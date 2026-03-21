Giá vàng trong nước “bốc hơi” hơn 12 triệu đồng mỗi lượng trong vòng 1 tuần
Mai Nhi
21/03/2026, 11:59
Trong phiên sáng 21/3, giá bán vàng miếng SJC quay về mốc 171 triệu đồng/lượng, thấp nhất kể từ đầu tháng 2/2026. So với giá chốt phiên đầu tuần (16/3), mức giảm phổ biến ở ngưỡng 12,1 triệu đồng/lượng…
Trong phiên
sáng nay (21/3), giá mua, bán vàng miếng SJC quay lại xu hướng giảm. Cập nhật bảng giá
niêm yết tại các đơn vị kinh doanh, giá bán quay về mức 171 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên
sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và
Ngọc Thẩm đồng loạt giảm mạnh 5,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với
giá chốt phiên hôm qua (20/3).
Các thương hiệu
trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 168 triệu đồng/lượng
và giá bán ở mức 171 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 10 giờ
ngày 21/3, giá mua, bán vàng miếng tại các hệ thống này vẫn không đổi.
Tại khu vực phía
Nam, giá vàng miếng tại Mi Hồng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp chỉ trong
2 giờ mở cửa.
Tính đến 10 giờ ngày
21/3, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng ở mức 171 triệu đồng/lượng nhưng
giá mua vào niêm yết ở mức 169 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 20/3,
giá mua, bán miếng tại Mi Hồng cũng giảm 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tuy nhiên,
chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại thương hiệu này thấp nhất, ở mức 2 triệu
đồng/lượng.
Trong tuần 16/3 – 21/3, sau ba phiên đầu tuần đi ngang, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn vẫn nằm trong xu hướng giảm. So với giá chốt phiên đầu tuần (16/3), giá vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên đều giảm phổ biến 12,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đánh dấu tuần giảm giá thứ ba liên tiếp.
Cùng chung xu hướng đi xuống, các đơn vị kinh doanh cũng đồng loạt hạ giá
giao dịch vàng nhẫn “4 số 9”. Tuy nhiên, mức giảm dao động trong biên độ rộng, từ
2 triệu – 5,1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.
Sau khi tăng 600
nghìn đồng/lượng mỗi chiều vào phiên 20/3, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên
sáng nay giảm mạnh 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” ở mức 167,7 triệu – 170,7 triệu
đồng/lượng. Tính
đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên đầu tuần (16/3), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này sụt 12,1 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên
sáng, giá vàng nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI và vàng nhẫn 9999 tại PNJ cùng niêm yết ở mức 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ ngày 21/3,
mức giá giao dịch trên vẫn không thay đổi.
Giá
vàng nhẫn tại hai thương hiệu này giảm từ 5 - 5,1 triệu đồng/lượng
đối với cả
hai chiều mua và chiều bán so với giá
chốt phiên 20/3
và giảm từ 12 - 12,1 triệu
đồng/lượng so với phiên đầu tuần 16/3.
Trong phiên sáng 21/3, giá mua vàng miếng SJC chủ yếu ở ngưỡng 168 triệu đồng/lượng. Chỉ trong vòng 1 tuần, người mua vàng miếng thiệt hơn 15 triệu đồng/lượng khi giá bán ra trong phiên 16/3 ở mức 183,1 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với vàng nhẫn, mức thiệt dao động từ 11,5 triệu – 15,1 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu.
Mức giá giao dịch 168 triệu – 171 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Phú Quý khi mở cửa phiên sáng, giảm 5,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tính
đến 10 giờ, giá mua bán vàng nhẫn “4 số 9” trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 16/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm
12 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,1 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra
là 172,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên
giữ nguyên trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn
trơn tại thương hiệu này giảm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 20/3
và giảm 10,5 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên đầu tuần.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp trong phiên sáng
nay.
Sau khi giảm 3 triệu
đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương
hiệu này tiếp tục giảm thêm 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ ngày 21/3, giá vàng
nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại 169,1 triệu – 172,1 triệu đồng/lượng.
So với chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm 10,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí Minh, tính đến 10 giờ ngày 21/3, Ngọc Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại 164 triệu – 168
triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. So với giá
chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 7 triệu
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Trên thị trường
NewYork, đóng cửa phiên ngày 20/3, hợp đồng giá
vàng giao ngay sụt gần 3,5%, quay về mốc 4.488,7 USD/oz. So với phiên đầu
tuần, hợp đồng giá vàng giao ngay giảm mạnh 10,35%.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt ở mức 27 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 24 triệu – 28,1 triệu đồng/lượng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: