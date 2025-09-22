Giải pháp kiểm kê khí nhà kính, tính toán dấu chân carbon đầu tiên của Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế
Nhĩ Anh
22/09/2025, 16:44
Giải pháp tự động hóa kiểm kê phát thải VertZéro được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên đạt Chứng chỉ Phương pháp tính toán dấu chân carbon doanh nghiệp của tổ chức TÜV Rheinland Đức - một trong những chuẩn mực cao cấp và khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà kính toàn cầu...
Ngày 22/9/2025, Tập đoàn FPT cho biết giải pháp tự động hóa kiểm
kê khí nhà kính VertZéro do Tập đoàn phát triển đạt chứng chỉ “Certified
Calculation Method for Corporate Carbon Footprints” của tổ chức TÜV Rheinland Đức
cung cấp.
Chứng chỉ “Certified Calculation Method for Corporate Carbon
Footprints” (Phương pháp tính toán Dấu chân carbon doanh nghiệp) do TÜV
Rheinland Energy & Environment GmbH – tổ chức giám định kỹ thuật uy tín của
Đức thẩm định và cấp. Chứng chỉ là một
trong những chuẩn mực cao cấp và khắt khe nhất trong lĩnh vực kiểm kê khí nhà
kính toàn cầu.
Theo đó, các giải pháp công nghệ phải vượt qua bộ tiêu chí
toàn diện, bao gồm: tuân thủ chuẩn quốc tế về kiểm kê khí nhà kính (GHG
Protocol); minh bạch và truy xuất được nguồn dữ liệu; nhất quán và đầy đủ trong
xác định ranh giới tổ chức và nguồn phát thải; khả năng tính toán chính xác,
bao trùm tất cả các phạm vi (scope) phát thải của doanh nghiệp. Các giải pháp
công nghệ cũng phải đáp ứng điều kiện để được xác minh độc lập và kiểm toán bởi
bên thứ ba.
Ngoài ra, hệ thống cần đảm bảo yếu tố thân thiện với người
dùng, linh hoạt tùy biến theo nhu cầu từng doanh nghiệp, tích hợp cơ chế kiểm
soát lỗi và các quy chuẩn bảo đảm chất lượng.
Sau hơn 1 năm bám sát quy trình kiểm định, đội ngũ VertZéro
đã làm việc với các chuyên gia tại Đức để đưa giải pháp VertZéro chính thức được
TÜV Rheinland cấp chứng chỉ. Với việc được trao chứng chỉ này là minh chứng cho chất lượng và độ tin cậy của
một giải pháp Make in Vietnam, sánh ngang với giải pháp công nghệ xanh quốc tế
như: Plan A (Đức); osapiens (Đức); CarbonSifr (Trung Đông); SINAI (Mỹ)...
Với hơn 150 năm kinh nghiệm, TÜV Rheinland được biết đến là tổ chức hoạt động hoàn toàn độc lập, bảo đảm tính khách quan tuyệt đối trong quá trình đánh giá. Quy trình thẩm định khắt khe của TÜV không chỉ khẳng định uy tín tại châu Âu mà còn có giá trị pháp lý và được công nhận trên phạm vi toàn cầu.
Đây được xem là giải pháp công nghệ Make in Vietnam đầu tiên
đạt chứng chỉ này, khẳng định chất lượng giải pháp tính toán dấu chân carbon
doanh nghiệp (Corporate Carbon Footprints- CCF) theo chuẩn mực quốc tế.
Giải pháp tự động hóa kiểm kê phát thải VertZéro được ra đời
với mục tiêu giúp tổ chức và doanh nghiệp đo lường và quản lý phát thải trên
toàn bộ chuỗi cung ứng, tối ưu hóa quy trình sản xuất, tiết kiệm năng lượng và
tài nguyên, qua đó giảm thiểu tác động môi trường và góp phần chống biến đổi
khí hậu.
