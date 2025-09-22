Thứ Hai, 22/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế

Nhĩ Anh

22/09/2025, 16:44

Giải pháp tự động hóa kiểm kê phát thải VertZéro được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt Chứng chỉ Phương pháp tính toán dấu chân carbon doanh nghiệp của tổ chức TÜV Rheinland Đức - một trong những chuẩn mực cao cấp và khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính toàn cầu...

Đây là minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của một giải pháp Make in Vietnam, sánh ngang với giải pháp công nghệ xanh quốc tế như: Plan A (Đức); osapiens (Đức); CarbonSifr (Trung Đông); SINAI (Mỹ)...
Đây là minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của một giải pháp Make in Vietnam, sánh ngang với giải pháp công nghệ xanh quốc tế như: Plan A (Đức); osapiens (Đức); CarbonSifr (Trung Đông); SINAI (Mỹ)...

Ngày 22/9/2025, Tập đoàn FPT cho biết giải pháp tự động hóa kiểm kê khí nhà kính VertZéro do Tập đoàn phát triển đạt chứng chỉ “Certified Calculation Method for Corporate Carbon Footprints” của tổ chức TÜV Rheinland Đức cung cấp.

Chứng chỉ “Certified Calculation Method for Corporate Carbon Footprints” (Phương pháp tính toán Dấu chân carbon doanh nghiệp) do TÜV Rheinland Energy & Environment GmbH – tổ chức giám định kỹ thuật uy tín của Đức thẩm định và cấp.  Chứng chỉ là một trong những chuẩn mực cao cấp và khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính toàn cầu.

Theo đó, các giải pháp công nghệ phải vượt qua bộ tiêu chí toàn diện, bao gồm: tuân thủ chuẩn quốc tế về kiểm kê khí nhà kính (GHG Protocol); minh bạch và truy xuất được nguồn dữ liệu; nhất quán và đầy đủ trong xác định ranh giới tổ chức và nguồn phát thải; khả năng tính toán chính xác, bao trùm tất cả các phạm vi (scope) phát thải của doanh nghiệp. Các giải pháp công nghệ cũng phải đáp ứng điều kiện để được xác minh độc lập và kiểm toán bởi bên thứ ba.

Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo yếu tố thân thiện với người dùng, linh hoạt tùy biến theo nhu cầu từng doanh nghiệp, tích hợp cơ chế kiểm soát lỗi và các quy chuẩn bảo đảm chất lượng.

Sau hơn 1 năm bám sát quy trình kiểm định, đội ngũ VertZéro đã làm việc với các chuyên gia tại Đức để đưa giải pháp VertZéro chính thức được TÜV Rheinland cấp chứng chỉ. Với việc được trao chứng chỉ này là minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của một giải pháp Make in Vietnam, sánh ngang với giải pháp công nghệ xanh quốc tế như: Plan A (Đức); osapiens (Đức); CarbonSifr (Trung Đông);  SINAI (Mỹ)...

Đây được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt chứng chỉ này.
Đây được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt chứng chỉ này.

Với hơn 150 năm kinh nghiệm, TÜV Rheinland được biết đến là tổ chức hoạt động hoàn toàn độc lập, bảo đảm tính khách quan tuyệt đối trong quá trình đánh giá. Quy trình thẩm định khắt khe của TÜV không chỉ khẳng định uy tín tại châu Âu mà còn có giá trị pháp lý và được công nhận trên phạm vi toàn cầu.

Đây được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt chứng chỉ này, khẳng định chất lượng giải pháp tính toán dấu chân carbon doanh nghiệp (Corporate Carbon Footprints- CCF) theo chuẩn mực quốc tế.

Giải pháp tự động hóa kiểm kê phát thải VertZéro được ra đời với mục tiêu giúp tổ chức và doanh nghiệp đo lường và quản lý phát thải trên toàn bộ chuỗi cung ứng, tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, qua đó giảm thiểu tác động môi trường và góp phần chống biến đổi khí hậu.

VertZéro cung cấp hơn 90.000 hệ số phát thải, phục vụ doanh nghiệp tại 190 quốc gia, hợp tác cùng hơn 30 đối tác trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh toàn cầu. Giải pháp giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí kiểm kê khí nhà kính, loại bỏ quy trình thủ công; tự động hóa 100% quy trình báo cáo phát thải, đảm bảo tính chính xác, minh bạch. Đồng thời, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch giảm phát thải theo tiêu chuẩn Net Zero, giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu từ khách hàng, nhà đầu tư toàn cầu.

Trên thực tế, giải pháp được ứng dụng thực tiễn tại nhiều doanh nghiệp trong nước. Đơn cử, Tập đoàn Trần Đức ứng dụng giải pháp VertZéro nhằm kiểm kê phát thải trên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới đạt được nhà máy Net Zero tiên phong trong ngành. Đây là nền tảng then chốt giúp doanh nghiệp nhanh chóng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường toàn cầu, dẫn đầu xu hướng kinh doanh bền vững.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đầu ngành thuộc lĩnh vực ngân hàng, vận tải, dịch vụ cũng đang ứng dụng VertZéro như một giải pháp đồng hành tiến đến NetZero. Mới đây, VertZéro đã được triển khai tại một số doanh nghiệp tại Nhật Bản, một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đổi xanh.

Ông Phạm Tuân, Giám đốc Sản phẩm VertZero, Tập đoàn FPT, chia sẻ: “Chứng nhận TÜV Rheinland là minh chứng cho năng lực phát triển các giải pháp công nghệ Made by FPT- Make in Vietnam, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất về kiểm kê và tính toán phát thải quốc tế, đồng thời góp phần nâng tầm thương hiệu công nghệ quốc gia. Đây cũng là nền tảng để VertZero đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh”.

“Với công nghệ và phương pháp tính tuân thủ chuẩn mực toàn cầu, doanh nghiệp có thể kiểm kê, báo cáo phát thải một cách minh bạch, đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt từ những thị trường như châu Âu, Mỹ,… qua đó mở rộng cơ hội cạnh tranh và khẳng định vị thế trên trường quốc tế”, ông Tuân cho biết.

Doanh nghiệp Việt được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý, kiểm kê khí nhà kính

17:43, 03/03/2025

Doanh nghiệp Việt được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý, kiểm kê khí nhà kính

Mở cơ hội mới từ kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon

06:00, 31/01/2025

Mở cơ hội mới từ kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon

Thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Doanh nghiệp nên bắt đầu thế nào?

12:07, 02/11/2024

Thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Doanh nghiệp nên bắt đầu thế nào?

Từ khóa:

chứng chỉ quốc tế dấu chân carbon FPT khí nhà kính Kinh tế xanh VertZéro

