Giá vàng miếng SJC giảm nhẹ, giá vàng nhẫn gần như bất động

Trong phiên sáng 24/9, hầu hết các đơn vị kinh doanh vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” so với phiên hôm qua (23/9). Với vàng miếng, đồng loạt giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều…

Sau khi tăng 3 phiên liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/9.

Mở cửa phiên giao dịch sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC phổ biến ở mức 132,8 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 134,8 triệu đồng/lượng.

Ngày 23/9, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đã xử phạt ba doanh nghiệp vàng lớn là SJC, Doji và Bảo Tín Minh Châu 200 triệu đồng/doanh nghiệp do đưa thông tin gây nhầm lẫn khách hàng, đồng thời buộc cải chính công khai thông tin trên trang web chính thức

Tính đến 11 giờ ngày 24/8, mức giá giao dịch tại các thương hiệu vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (23/9), giá vàng miếng SJC tại 6 thương hiệu trên giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phú Quý và Mi Hồng cùng đặt giá vàng miếng SJC bán ra mở cửa phiên sáng ở mức 134,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại hai thương hiệu này niêm yết lần lượt ở mức 132,3 triệu đồng/lượng và 133,8 triệu đồng/lượng.

Cập nhật lúc 11 giờ, cả hai thương hiệu trên vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng. So với giá chốt phiên 23/9, giá vàng miếng SJC cũng giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 24/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng phân hoá diễn ra rõ rệt trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Một số thương hiệu vẫn không thay đổi giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua (23/9), trong khi một số doanh nghiệp điều chỉnh giảm nhẹ giá mua, bán vàng nhẫn.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá vàng nhẫn “4 số 9” mua vào cao hơn hẳn so với thị trường chung.

Trong nửa đầu tháng 9, có thời điểm chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh lên tới 4 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro lớn cho người mua. Tuy nhiên, sau đợt cao điểm thanh tra, mức chênh lệch này đã dần được thu hẹp. Trong phiên sáng 23/9, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu phổ biến ở mức 2 triệu đồng/lượng. Mi Hồng là thương hiệu có mức chênh lệch thấp nhất là 1 triệu đồng/lượng.

Sau khi giảm 100 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán ngay khi mở cửa, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 129,2 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 132,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 24/9, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Cùng mức giảm trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng chỉ ghi nhận duy nhất một lần điều chỉnh giảm trong phiên sáng 24/9.

Mở cửa phiên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 129,2 triệu – 132,1 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng.

Tương tự, Phú Quý cũng điều chỉnh giảm 200 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”. Cập nhật lúc 11 giờ ngày 24/9, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 128,6 triệu – 131,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 128,8 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua (23/9), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 24/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI niêm yết ở mức 128,5 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/9, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới trong phiên 24/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, sau khi ghi nhận tổng mức tăng 1,5 triệu đồng/lượng trong phiên 23/9, mở cửa phiên sáng nay, PNJ vẫn duy trì xu hướng đi ngang đối với giá mua, bán vàng nhẫn.

Tính đến 11 giờ ngày 24/9, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 128,8 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 131,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 23/9, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” không đổi.

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên sáng 24/9.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 118,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 121,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, Ngọc Thẩm vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu ghi nhận giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng 10 triệu đồng/lượng mỗi chiều.