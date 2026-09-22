Đà Nẵng sẽ cho thuê 472ha môi trường rừng để nuôi trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu

Chủ trương phát triển Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; đồng thời mở ra cơ hội phát triển kinh tế xanh, bền vững cho Đà Nẵng...

Việc Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu sẽ tạo bước tiến mới cho kinh tế xanh ở xã vùng cao Trà Linh. Ảnh minh họa: Lan Anh

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng vừa công bố Thông báo số 67/TB-BQLRPH, về việc cho thuê hơn 472 ha môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác.

Việc Đà Nẵng thực hiện chủ trương cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu quý là một phần trong chiến lược khuyến khích bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2026- 2030, theo Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Theo đó, phạm vi thực hiện trên tổng diện tích phê duyệt là 1.574,92 ha được quy hoạch là rừng phòng hộ thuộc xã vùng cao Trà Linh tại các Tiểu khu 891, 892, 894 và Tiểu khu 895. Trong đó, 1.573,89 ha đất có rừng tự nhiên (gồm: rừng giàu 1.495,77 ha; rừng trung bình 78,12 ha); đất chưa có rừng 1,03 ha.

Diện tích các khu vực dự kiến nằm trong rừng phòng hộ là 472,17 ha, thuộc xã Trà Linh tại các Tiểu khu 891, 892, 894 và Tiểu khu 895 dành cho việc nuôi, trồng và thu hoạch Sâm Ngọc Linh cùng các loại cây dược liệu khác như Hoàng Liên, Nấm Linh Chi, Cà Gai Leo, Kim Tiền Thảo, và nhiều loại khác... Sâm Ngọc Linh được xác định là cây chủ lực trong giai đoạn này.

Giới thiệu cách dùng Sâm Ngọc Linh cho khách hàng. Ảnh Ngô Anh Văn

Việc nuôi, trồng sẽ được thực hiện dưới tán rừng, theo phương thức trồng phân tán hoặc theo đám, nhằm bảo vệ và duy trì hệ sinh thái rừng. Đặc biệt, các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ sẽ không được sử dụng cho mục đích này. Chu kỳ canh tác sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng loài cây, với tỷ lệ diện tích nuôi, trồng phát triển cây dược liệu dự kiến chiếm 30% tổng diện tích rừng.

Chủ rừng cho thuê môi trường rừng để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thuê để thực hiện hoạt động nuôi, trồng, chăm sóc, phát triển và thu hoạch cây dược liệu theo quy định của pháp luật. Việc cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 32g Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.

Theo thông báo, giá thuê môi trường rừng sẽ không thấp hơn 5% tổng doanh thu thực hiện trong năm, và thời gian thuê không quá 10 năm. Nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu gia hạn, thời gian thuê có thể được kéo dài nhưng không quá hai phần ba thời gian thuê lần đầu.

Sâm Ngọc Linh-"Quốc bảo" của Đà Nẵng đang được nhiều người ưa chuộng dùng để bồi bổ sức khỏe. Ảnh Ngô Anh Văn

Kế hoạch này cũng bao gồm các biện pháp nâng cao chất lượng rừng, như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh có chọn lọc, và trồng bổ sung cây bản địa. Những biện pháp này nhằm bảo vệ cây tái sinh có triển vọng, phục hồi thảm thực vật và chống xói mòn.

Chủ trương phát triển Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác không chỉ góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho Đà Nẵng. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự cam kết của thành phố trong việc phát triển kinh tế xanh, đồng thời bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Với sự quản lý chặt chẽ và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình phát triển kinh tế mới, bền vững và hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định nâng cao đời sống người dân.