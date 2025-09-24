Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Hạ Chi

24/09/2025, 11:13

Từ thực tập sinh tại Meta, Shou Zi Chew nay đã trở thành người chèo lái một đế chế mạng xã hội đối đầu trực diện với Meta...

Shou Zi Chew, Giám đốc điều hành TikTok.
Shou Zi Chew, Giám đốc điều hành TikTok.

Shou Zi Chew, người Singapore, hiện là Giám đốc điều hành TikTok, nền tảng mạng xã hội được coi là đối thủ lớn nhất của Mark Zuckerberg. Nhưng ít ai biết rằng, khi khởi đầu sự nghiệp, Chew từng làm thực tập sinh tại chính Facebook, theo nguồn tin từ Fortune. 

Chew tốt nghiệp kinh tế tại Đại học College London, rồi lấy bằng MBA tại Trường Kinh doanh Harvard. Trong kỳ thực tập mùa hè, anh chọn một công ty khởi nghiệp còn khá mới mẻ lúc bấy giờ: Facebook. Sau thời gian ngắn làm việc ở trụ sở California, Chew chuyển ra nước ngoài, lần lượt làm việc tại London, Singapore, Hong Kong trước khi đến Bắc Kinh.

Năm 2015, Chew gia nhập Xiaomi, giữ vị trí Giám đốc tài chính và góp phần đưa công ty lên sàn chứng khoán ba năm sau. Sáu năm sau, năm 2021, anh đầu quân cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok, ban đầu với vai trò Giám đốc tài chính, rồi nhanh chóng trở thành CEO TikTok vào cuối năm.

Từ đây, con đường sự nghiệp của Shou Zi Chew và Mark Zuckerberg chính thức “chạm trán”. TikTok, hiện có hơn 150 triệu người dùng tại Mỹ và hơn 1 tỷ trên toàn cầu, trở thành mạng xã hội hiếm hoi không nằm trong “đế chế” của Mark Zuckerberg.

Thực tế, Mark Zuckerberg từng cố gắng thâu tóm TikTok ngay từ những ngày đầu. Năm 2016, ông tìm cách mua lại Musical.ly, ứng dụng đồng bộ nhạc môi rất được ưa chuộng ở Mỹ.

Tuy nhiên, ByteDance đã đi trước một bước, chi 800 triệu USD để mua lại vào năm 2017, rồi sáp nhập với TikTok, tạo nên bước ngoặt cho sự bùng nổ của nền tảng này. 

Trong khi đó, nỗ lực ra mắt ứng dụng “bản sao” Lasso của Meta năm 2018 nhanh chóng thất bại và bị khai tử năm 2020.

Khi Mỹ gia tăng sức ép cấm TikTok, Mark Zuckerberg cũng không ít lần công khai chỉ trích nền tảng đến từ Trung Quốc. Ông cảnh báo TikTok có thể đe dọa tự do ngôn luận và đặt ra rủi ro an ninh quốc gia do dữ liệu người dùng chịu sự kiểm soát của một chính phủ đối thủ.

Trước những cáo buộc này, Shou Zi Chew nhiều lần điều trần trước Quốc hội Mỹ để bảo vệ TikTok. Trong phiên điều trần năm 2023, anh phản bác rằng TikTok không thu thập dữ liệu nhiều hơn các mạng xã hội Mỹ, đồng thời nhắc lại vụ bê bối Cambridge Analytica của Facebook: “Vấn đề không nằm ở quyền sở hữu. Ngay cả các công ty mạng xã hội của Mỹ cũng có lịch sử kém về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư”. 

Từ một thực tập sinh vô danh, Shou Zi Chew giờ đây đứng ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mark Zuckerberg. Giới quan sát gọi đây là minh chứng thú vị cho sự xoay vần của thế giới công nghệ. 

ByteDance sẽ chuyển giao “trái tim công nghệ” của TikTok cho nhà đầu tư Mỹ?

10:55, 13/07/2025

ByteDance sẽ chuyển giao “trái tim công nghệ” của TikTok cho nhà đầu tư Mỹ?

Shopee "hụt hơi", TikTok Shop lấn sân thị phần

07:36, 22/04/2025

Shopee

Một ứng dụng nội địa được người Việt dành thời gian sử dụng nhiều hơn cả TikTok

14:04, 21/04/2025

Một ứng dụng nội địa được người Việt dành thời gian sử dụng nhiều hơn cả TikTok

Từ khóa:

Bytedance facebook kinh tế số Mark Zuckerberg Shou Zi Chew Tiktok ứng dụng mạng xã hội

Đọc thêm

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp “khoảng trống” vốn của ngành công nghiệp AI

2.000 tỷ USD doanh thu vẫn khó khỏa lấp “khoảng trống” vốn của ngành công nghiệp AI

Kể cả khi ngành công nghiệp AI tạo ra 2.000 tỷ USD doanh thu hằng năm, thì vẫn "lỗ đen" 800 tỷ USD để đảm bảo đầu tư có lãi...

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ

Dự án Luật sửa đổi tập trung vào việc hỗ trợ khai thác thương mại quyền sở hữu trí tuệ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo thực thi cam kết quốc tế, cập nhật các xu hướng công nghệ mới…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Ngày 23/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng dẫn đầu đoàn công tác của Chính phủ dự buổi Toạ đàm với Tập đoàn NVIDIA nhằm tổng kết kết quả hợp tác của Việt Nam và NVIDIA, đồng thời định hướng các nội dung công việc giữa hai bên trong thời gian tới...

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Luật An ninh mạng sửa đổi mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt trong kỷ nguyên số

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị, doanh nghiệp nhà nước sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh của Việt Nam bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng để nâng cao năng lực tự chủ về an ninh mạng…

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới đến Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Kinh tế số

2

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Du lịch

3

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Bất động sản

4

VIB ra mắt Privilege Banking - Đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên

Tài chính

5

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy