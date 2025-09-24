Giải pháp bảo hiểm giúp gia đình Việt ứng phó bệnh tật và tích lũy bền vững

Toàn Gia Hạnh Phúc của MB Life là giải pháp bảo hiểm kết hợp bốn trụ cột: Bảo vệ sinh mạng, tích luỹ tài chính, dự phòng bệnh lý nghiêm trọng và chăm sóc sức khỏe toàn diện; đồng hành bảo vệ toàn diện trước các rủi ro ốm đau, bệnh trọng cho đến bảo vệ sinh mạng và tài chính gia đình.

Theo kết quả khảo sát của Bộ Y tế, năm 2024, tuổi thọ người Việt thuộc nhóm cao trong khu vực Đông Nam Á (nam giới đứng thứ 5, nữ giới đứng thứ 2), nhưng số năm sống chung với bệnh tật lại đáng báo động. Các bệnh không lây nhiễm như ung thư, tim mạch, tiểu đường… đang gia tăng, chiếm hơn 2/3 gánh nặng bệnh tật và tử vong.

Điều đó có nghĩa là, dù người Việt sống lâu hơn nhưng nguy cơ phải trả những khoản chi phí y tế khổng lồ trong quãng đời còn lại cũng cao hơn. Một biến cố sức khỏe bất ngờ hoàn toàn có thể cuốn trôi nhiều năm tích lũy, khiến kế hoạch tài chính của cả gia đình đảo lộn. Câu hỏi đặt ra: Làm thế nào để vừa chăm lo sức khỏe, vừa đảm bảo nguồn tài chính vững chắc cho cả gia đình? Gói sản phẩm “Toàn Gia Hạnh Phúc” của MB Life ra đời để trả lời câu hỏi đó của hàng triệu gia đình Việt, mang đến các giải pháp phòng ngừa rủi ro và tạo dựng nền tảng tài chính bền vững.

Với hạn mức điều trị nội trú lên đến 4 tỷ đồng mỗi năm và hạn mức ngoại trú lên đến 100 triệu đồng mỗi năm, khách hàng có thể an tâm trước những chi phí y tế từ nhỏ đến lớn, từ phẫu thuật đến điều trị chuyên sâu, đồng thời có thể an tâm lựa chọn điều trị tại các cơ sở y tế chất lượng cao. Bên cạnh đó, sản phẩm cung cấp 6 chương trình bảo hiểm với hạn mức đa dạng, giúp khách hàng linh hoạt lựa chọn chương trình phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính. Đặc biệt, gói giải pháp còn mang đến quyền lợi thai sản chuyên biệt, đồng hành cùng các bà mẹ trong hành trình sinh nở, hỗ trợ chi phí và bảo vệ trọn vẹn trước những rủi ro y tế trong thai kỳ.

Những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư, tim mạch hay rối loạn thần kinh đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều gia đình. Không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn kéo theo gánh nặng tài chính khổng lồ, khiến bao kế hoạch tương lai có nguy cơ dang dở.

Thấu hiểu điều đó, gói giải pháp sản phẩm “Toàn Gia Hạnh Phúc” mang đến giải pháp bảo vệ vững chắc trước hơn 140 bệnh lý nghiêm trọng; Quan trọng hơn, quyền lợi này không dừng lại ở một lần chi trả, mà có thể tiếp tục hỗ trợ ở những giai đoạn bệnh khác nhau, đảm bảo người bệnh và gia đình không rơi vào bế tắc tài chính giữa chừng. Với tổng quyền lợi chi trả lên đến 460% số tiền bảo hiểm, giúp đảm bảo nguồn lực tài chính xuyên suốt quá trình điều trị. Đặc biệt, chương trình còn thiết kế quyền lợi chuyên biệt theo giới tính như bảo vệ phụ nữ trước ung thư vú, cổ tử cung; hỗ trợ nam giới trước ung thư tuyến tiền liệt; bảo vệ cho cả nam và nữ trước bệnh tiểu đường vốn ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại.

Gói giải pháp Toàn Gia Hạnh Phúc là trụ cột bảo vệ sinh mạng cho khách hàng; hỗ trợ các gia đình vượt qua cú sốc tài chính, duy trì sự ổn định trong những giai đoạn khó khăn nhất nếu không may xảy ra rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn.

Không chỉ dừng lại ở bảo vệ, Toàn Gia Hạnh Phúc còn là giải pháp tích lũy tài chính bền vững, đồng hành cùng khách hàng trên hành trình dài hạn. Thông qua các khoản thưởng định kỳ hấp dẫn và đặc biệt là thưởng tri ân ở những cột mốc quan trọng của cuộc đời, khách hàng được tiếp thêm động lực để duy trì hợp đồng, đồng thời tích lũy một quỹ tài chính vững chắc cho tương lai.

Khách hàng có thể điều chỉnh số tiền bảo hiểm hay mức phí đóng theo từng giai đoạn cuộc sống – từ khi lập nghiệp, kết hôn, nuôi con cho đến khi chuẩn bị nghỉ hưu. Một giải pháp bảo hiểm linh hoạt đáng chú ý cho nhu cầu bảo vệ và tích lũy vẹn toàn.

Sản phẩm cũng áp dụng nguyên tắc “ba không”: không phí rút tiền từ giá trị tài khoản, không phí ban đầu đối với phí đóng thêm, không phí quản lý hợp đồng trong năm đầu tiên. Nhờ đó, người tham gia bảo hiểm vừa đảm bảo kế hoạch bảo vệ lâu dài, vừa duy trì sự linh hoạt để nắm bắt cơ hội tài chính trong cuộc sống.

Không bó hẹp trong một khuôn mẫu cứng nhắc, Toàn Gia Hạnh Phúc giúp khách hàng có thể lựa chọn mở rộng phạm vi cho vợ hoặc chồng, con hoặc cha mẹ, tùy nhu cầu từng người. Người thân có thể tham gia hợp đồng riêng hoặc tham gia trong cùng hợp đồng theo hình thức sản phẩm bán kèm, với quyền lợi và mức phí tính theo độ tuổi, giới tính và rủi ro sức khỏe của họ. Nhờ vậy, cả gia đình vẫn chung một kế hoạch bảo vệ, nhưng mỗi người được mang thêm “lớp lá chắn” vừa vặn với mình, đảm bảo sự quan tâm trọn vẹn và phù hợp ở từng giai đoạn cuộc sống.

Trong bối cảnh chi phí y tế ngày càng tăng và bệnh tật phức tạp hơn, Toàn Gia Hạnh Phúc là sự chuẩn bị vững vàng cho tương lai, giúp mỗi gia đình dễ dàng vượt qua bất trắc và tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc an lành.

Bảo hiểm MB Life là liên doanh giữa Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Tập đoàn bảo hiểm quốc tế Ageas (Bỉ) và Công ty bảo hiểm nhân thọ Muang Thai Life (Thái Lan). Sự kết hợp giữa nền tảng tài chính vững mạnh, kinh nghiệm quốc tế và am hiểu thị trường trong nước đã tạo nên vị thế riêng của MB Life trên thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Trải qua một thập kỷ phát triển, MB Life đã mạnh mẽ vươn mình đổi thay và mở rộng quy mô trên cả nước. Đến nay, Công ty đã có trên 500 điểm giao dịch liên kết và hệ thống địa điểm kinh doanh tại nhiều tỉnh thành, với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng Việt Nam.