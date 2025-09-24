Hà Nội sử dụng 738.000m2 đất để tái thiết công viên hai bên bờ sông Tô Lịch

UBND Thành phố Hà Nội vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch.

Theo đó, dự án dự kiến xây dựng các hạng mục hạ tầng gồm: sân đường, vỉa hè, quảng trường, tường kè chắn bồn cây, đường dạo ven sông, hệ thống bậc cấp – bậc ngồi, ram dốc, bó vỉa, bồn cây, bãi đỗ xe, sân thể thao, sân chơi, đường dành cho người đi bộ dọc sông Tô Lịch.

Diện tích sử dụng đất của dự án gần 738.000m2. Công trình được xây dựng dọc theo sông Tô Lịch, đi qua các phường: Ngọc Hà, Nghĩa Đô, Láng, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Thanh Xuân, Đống Đa, Khương Đình, Định Công, Thanh Liệt, Hoàng Liệt.

Ngoài ra, dự án còn có các hạng mục công trình kiến trúc gồm công trình dịch vụ, công trình điểm nhấn và công trình phụ trợ; đồng thời xây dựng hệ thống cây xanh cùng các trang thiết bị, tiện ích khác.

UBND Thành phố Hà Nội cho biết sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án là hơn 4.665 tỉ đồng. Thành phố đề xbiếtuất áp dụng loại hợp đồng xây dựng, chuyển giao (BT), thanh toán bằng quỹ đất. Theo đó, diện tích đất dự kiến để thanh toán khoảng 94ha tại xã Phúc Thịnh, trong đó có 47,6ha đất thương phẩm (gồm 36,9ha đất ở và 10,7ha đất thương mại dịch vụ).

Tại kỳ họp thứ 26 sắp tới, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét nội dung này. Dự kiến, dự án sẽ được khởi công vào dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2025).

Sông Tô Lịch dài khoảng 13,4km, nhiều năm qua bị ô nhiễm nặng do gián đoạn nguồn bổ cập, chủ yếu nhận nước thải, nước mưa và một phần từ Hồ Tây. Vì vậy, để cải thiện môi trường cho sông, Hà Nội đã đồng thời triển khai các giải pháp cải thiện môi trường như: thu gom nước thải, nạo vét lòng sông, chỉnh trang kè, vệ sinh hai bờ. Kết quả sau gần một năm, sông Tô Lịch đang dần thay đổi diện mạo. Mới đây, dòng sông đã được tiếp thêm một lượng nước đạt tiêu chuẩn, tạo dòng chảy và giữ ổn định cho dòng sông.