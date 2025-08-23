Giá vàng tăng mạnh, USD trượt dốc sau phát biểu của ông Powell

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/8), khi tín hiệu có thể hạ lãi suất vào tháng 9 từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khiến đồng USD sụt giá...

Với phiên tăng này, giá vàng thế giới hoàn tất một tuần đi lên, trong khi quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh trong tuần.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 33 USD/oz, tương đương tăng 0,99%, đạt 3.373,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 107,8 triệu đồng/lượng, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Theo website của Vietcombank, báo giá USD tại ngân hàng này chốt tuần ở mức 26.130 đồng (mua vào) và 26.520 đồng (bán ra), giảm 56 đồng ở chiều mua và giảm 16 đồng ở chiều bán so với sáng hôm qua.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,1%, giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,5 triệu đồng/lượng, và giá USD bán ra tại Vietcombank tăng 70 đồng.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX chốt phiên ngày thứ Sáu với mức tăng 1,1%, đóng cửa ở 3.418,5 USD/oz.

Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell nói “kịch bản chính của triển vọng kinh tế và sự dịch chuyển cán cân rủi ro có thể đặt ra điều kiện để điều chỉnh lập trường chính sách tiền tệ của chúng tôi”. Ông nói thêm rằng “cán cân rủi ro có thể đang dịch chuyển” giữa hai nhiệm vụ của Fed là tối đa hóa việc làm và ổn định giá cả. Ông cũng đề cập đến “những thay đổi to lớn” về các chính sách thuế, thương mại và nhập cư.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai có lúc đặt cược khả năng gần 90% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 75% vào ngày hôm trước. Nhưng sau khi thị trường đóng cửa, đặt cược này lại giảm về 75%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm 0,9%, đóng cửa ở mức 97,73 điểm.

Vàng là một tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng USD nên việc đặt cược giảm lãi suất tăng lên và đồng USD mất giá đều là những yếu tố hỗ trợ cho giá vàng.

“Trong bài phát biểu thứ 8 và cũng là bài phát biểu cuối cùng của ông Powell ở Jackson Hole trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Powell đã mang tới một sự ngạc nhiên cho thị trường đang lo lắng. Ông ấy mở ra khả năng giảm lãi suất vào tháng 9, và điều này mang lại cú huých cho tất cả các tài sản, bao gồm cả vàng”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, ông Wong cũng thận trọng nói rằng “điều quan trọng là giá vàng có bứt phá và giữ được trên mốc 3.400 USD/oz trong những ngày tới hay không”.

Sự thận trọng này là có cơ sở, bởi bài phát biểu của ông Powell cho thấy một sự cân bằng mong manh, khi ông thừa nhận rủi ro gia tăng trên thị trường việc làm, nhưng cũng nói rằng áp lực lạm phát vẫn còn đó. Tuy để ngỏ khả năng giảm lãi suất vào tháng 9, ông Powell không đưa ra cam kết về một động thái như vậy.

Trên thị trường lãi suất tương lai, đặt cược khả năng vào việc Fed giảm lãi suất trong tháng 9 đã tăng vọt trong phiên ngày thứ Sáu, sau đó giảm trở lại về mức cũ.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Fed. Ngày thứ Sáu, ông tuyên bố sẽ sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook nếu bà không tự nguyện từ chức.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 956,8 tấn vàng. Tuần này, quỹ đã bán ròng 8,6 tấn vàng.