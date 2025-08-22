Giá vàng “nín thở” đợi phát biểu của Chủ tịch Fed, SPDR Gold Trust tiếp tục xả hàng
Điệp Vũ
22/08/2025, 08:33
Một số nhà phân tích cho rằng ngay cả khi Fed có hạ lãi suất vào tháng 9, giá vàng cũng sẽ không tăng thêm được nhiều...
Giá vàng thế giới gần như đi ngang trong phiên đêm qua và sáng nay (22/8), trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu chờ bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào ngày thứ Sáu. Quỹ vàng SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, cho thấy tâm lý thận trọng tăng lên khi đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9 đang có chiều hướng giảm.
Lúc 7h10 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 1,1 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Năm tại Mỹ, tương đương giảm 0,03%, giao dịch ở mức 3.338,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 106,7 triệu đồng/lượng, giảm 200.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.186 đồng (mua vào) và 26.536 đồng (bán ra), tăng tương ứng 46 đồng và 6 đồng so với sáng hôm qua.
Đóng cửa phiên giao dịch trong đêm qua theo giờ Việt Nam tại New York, giá vàng giao ngay dừng ở mức 3.339,3 USD/oz, giảm 0,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước.
Vàng đương đầu áp lực giảm giá do đồng USD mạnh lên và các nhà giao dịch tiếp tục giảm kỳ vọng vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9.
Chỉ số Dollar Index tăng 0,4%, chốt phiên ở mức 98,62 điểm.
Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 75% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới, từ mức đặt cược hơn 90% vào đầu tuần và gần 100% vào tuần trước.
Đặt cược vào việc Fed hạ lãi suất giảm cho dù số liệu thống kê cho thấy dấu hiệu suy yếu của thị trường lao động Mỹ. Báo cáo hàng tuần từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp sau khi bị sa thải trong tuần trước tăng 11.000 người, lên mức 235.000 người. Mức tăng này là lớn nhất kể từ cuối tháng 5, và tổng số là cao hơn so với dự báo mà các nhà phân tích đưa ra trước đó.
Bài phát biểu của ông Powell tại hội nghị thường niên của Fed ở khu nghỉ dưỡng Jackson Hole ở bang Wyoming vào ngày thứ Sáu được nhà đầu tư kỳ vọng sẽ mang lại những tín hiệu sắc nét hơn về đường đi của lãi suất trong thời gian tới, trong bối cảnh lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu cao hơn dai dẳng so với mục tiêu của Fed, mà thị trường lao động lại dường như đang yếu đi.
“Nếu ông Powell phát tín hiệu giảm lãi suất vào tháng 9, tôi cho rằng thị trường cũng sẽ không có nhiều phản ứng, vì điều này đang nằm trong kỳ vọng của nhà đầu tư rồi. Nếu ông Powell nói Fed có thể giảm lãi suất thêm vào tháng 10, tháng 11 hoặc tháng 12, đồng USD sẽ suy yếu và giá vàng sẽ tăng cao hơn”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét với hãng tin Reuters.
Giới chuyên gia đang nghiêng về khả năng giá vàng sẽ tiếp tục tích lũy quanh ngưỡng 3.350 USD/oz trong ngắn hạn do sự thiếu vắng của một chất xúc tác mang tính quyết định, nhưng vẫn tin vào triển vọng tăng của giá kim loại quý này trong dài hạn.
Trong một báo cáo công bố ngày 20/8, công ty nghiên cứu thị trường BMI nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2025 thêm 150 USD/oz, lên mức 3.250 USD/oz.
“Giá vàng sẽ còn cao trong những tuần tới vì thị trường kỳ vọng Fed hạ lãi suất vào tháng 9. Nhưng chúng tôi tin rằng dư địa tăng giá của vàng sau một đợt hạ lãi suất của Fed trong tháng 9 sẽ hạn chế vì kỳ vọng này đã được phản ánh hầu hết vào giá vàng”, báo cáo viết.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,4 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, giảm khối lượng nắm giữ còn 956,8 tấn vàng. Bán ròng trong ba phiên liên tiếp vừa qua, “cá mập” này đã xả gần 9 tấn vàng.
