Đà Nẵng sẽ cho thuê 472ha môi trường rừng để nuôi trồng Sâm Ngọc Linh và dược liệu

Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng vừa công bố Thông báo số 67/TB-BQLRPH, về việc cho thuê hơn 472 ha môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác.
Việc Đà Nẵng thực hiện chủ trương cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu quý là một phần trong chiến lược khuyến khích bảo tồn và phát triển các loại cây dược liệu, đặc biệt là Sâm Ngọc Linh, giai đoạn 2026- 2030, theo Nghị quyết số 50/2026/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng.
Theo đó, phạm vi thực hiện trên tổng diện tích phê duyệt là 1.574,92 ha được quy hoạch là rừng phòng hộ thuộc xã vùng cao Trà Linh tại các Tiểu khu 891, 892, 894 và Tiểu khu 895. Trong đó, 1.573,89 ha đất có rừng tự nhiên (gồm: rừng giàu 1.495,77 ha; rừng trung bình 78,12 ha); đất chưa có rừng 1,03 ha.
Diện tích các khu vực dự kiến nằm trong rừng phòng hộ là 472,17 ha, thuộc xã Trà Linh tại các Tiểu khu 891, 892, 894 và Tiểu khu 895 dành cho việc nuôi, trồng và thu hoạch Sâm Ngọc Linh cùng các loại cây dược liệu khác như Hoàng Liên, Nấm Linh Chi, Cà Gai Leo, Kim Tiền Thảo, và nhiều loại khác... Sâm Ngọc Linh được xác định là cây chủ lực trong giai đoạn này.
Việc nuôi, trồng sẽ được thực hiện dưới tán rừng, theo phương thức trồng phân tán hoặc theo đám, nhằm bảo vệ và duy trì hệ sinh thái rừng. Đặc biệt, các khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn có độ dốc trên 30 độ sẽ không được sử dụng cho mục đích này. Chu kỳ canh tác sẽ được điều chỉnh phù hợp với từng loài cây, với tỷ lệ diện tích nuôi, trồng phát triển cây dược liệu dự kiến chiếm 30% tổng diện tích rừng.
Chủ rừng cho thuê môi trường rừng để các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, hợp tác xã hoặc doanh nghiệp có nhu cầu thuê để thực hiện hoạt động nuôi, trồng, chăm sóc, phát triển và thu hoạch cây dược liệu theo quy định của pháp luật. Việc cho thuê môi trường rừng để nuôi, trồng phát triển, thu hoạch cây dược liệu phải tuân thủ theo quy định tại Điều 32g Nghị định số 183/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ.
Theo thông báo, giá thuê môi trường rừng sẽ không thấp hơn 5% tổng doanh thu thực hiện trong năm, và thời gian thuê không quá 10 năm. Nếu bên thuê thực hiện đúng hợp đồng và có nhu cầu gia hạn, thời gian thuê có thể được kéo dài nhưng không quá hai phần ba thời gian thuê lần đầu.
Kế hoạch này cũng bao gồm các biện pháp nâng cao chất lượng rừng, như khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, phát dọn dây leo, cây bụi cạnh tranh có chọn lọc, và trồng bổ sung cây bản địa. Những biện pháp này nhằm bảo vệ cây tái sinh có triển vọng, phục hồi thảm thực vật và chống xói mòn.
Chủ trương phát triển Sâm Ngọc Linh và các cây dược liệu khác không chỉ góp phần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bền vững cho Đà Nẵng. Đây là bước đi chiến lược, thể hiện sự cam kết của thành phố trong việc phát triển kinh tế xanh, đồng thời bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.
Với sự quản lý chặt chẽ và sự tham gia của các tổ chức, cá nhân, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ tạo ra một mô hình phát triển kinh tế mới, bền vững và hiệu quả, tạo việc làm, thu nhập ổn định nâng cao đời sống người dân.
Từ sản xuất dựa chủ yếu vào kinh nghiệm, người dân bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đang từng bước chuyển sang nông nghiệp sinh thái, đa dạng cây trồng, giảm sử dụng hóa chất và nâng cao giá trị nông sản. Cùng với phát triển kinh tế từ vườn cây ăn quả, người dân nơi đây còn gắn sinh kế với bảo vệ rừng, phát triển du lịch cộng đồng và duy trì nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng.
Ông Bùi Hoàng Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 với 100% đại biểu có mặt tán thành.
Dự kiến năm 2027, Kiểm toán nhà nước tập trung vào các lĩnh vực như: quản lý, sử dụng tài sản, tài chính công và ngân sách nhà nước, hoạt động, môi trường và công nghệ thông tin, doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng...
Từ các chương trình biểu diễn nghệ thuật, chợ đêm đến những màn pháo hoa tại Bãi Cháy, du lịch Quảng Ninh những tháng qua liên tục được “làm mới” bằng nhiều hoạt động nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách…
Địa bàn rộng, nhiều xóm, bản nằm cách xa trung tâm khiến việc tổ chức hội họp, trao đổi công việc ở xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An còn gặp không ít khó khăn. Từ yêu cầu thực tế đó, địa phương đang từng bước ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số vào hoạt động của hệ thống chính trị, với những việc làm cụ thể như tổ chức họp trực tuyến đến các xóm, bản, số hóa hoạt động hội đồng nhân dân và đầu tư thiết bị phục vụ công việc tại cơ sở...
Để du lịch chăm sóc sức khỏe Việt Nam không dừng lại ở tiềm năng, việc đồng bộ thể chế, tiêu chuẩn chất lượng và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu là yêu cầu cấp thiết. Đây là những yếu tố quan trọng để hình thành lợi thế cạnh tranh bền vững và tạo dựng bản sắc riêng cho dòng sản phẩm này…
Sau hơn nửa năm xung đột Mỹ - Iran, những kỳ vọng rằng căng thẳng sẽ sớm hạ nhiệt, eo biển Hormuz được khai thông và giá dầu trở lại vùng 70-80 USD/thùng đang gặp nhiều thách thức. Đầu tháng 9/2026, giá dầu Brent đã tiến sát 100 USD/thùng. Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở con số này.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...