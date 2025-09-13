Vàng chững lại gần kỷ lục trong lúc chờ tin Fed, SPDR Gold Trust bán ròng
Điệp Vũ
13/09/2025, 09:06
Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (12/9), cách không xa mức kỷ lục thiết lập vào đầu tuần và hoàn tất một tuần tăng trong lúc nhà đầu tư chờ cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới. Quỹ SPDR Gold Trust bán ròng mạnh trong phiên này và hoàn tất một tuần bán nhiều hơn mua.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 8,2 USD/oz, tương đương tăng 0,23%, chốt ở mức 3.643,9 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 116,2 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Báo giá USD chốt tuần này trên website của Vietcombank là 26.166 đồng (mua vào) và 26.476 đồng (bán ra), giảm 6 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng thứ Sáu.
Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,3%, đóng cửa ở mức 3.686,4 USD/oz.
Tuần này, giá vàng giao ngay tăng khoảng 1,7%, giá vàng giao ngay quy đổi tăng 1,6 triệu đồng/lượng, và giá USD bán ra tại Vietcombank giảm 34 đồng/USD.
“Thị trường lao động yếu đi và lạm phát nhìn chung vẫn được kiểm soát đang củng cố khả năng Fed giảm lãi suất vào tuần tới. Điều này đẩy giá vàng tăng. Ngoài ra, giá vàng được hỗ trợ bởi rủi ro lạm phát ở Mỹ có thể cao hơn trong dài hạn”, chiến lược gia Daniel Pavilonis của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.
Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần này đều củng cố đặt cược vào việc Fed giảm lãi suất. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 công bố hôm thứ Năm có nóng hơn so với dự báo, nhưng dữ liệu này đã bị che lấp bởi báo cáo cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu hàng tuần tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2021. Trước đó trong tuần, một báo cáo khác từ Bộ Lao động Mỹ điều chỉnh giảm mạnh số lượng việc làm mới của kỳ 1 năm tính đến tháng 3/2025.
Theo các nhà phân tích, điều khiến Fed lo ngại hơn bây giờ có thể là sự suy yếu của thị trường việc làm thay vì rủi ro lạm phát tăng nóng do thuế quan. Bởi vậy, thị trường đang đặt cược khả năng 100% Fed giảm lãi suất ít nhất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp vào ngày 16-17/9. Đây sẽ là lần giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong năm nay.
Ngoài triển vọng chính sách tiền tệ Fed nới lỏng hơn, giá vàng còn được hỗ trợ xu hướng mua ròng của các quỹ ETF vàng trong những tháng gần đây.
“Giá vàng đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, và các quỹ ETF vàng gần đây đã mua nhiều hơn. Bởi vậy, chúng tôi dự báo giá vàng có thể tăng lên mức 3.900 USD/oz trước giữa năm 2026”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của ngân hàng UBS dự báo.
Trong ngắn hạn, giá vàng được cho là sẽ chịu sự chi phối từ các tín hiệu mà Fed đưa ra vào tuần tới. Nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục giảm lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2025, giá vàng có thể tiếp tục bứt phá. Trái lại, nếu Fed tỏ ra dè dặt với việc nới lỏng thêm, giá vàng có thể đương đầu với áp lực giảm.
Năm nay, giá vàng đã tăng gần 40%, sau khi tăng 27% trong năm 2024.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, giảm khối lượng nắm giữ còn 974,8 tấn vàng. Quỹ bán ròng 7,2 tấn vàng trong tuần này, nhưng xu hướng của quỹ trong những tháng gần đây là mua ròng. Trong tháng 8, quỹ đã mua ròng 22 tấn vàng.
Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,1%, đóng cửa ở mức 97,62 điểm. Tuần này, chỉ số giảm 0,16%, nâng tổng mức giảm từ đầu năm lên hơn 10% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.
