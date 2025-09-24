Thứ Tư, 24/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

Thanh Xuân

24/09/2025, 11:13

Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch có diện tích sử dụng đất gần 738.000m2, tổng mức đầu tư ước tính hơn 4.665 tỷ đồng…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo đó, dự án dự kiến xây dựng các hạng mục hạ tầng gồm: sân đường, vỉa hè, quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp – bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường dành cho người đi bộ dọc sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất của dự án gần 738.000m2. Công trình được xây dựng dọc theo sông Tô Lịch, đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục công trình kiến trúc gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ; đồng thời xây dựng hệ thống cây xanh cùng các trang thiết bị, tiện ích khác.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 4.665 tỉ đồng. Thành phố đề xbiếtuất áp dụng loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, diện tích đất dự kiến để thanh toán khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó có 47,6ha đất thương phẩm (gồm 36,9ha đất ở và 10,7ha đất thương mại dịch vụ).

Tại kỳ họp thứ 26 sắp tới, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét nội dung này. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Sông Tô Lịch dài khoảng 13,4km, nhiều năm qua bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây. Vì vậy, để cải thiện môi trường cho sông, Hà Nội đã đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường như: thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Kết quả sau gần một năm, sông Tô Lịch đang dần thay đổi diện mạo. Mới đây, dòng sông đã được tiếp thêm một lượng nước đạt tiêu chuẩn, tạo dòng chảy và giữ ổn định cho dòng sông.

Nhiều yếu tố đang tác động tới nguồn cung nhà ở tại Hà Nội

17:07, 23/09/2025

Nhiều yếu tố đang tác động tới nguồn cung nhà ở tại Hà Nội

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

18:22, 22/09/2025

Kế hoạch mới của Hà Nội về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

14:08, 19/09/2025

Hà Nội triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn

Từ khóa:

bất động sản Hà Nội sông Tô Lịch tái thiết công viên Vneconomy

Đọc thêm

Âu Cơ Park City -

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bước vào Âu Cơ Park City, bạn sẽ bắt gặp hình ảnh con trẻ tung tăng đến trường trên những con đường rợp bóng cây xanh, phụ huynh ghé thăm quán cà phê ấm cúng ngay góc phố, trong khi các tuyến phố thương mại đã rộn ràng với cửa hàng tiện lợi, quán trà sữa và nhà hàng tấp nập đón khách.

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Phân khúc bất động sản cao cấp tại các lõi đô thị luôn là tâm điểm thu hút giới đầu tư. Nếu Hà Nội và TP.HCM từ lâu là “điểm nóng” của các dự án hạng sang, thì Hải Phòng đang vươn mình trở thành “tâm điểm mới” trên bản đồ bất động sản, mở ra cơ hội vàng cho những nhà đầu tư nhạy bén.

Bất động sản công nghiệp Bắc Ninh hội tụ cơ hội bứt phá

Bất động sản công nghiệp Bắc Ninh hội tụ cơ hội bứt phá

Bắc Ninh đang khẳng định vị thế là một trung tâm công nghiệp chiến lược của miền Bắc nhờ vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ và chi phí vận hành cạnh tranh. Đặc biệt, sau khi sáp nhập với Bắc Giang, tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới, mở ra nhiều cơ hội cho thị trường bất động sản công nghiệp, từ đất khu công nghiệp đến nhà kho, nhà xưởng xây sẵn…

Nhiều yếu tố đang tác động tới nguồn cung nhà ở tại Hà Nội

Nhiều yếu tố đang tác động tới nguồn cung nhà ở tại Hà Nội

Dù các luật về đất đai, nhà ở và kinh doanh bất động sản đã có hiệu lực từ tháng 8/2024, thị trường vẫn cần thời gian để hoàn thiện văn bản hướng dẫn và thủ tục pháp lý. Hơn nữa, nhiều dự án còn trong giai đoạn phê duyệt, thực hiện nghĩa vụ tài chính, nên cũng cần một độ trễ nhất định mới có thể ra thị trường…

TP.HCM ban hành quy chế ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội

TP.HCM ban hành quy chế ban chỉ đạo phát triển nhà ở xã hội

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về lĩnh vực nhà ở của TP.HCM giai đoạn 2025 - 2030 là phát triển quỹ nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu cho người thu nhập thấp và các đối tượng chính sách.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị NVIDIA tham gia hoàn thiện khung pháp luật AI với Việt Nam

Kinh tế số

2

Quá tải du lịch tại châu Âu ngày càng tồi tệ

Du lịch

3

Golden Crown Hai Phong: Đỉnh cao bất động sản cao cấp tại tâm điểm đầu tư mới

Bất động sản

4

VIB ra mắt Privilege Banking - Đặc quyền toàn diện dành cho khách hàng ưu tiên

Tài chính

5

Âu Cơ Park City - "Đô thị 10 phút" đầu tiên tại Phú Thọ

Bất động sản

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy