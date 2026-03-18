Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences: Bộ sưu tập tư dinh trên không độc bản với bể bơi và sân vườn riêng
Tuấn sơn
18/03/2026, 14:40
Khi tiêu chuẩn sống của giới thượng lưu ngày càng nâng cao, những không gian sống kết nối thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo riêng tư tuyệt đối trở thành tiêu chí quan trọng của bất động sản hạng sang. Tại Hà Nội, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences giới thiệu bộ sưu tập tư dinh trên không độc bản với bể bơi và sân vườn riêng cho từng căn hộ, kiến tạo trải nghiệm sống nghỉ dưỡng ngay giữa lòng đô thị.
KHÔNG GIAN XANH VÀ RIÊNG TƯ - CHUẨN SỐNG MỚI CỦA CỘNG ĐỒNG TINH HOA
Trong phân khúc bất động sản siêu sang toàn cầu, những tiện ích mang tính riêng tư tuyệt đối như bể bơi và không gian xanh cá nhân đang trở thành chuẩn mực mới của phong cách sống thượng lưu. Theo dữ liệu từ nền tảng bất động sản quốc tế JamesEdition, trong số 55 tiện ích xa xỉ được thống kê, bể bơi tiếp tục đứng đầu danh sách tìm kiếm của người mua năm 2025, chiếm 12,18% tổng lượng truy vấn, trong khi vườn riêng xếp thứ 4 trong các tiện ích được quan tâm nhiều nhất.
Theo nhận định của Eric Finnas Dahlstrom – CEO JamesEdition, "Người mua nhà ngày nay không chỉ mua diện tích, họ mua sự tự do trong một không gian biệt lập, nơi mảng xanh và mặt nước trở thành quyền riêng tư không thể xâm phạm."
Mảng xanh, ánh sáng tự nhiên và khả năng kết nối trực tiếp với thiên nhiên được xem là những yếu tố nâng cao chất lượng sống và mang lại trạng thái cân bằng cho cư dân. Chính vì vậy, nhiều dự án bất động sản hạng sang trên thế giới đang phát triển theo hướng biến mỗi căn hộ thành một resort thu nhỏ, nơi các tiện ích nghỉ dưỡng độc quyền được tích hợp ngay trong không gian sống cá nhân.
Tọa lạc tại phía Đông thủ đô Hà Nội, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences do Sunshine Group phát triển là dự án tiên phong bắt trọn hơi thở này. Bằng cách đưa mô hình "dinh thự thông tầng" lên cao độ, dự án đã hiện thực hóa một chuẩn sống chưa từng có: mỗi căn hộ là một Resort thu nhỏ giữa lòng đô thị.
NOBLE CRYSTAL LONG BIEN WORLDHOTELS RESIDENCES - BỘ SƯU TẬP TƯ DINH TRÊN KHÔNG ĐỘC BẢN
Để giải bài toán về một không gian sống nghỉ dưỡng tại gia đúng nghĩa, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đã đưa mô hình "Tiểu resort trên không" vào từng căn hộ. Tại đây, 100% Sky Villas đều sở hữu đặc quyền kép: Bể bơi riêng và Sân vườn riêng.
Thay vì phải chia sẻ không gian thư giãn với cộng đồng, chủ nhân tại đây hoàn toàn làm chủ mặt nước và bóng cây xanh ngay tại ban công căn hộ. Với diện tích ban công rộng lớn lên tới 56m2, gia chủ có thể tận hưởng những khoảnh khắc tĩnh lặng giữa vườn cảnh riêng tư ở cao độ hàng chục mét.
Bể bơi riêng (từ khoảng 20m2 - 30m2) được tích hợp ngay sát phòng khách thông tầng, thông qua hệ kính Low-E kịch trần, tầm nhìn panorama hướng ra sân Golf Long Biên hoặc hồ điều hòa Harmony hiện ra khoáng đạt, biến mỗi giây phút nghỉ ngơi trở thành một trải nghiệm thị giác đầy cảm hứng.
Một tư dinh sở hữu bể bơi và sân vườn riêng sẽ chưa thể gọi là hoàn hảo nếu thiếu đi sự biệt lập trong hành trình di chuyển. Để bảo vệ tuyệt đối trải nghiệm nghỉ dưỡng tại gia, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences đã thiết lập một hệ thống hạ tầng riêng tư với với hệ thống thang máy và sảnh thang máy riêng cho 100% căn hộ, hệ thống an ninh đa lớp, đảm bảo sự an toàn và tuyệt mật tuyệt đối.
Vượt lên trên những giá trị về riêng tư và tiện ích xanh, Noble Crystal Long Bien WorldHotels Residences còn mang đến một phong cách sống nghỉ dưỡng trọn vẹn thông qua cấu trúc "Vertical Resort" qua thế giới tiện ích đa tầng: Từ tổ hợp thương mại - giải trí xa xỉ tại khối đế, trung tâm spa & wellness trị liệu chuyên sâu cho đến những lối dạo bộ thơ mộng trên tầng mái. Tất cả được bảo chứng bởi dịch vụ quản lý vận hành "One Villa - One Service" theo tiêu chuẩn WorldHotels - thương hiệu cao cấp nhất của tập đoàn khách sạn toàn cầu BWH Hotels.
Sự kết hợp giữa không gian sống độc bản và chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế không chỉ khẳng định vị thế của gia chủ, mà còn biến mỗi ngày tại Noble Crystal Long Bien trở thành một kỳ nghỉ dưỡng bất tận, đầy thi vị và tràn hứng khởi.
