thế giới tăng trong phiên Mỹ ngày thứ Tư (21/1), nhưng không giữ được mức cao của phiên, rồi lao dốc trong phiên châu Á sáng nay (22/1), do đồng USD hồi phục và căng thẳng địa chính trị xuống thang...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Việc Tổng thống Donald Trump “quay xe” về thuế quan liên quan tới Greenland đã khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu, phần nào thể hiện qua việc quỹ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng vàng.

Lúc đóng cửa phiên 21/1, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 69 USD/oz so với chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 1,45%, đạt 4.833,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trước đó, có lúc giá vàng tăng hơn 100 USD/oz, đạt mức cao nhất mọi thời đại gần 4.890 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 1,5%, chốt ở mức 4.837,5 USD/oz.

Thị trường chứng khoán Mỹ đã hồi phục mạnh khi ông Trump rút lại lời đe dọa áp thuế quan lên 8 nước châu Âu cho tới khi họ ủng hộ ông sáp nhập đảo Greenland thuộc chủ quyền của Đan Mạch vào Mỹ. Cùng với đó, Tổng thống Mỹ cho biết ông đã đạt được với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) một thỏa thuận khung về tương lai của Greenland.

Khi căng thẳng dịu đi và nhu cầu phòng ngừa rủi ro suy yếu, nhà đầu tư quay trở lại mua những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu và sức hấp dẫn của vàng có phần giảm bớt.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 4 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.077,7 tấn vàng. Trong hai phiên giá vàng tăng phi mã vừa qua, quỹ bán ròng 8 tấn vàng.

Đồng USD phục hồi trong phiên này, với chỉ số Dollar Index - một thước đo sức mạnh của bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt khác - tăng 0,15%, chốt phiên ở mức 97,79 USD/oz. Hôm thứ Ba, Dollar Index giảm hơn 0,8%, đánh dấu phiên giảm mạnh nhất kể từ khi ông Trump công bố kế hoạch thuế quan đối ứng gây chấn động vào tháng 4 năm ngoái.

“Tuyên bố của ông Trump về rút lại ý định áp thuế quan lên châu Âu đã đưa thị trường chứng khoán tăng điểm, khiến thành quả tăng của giá vàng thu hẹp lại, và thậm chí đang đặt ra áp lực giảm lên giá vàng”, chiến lược gia cấp cao Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Haberkorn cho rằng đây chỉ là một sự thoái lui dựa trên tin tức và không hề đảo ngược xu hướng tăng của giá vàng. Sau khi tăng 27% trong năm 2024 và gần 65% trong năm 2025, giá vàng đã tăng 11% từ khi bước sang năm 2026.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Nhìn trong dài hạn, giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi một thế giới còn nhiều bất ổn địa chính trị, xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương, và môi trường lãi suất giảm.

Tuần tới, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên của năm 2026. Giới phân tích hiện dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức 3,5-3,75% trong lần họp này - theo kết quả khảo sát chuyên gia của hãng tin Reuters. Khảo sát này cũng cho thấy Fed có khả năng sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới khi Chủ tịch Fed Jerome Powell chính thức kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5.

Giá bạc giao ngay giảm gần 1,6%, chốt phiên ở mức 92,23 USD/oz - theo Kitco.

Chiến lược gia Soni Kumari của ngân hàng ANZ nhận định giá bạc hoàn toàn có khả năng đạt mức 3 con số với xung lực tăng hiện nay, nhưng xu hướng tăng sẽ không đi theo một đường thẳng. “Thay vào đó, sẽ có một số đợt điều chỉnh và mức độ biến động cũng tăng lên”, ông nói.

Giá vàng giảm mạnh khi thị trường mới mở cửa trong phiên châu Á sáng nay, tuột khỏi mốc 4.800 USD/oz.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 37 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm gần 0,8%, giao dịch ở mức 4.797 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 0,6 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.050 đồng (mua vào) và 26.380 đồng (bán ra), giảm 6 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

