Vàng trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của Australia

Sản lượng vàng của Australia - một trong những nước sản xuất vàng hàng đầu thế giới - được dự báo sẽ tăng lên 340 tấn trong năm 2025 và 369 tấn vào năm sau...

Trong báo cáo hàng quý vừa công bố, Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Australia cho biết vàng đang trên đà trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của nước này năm nay, sau quặng sắt. Mối lo về bất ổn địa chính trị toàn cầu đã làm tăng mạnh nhu cầu vàng trên thế giới và đẩy giá kim loại quý này lên cao kỷ lục.

Trong năm tài chính 2025, kết thúc vào tháng 6/2026, xuất khẩu vàng của Australia được dự báo sẽ tăng thêm 12 tỷ đôla Australia (7,9 tỷ USD), lên 60 tỷ đôla Australia, nhờ xuất khẩu gia tăng về cả lượng lẫn giá trị. Con số này tăng đáng kể so với mức 47 tỷ đôla Australia của năm 2024 và gần gấp đôi so với năm 2023.

Theo đó, vàng sẽ vượt qua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trở thành mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai của quốc gia châu Đại Dương này. Xuất khẩu LNG của Australia được dự báo sẽ giảm xuống còn 54 tỷ đôla Australia trong năm 2025 và còn 48 tỷ đôla Australia trong năm sau do giá giảm. Xuất khẩu vàng tăng có thể bù đắp cho sự suy giảm của các mặt hàng khác như quặng sắt.

Theo báo cáo Bộ Công nghiệp, Khoa học, Năng lượng và Tài nguyên Australia, môi trường lãi suất thấp hơn tại Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ giá vàng ở mức cao trên 3.200 USD/oz trong hai năm tới. Trong năm qua, giá vàng liên tục lập kỷ lục và phiên ngày 6/10 giao dịch ở mức gần 4.000 USD/oz. Vàng hiện là một trong những hàng hóa tăng giá mạnh nhất trong bối cảnh các ngân hàng trung tương toàn cầu đẩy mạnh mua vào, Mỹ hạ lãi suất và bất ổn địa chính trị.

Vàng đang đi ngược xu hướng giảm giá của hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Australia. Giá các mặt hàng năng lượng đều đã giảm từ các mức cao thiết lập sau khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine. Trong năm 2022-2023, kim ngạch xuất khẩu năng lượng của nước này từng lập kỷ lục hơn 460 tỷ đôla Australia.

Trong năm tài chính 2025, tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng của Australia được dự báo sẽ giảm 5% xuống còn 369 tỷ đôla Australia và tiếp tục giảm thêm còn 354 tỷ đôla Australia vào năm sau.

“Những dự báo về thị trường hàng hóa phản ánh xu hướng tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại do rào cản thương mại gia tăng và điều kiện tài chính ở Mỹ”, báo cáo chỉ ra.

Quặng sắt được dự báo sẽ tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này, chiếm hơn 25% tổng kim ngạch xuất khẩu tài nguyên và năng lượng trong 2 năm tới.

Báo cáo cũng nâng dự báo giá quặng sắt thêm 10% lên mức bình quân 87 USD/tấn trong năm nay từ mức dự báo đưa ra hồi tháng 6. Nhà chức trách Australia cho rằng giá thép sẽ tăng lên nhờ dự án đập thủy điện mới ở Tây Tạng và Trung Quốc cố gắng kiềm chế tình trạng dư thừa công suất thép tại nước này.

Tuy nhiên, Australia vẫn dự báo xuất khẩu quặng sắt của nước này có xu hướng giảm, với mức giảm 3,9 tỷ đôla Australia xuống còn 113 tỷ đôla Australia trong năm tài chính 2025 và còn 103 tỷ đôla Australia trong năm 2026.