Giá vàng tiếp tục đổ dốc trong lúc chờ số liệu kinh tế Mỹ

Giá vàng thế giới có thêm một phiên giảm mạnh vào ngày thứ Hai (17/11), do nhà đầu tư thận trọng trong lúc đợi số liệu kinh tế Mỹ được công bố trở lại sau một thời gian gián đoán vì Chính phủ đóng cửa...

Đồng USD tăng giá và động thái bán ròng của “cá mập” SPDR Gold Trust cũng gây áp lực giảm giá lên vàng trong phiên này.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 36,2 USD/oz, tương đương giảm 0,89%, còn 4.046,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,5%, còn 4.074,5 USD/oz.

Trước phiên giảm này, giá vàng đã giảm mạnh trong phiên ngày thứ Sáu vì thị trường giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12. Vàng là tài sản không mang lãi suất, nên kỳ vọng lãi suất dịch chuyển theo chiều hướng như vậy không có lợi cho giá vàng.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng chỉ gần 43% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp kết thúc vào ngày 10/12. Vào đầu tháng này, khả năng đó còn ở mức trên 90%.

Phiên đầu tuần, nhà đầu tư trở nên dè dặt hơn với vàng vì lo ngại rằng các số liệu kinh tế được công bố trong thời gian tới có thể làm khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12 suy giảm thêm. Hôm thứ Năm tuần trước, Chính phủ Mỹ đã mở cửa trở lại sau 43 ngày đóng cửa, và các số liệu kinh tế bị hoãn trong khoảng thời gian Chính phủ đóng cửa đang dần được công bố trở lại.

Theo ông David Meger, Giám đốc mảng giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, thị trường vàng “đang có sự giằng co mạnh trước khi các số liệu kinh tế được công bố vì Chính phủ Mỹ đã mở cửa lại”.

“Ở thời điểm này, kỳ vọng vào việc Fed giảm thêm lãi suất đang ít đi. Sự suy giảm kỳ vọng đó làm sứt mẻ niềm lạc quan về triển vọng giá vàng”, ông Meger nhấn mạnh.

Đồng USD tăng giá trong phiên này, khiến vàng đương đầu sức ép giảm lớn hơn, vì vàng được định giá bằng đồng bạc xanh. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,2%, đóng cửa ở mức 99,53 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Các số liệu và báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng dự kiến được công bố trong tuần này bao gồm biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed vào ngày thứ Tư và số liệu việc làm tháng 9 vào ngày thứ Năm.

Trước thềm cuộc họp cuối cùng trong năm 2025 của Fed, đang có ngày càng nhiều quan chức của ngân hàng trung ương này đưa ra lập trường cứng rắn, thể hiện rằng họ không muốn ủng hộ một động thái giảm lãi suất trong lần họp tới. Trong tuần này, sẽ có thêm một loạt thành viên của Fed bày tỏ quan điểm về chính sách tiền tệ.

giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics." /> Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của giá vàng trong dài hạn, cho rằng các yếu tố nền tảng hỗ trợ giá vàng vẫn còn đó, bao gồm sự bất định kinh tế, xu hướng mua ròng vàng của các ngân hàng trung ương, và môi trường lãi suất giảm trên toàn cầu.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Goldman Sachs cho rằng Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã mua ròng 15 tấn vàng trong tháng 9 để bổ sung vào dự trữ quốc gia. Cũng theo báo cáo này, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua ròng tổng cộng 64 tấn vàng trong tháng 9, nhiều hơn gấp 3 lần so với mức mua ròng 21 tấn của tháng 8.

Goldman Sachs dự báo giá vàng sẽ đạt mức 4.900 USD/oz trong năm 2026.

Ngân hàng Scotiabank dự báo giá vàng sẽ đạt bình quân 3.800 USD/oz trong năm 2026, từ mức 3.450 USD/oz trong năm nay.

Lúc 6h50 sáng nay (18/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 8,9 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương giảm 0,22%, giao dịch ở mức 4.037,6 USD/oz - theo Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 128,3 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với lúc mới mở cửa sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.126 đồng (mua vào) và 26.376 đồng (bán ra), giảm 2 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 2,6 tấn vàng trong phiên đầu tuần, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.041,4 tấn vàng. Hôm thứ Sáu, quỹ đã bán ròng 5 tấn vàng.