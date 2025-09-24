Giám đốc điều hành TikTok: Từ thực tập sinh Meta đến đối thủ “ngang sức” của ​​Mark Zuckerberg

Từ thực tập sinh tại Meta, Shou Zi Chew nay đã trở thành người chèo lái một đế chế mạng xã hội đối đầu trực diện với Meta...

Shou Zi Chew, người Singapore, hiện là Giám đốc điều hành TikTok, nền tảng mạng xã hội được coi là đối thủ lớn nhất của Mark Zuckerberg. Nhưng ít ai biết rằng, khi khởi đầu sự nghiệp, Chew từng làm thực tập sinh tại chính Facebook, theo nguồn tin từ Fortune.

Chew tốt nghiệp kinh tế tại Đại học College London, rồi lấy bằng MBA tại Trường Kinh doanh Harvard. Trong kỳ thực tập mùa hè, anh chọn một công ty khởi nghiệp còn khá mới mẻ lúc bấy giờ: Facebook. Sau thời gian ngắn làm việc ở trụ sở California, Chew chuyển ra nước ngoài, lần lượt làm việc tại London, Singapore, Hong Kong trước khi đến Bắc Kinh.

Năm 2015, Chew gia nhập Xiaomi, giữ vị trí Giám đốc tài chính và góp phần đưa công ty lên sàn chứng khoán ba năm sau. Sáu năm sau, năm 2021, anh đầu quân cho ByteDance, công ty mẹ của TikTok, ban đầu với vai trò Giám đốc tài chính, rồi nhanh chóng trở thành CEO TikTok vào cuối năm.

Từ đây, con đường sự nghiệp của Shou Zi Chew và Mark Zuckerberg chính thức “chạm trán”. TikTok, hiện có hơn 150 triệu người dùng tại Mỹ và hơn 1 tỷ trên toàn cầu, trở thành mạng xã hội hiếm hoi không nằm trong “đế chế” của Mark Zuckerberg.

Thực tế, Mark Zuckerberg từng cố gắng thâu tóm TikTok ngay từ những ngày đầu. Năm 2016, ông tìm cách mua lại Musical.ly, ứng dụng đồng bộ nhạc môi rất được ưa chuộng ở Mỹ.

Tuy nhiên, ByteDance đã đi trước một bước, chi 800 triệu USD để mua lại vào năm 2017, rồi sáp nhập với TikTok, tạo nên bước ngoặt cho sự bùng nổ của nền tảng này.

Trong khi đó, nỗ lực ra mắt ứng dụng “bản sao” Lasso của Meta năm 2018 nhanh chóng thất bại và bị khai tử năm 2020.

Khi Mỹ gia tăng sức ép cấm TikTok, Mark Zuckerberg cũng không ít lần công khai chỉ trích nền tảng đến từ Trung Quốc. Ông cảnh báo TikTok có thể đe dọa tự do ngôn luận và đặt ra rủi ro an ninh quốc gia do dữ liệu người dùng chịu sự kiểm soát của một chính phủ đối thủ.

Trước những cáo buộc này, Shou Zi Chew nhiều lần điều trần trước Quốc hội Mỹ để bảo vệ TikTok. Trong phiên điều trần năm 2023, anh phản bác rằng TikTok không thu thập dữ liệu nhiều hơn các mạng xã hội Mỹ, đồng thời nhắc lại vụ bê bối Cambridge Analytica của Facebook: “Vấn đề không nằm ở quyền sở hữu. Ngay cả các công ty mạng xã hội của Mỹ cũng có lịch sử kém về bảo mật dữ liệu và quyền riêng tư”.

Từ một thực tập sinh vô danh, Shou Zi Chew giờ đây đứng ở tuyến đầu trong cuộc cạnh tranh khốc liệt với Mark Zuckerberg. Giới quan sát gọi đây là minh chứng thú vị cho sự xoay vần của thế giới công nghệ.