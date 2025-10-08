Giá vàng chạm 4.000 USD/oz, SPDR Gold Trust “án binh bất động”

Giá vàng thế giới lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua mốc 4.000 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (7/10), khi thị trường kim loại quý toàn cầu tiếp tục được hỗ trợ bởi kỳ vọng lãi suất giảm và nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, mức giá cao có thể đang khiến một số nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn với việc mua vào.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao sau trên sàn COMEX tại New York tăng 0,7%, đạt 4.004,4 USD/oz. Trong phiên, giá vàng giao sau lập đỉnh mọi thời đại ở mức 4.016,6 USD/oz.

Giá vàng giao ngay tại thị trường New York chốt phiên ở mức 3.985,6 USD/oz, tăng 23,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,6% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Xu hướng tăng duy trì khi thị trường vàng khởi động ngày giao dịch mới tại châu Á lúc đầu giờ sáng nay (8/10). Lúc 6h05 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại châu Á tăng 6,5 USD/oz so với mức đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng 0,16%, giao dịch ở mức 3.992,1 USD/oz. Trước đó, giá vàng giao ngay đạt mức kỷ lục mới ở mức 3.993 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 127 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua. Từ đầu tuần tới nay, giá vàng giao ngay quy đổi đã tăng 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.148 đồng (mua vào) và 26.398 đồng (bán ra), giảm 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

“Nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang lớn do Chính phủ Mỹ còn đóng cửa và chưa có dấu hiệu nào cho thấy vấn đề này sẽ nhanh chóng được giải quyết. Vì vậy, nhà đầu tư mua vàng khá nhiều”, nhà chiến lược Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters.

Ngoài chất xúc tác mới đến từ vụ đóng cửa chính phủ ở Mỹ, mức tăng 51% của giá vàng từ đầu năm đến nay còn là kết quả của nhiều yếu tố hỗ trợ mang tính trung và dài hạn khác, bao gồm kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, bất ổn địa chính trị và kinh tế, đồng USD suy yếu kéo dài, và các quỹ ETF quay lại mua vàng.

Chính phủ Mỹ đến nay đã đóng cửa gần tròn một tuần, và một trong những hệ quả của sự bế tắc này là một loạt báo cáo kinh tế chủ chốt như dữ liệu việc làm bị trì hoãn. Dù vậy, nhà đầu tư vẫn đang đặt cược gần như chắc chắn rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm hai lần nữa trong năm nay, vào các cuộc họp tháng 10 và tháng 12.

Thị trường tiền tệ và trái phiếu toàn cầu tiếp tục biến động trong phiên này do nhà đầu tư lo lắng về những diễn biến chính trị gần đây ở Pháp và Nhật. Ở Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron đang đối mặt áp lực lớn sau vụ từ chức đột ngột của Thủ tướng Sebastien Lecornu. Tại Nhật, bà Sanae Takaichi - một chính trị gia với chủ trương nới lỏng chính sách tài khóa và tiền tệ mạnh mẽ - đang đứng trước cơ hội trở thành thủ tướng.

Đối mặt với những mối lo như vậy, nhà đầu tư đã bán đồng euro, đồng yên Nhật, trái phiếu chính phủ Pháp và Nhật, đồng thời có khuynh hướng gia tăng nắm giữ những tài sản an toàn như vàng.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đà tăng của giá vàng duy trì dù đồng USD phục hồi mạnh ngày thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dollar Index tăng 0,5%, chốt ở mức 98,57 điểm.

Dữ liệu mới được công bố của Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) cho thấy cơ quan này mua ròng vàng thứ 11 liên tiếp trong tháng 9 vừa qua, khẳng định xu hướng đa dạng hóa dự trữ ngoại hối khỏi đồng USD của các ngân hàng trung ương trên thế giới.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không mua hay bán ròng trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức hơn 1.013,1 tấn vàng. Việc “cá mập” này tạm dừng việc mua ròng có thể phản ánh tâm lý thận trọng ở vùng giá kỷ lục.

Một báo cáo của Goldman Sachs công bố hôm thứ Hai đã nâng dự báo giá vàng trước khi kết thúc tháng 12/2026 lên 4.900 USD/oz, từ mức dự báo 4.300 USD/oz trước đó. Các nhà phân tích của ngân hàng Mỹ này nhấn mạnh việc giá vàng tiếp tục hưởng lợi từ xu hướng mua ròng của các quỹ ETF ở thị trường phương Tây và của các ngân hàng trung ương.