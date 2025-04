Giá vàng tăng bùng nổ vì nhu cầu “hầm trú ẩn”, USD bị bán tháo

Giá vàng thế giới liên tục lập kỷ lục mới trong phiên đêm qua và sáng nay (3/4), trong bối cảnh kế hoạch thuế quan mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến giới đầu tư toàn cầu bán tháo cổ phiếu và chuyển vốn sang những tài sản an toàn như vàng. Trong khi đó, đồng USD giảm mạnh vì mối lo về sức khỏe kinh tế Mỹ khi chiến tranh thương mại leo thang.

Lúc hơn 8h sáng nay, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 16,2 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Tư (2/4) tại thị trường New York, tương đương tăng 0,52%, giao dịch ở mức 3.151,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 98 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Tại thời điểm trên,website của Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 25.420 đồng (mua vào) và 25.810 đồng (bán ra), giảm 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Trong phiên đêm qua tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 20,4 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương tăng 0,65%, chốt ở 3.135,7 USD/oz - mức giá đóng cửa cao chưa từng có trong lịch sử.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,6%, chốt ở mức 3.166,2 USD/oz.

Trong phiên châu Á sáng nay, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mới ở mức 3.169,6 USD/oz - theo Kitco.

Nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư toàn cầu đang tăng mạnh sau khi ông Trump công bố thuế quan có đi có lại áp lên hơn 180 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thuế giới. Thuế suất cơ sở của kế hoạch này là 10%, nhưng có hàng chục quốc gia bị áp thuế cao hơn nhiều như Trung Quốc bị áp mức thuế 34%, Việt Nam 46%, châu Âu 20%...

Những mức thuế này cao hơn dự báo và khiến giới đầu tư hoảng sợ, bán tháo cổ phiếu. Chỉ số Dow Jones tương lai của chứng khoán Mỹ giảm hơn 1.000 điểm trong phiên giao dịch ngoài giờ. Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật Bản sụt khoảng 4% khi mới mở cửa phiên ngày 3/4, sau đó thu hẹp mức giảm còn hơn 3%.

“Thuế quan đối ứng có thuế suất cao hơn nhiều so với kỳ vọng. Điều này dẫn tới việc bán tháo tài sản và đồng USD cũng tụt giá”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định với hãng tin Reuters.

“Triển vọng tăng giá của vàng đang mạnh, với 3.200 USD/oz là mục tiêu ngắn hạn. Vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp và có cảm giác rằng nhiều thứ có thể được đàm phán, nên thị trường sẽ có nhiều biến động trong thời gian tới”, ông Wong nói thêm.

Giữa thương chiến, vàng đang “tỏa sáng” với vai trò một “hầm trú ẩn” truyền thống. Từ đầu năm đến nay, giá kim loại quý này đã tăng hơn 500 USD/oz, tương đương tăng khoảng 20%, và có hơn 20 lần lập kỷ lục.

“Việc phá vỡ các ngưỡng kháng cự 3.147,41 USD/oz và 3.149,84 USD/oz là chỉ báo tốt cho khả năng vượt mốc 3.200 USD/oz, đồng thời hỗ trợ cho các dự báo lạc quan về mốc 3.300 USD/oz và 3.500 USD/oz”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nói với Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD sụt giá sau tuyên bố thuế quan mới của ông Trump cũng hỗ trợ thêm cho giá vàng, vì vàng là tài sản được định giá bằng USD.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,4%, chốt phiên ngày thứ Tư ở mức 103,81 điểm. Sáng nay, chỉ số này tiếp tục lao dốc, giảm hơn 0,7% tại thời điểm gần 9h sáng theo giờ Việt Nam, còn hơn 103 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã giảm 1%, nâng tổng mức giảm trong 3 tháng qua lên gần 5,6%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, tăng nắm giữ lên mức 931,9 tấn vàng. Trong phiên trước đó, quỹ bán ròng gần 2 tấn vàng.