VertZéro cung cấp hơn 90.000 hệ số phát thải, phục vụ doanh
nghiệp tại 190 quốc gia, hợp tác cùng hơn 30 đối tác trong hệ sinh thái chuyển
đổi xanh toàn cầu. Giải pháp giúp tiết kiệm đến 80% thời gian và chi phí kiểm
kê khí nhà kính, loại bỏ quy trình thủ công; tự động hóa 100% quy trình báo cáo
phát thải, đảm bảo tính chính xác, minh bạch. Đồng thời, giải pháp hỗ trợ doanh
nghiệp lập kế hoạch giảm phát thải theo tiêu chuẩn Net Zero, giúp doanh nghiệp đáp ứng
yêu cầu từ khách hàng, nhà đầu tư toàn cầu.
Trên thực tế, giải pháp được ứng dụng thực tiễn tại nhiều
doanh nghiệp trong nước. Đơn cử, Tập đoàn Trần Đức ứng dụng giải pháp VertZéro
nhằm kiểm kê phát thải trên toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng tới đạt
được nhà máy Net Zero tiên phong trong ngành. Đây là nền tảng then chốt giúp doanh
nghiệp nhanh chóng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, mở ra cơ hội tiếp cận thị
trường toàn cầu, dẫn đầu xu hướng kinh doanh bền vững.
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đầu ngành thuộc lĩnh vực
ngân hàng, vận tải, dịch vụ cũng đang ứng dụng VertZéro như một giải pháp đồng
hành tiến đến NetZero. Mới đây, VertZéro đã được triển khai tại một số doanh
nghiệp tại Nhật Bản, một trong những quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực chuyển đổi
xanh.
Ông Phạm Tuân, Giám đốc Sản phẩm VertZero, Tập đoàn FPT, chia
sẻ: “Chứng nhận TÜV Rheinland là minh chứng cho năng lực phát triển các giải
pháp công nghệ Made by FPT- Make in Vietnam, đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe
nhất về kiểm kê và tính toán phát thải quốc tế, đồng thời góp phần nâng tầm
thương hiệu công nghệ quốc gia. Đây cũng là nền tảng để VertZero đồng hành cùng
các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh”.
“Với công nghệ và phương pháp tính tuân thủ chuẩn mực toàn cầu,
doanh nghiệp có thể kiểm kê, báo cáo phát thải một cách minh bạch, đáp ứng yêu
cầu nghiêm ngặt từ những thị trường như châu Âu, Mỹ,… qua đó mở rộng cơ hội cạnh
tranh và khẳng định vị thế trên trường quốc tế”, ông Tuân cho biết.
Doanh nghiệp Việt được cấp chứng nhận tiêu chuẩn quốc tế về quản lý, kiểm kê khí nhà kính
17:43, 03/03/2025
Mở cơ hội mới từ kiểm kê khí nhà kính và thị trường carbon
06:00, 31/01/2025
Thực hiện kiểm kê khí nhà kính: Doanh nghiệp nên bắt đầu thế nào?
Tình trạng lún sụt nền đất tại TP.HCM đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng trong gần bốn thập kỷ qua, với tốc độ lún trung bình từ 2 đến 8 cm mỗi năm. Từ năm 1990 đến nay, độ lún tích lũy ước tính khoảng 1 m, khiến thành phố này đứng trước nguy cơ “chìm dần”.
Hệ lụy tương lai phát triển xanh khi đàm phán hiệp ước toàn cầu về nhựa bế tắc
Thất bại tại phiên đàm phán không đơn thuần là sự trì hoãn một văn kiện pháp lý quốc tế; nó đồng nghĩa với việc thế giới tiếp tục trượt dài trong quán tính tiêu dùng và sản xuất nhựa…
Chuyển đổi xanh – chiến lược hút vốn đầu tư công nghiệp tại Huế
Huế đang đứng trước “cơ hội vàng” để lựa chọn con đường phát triển công nghiệp thông minh, xanh, thân thiện môi trường. Phát triển xanh là yếu tố sống còn.
JBIC sẵn sàng hợp tác với TP.HCM triển khai các dự án chuyển đổi xanh, NetZero
JBIC sẵn sàng cung cấp tài chính cho các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư, triển khai các dự án nâng cao chất lượng sống người dân TP.HCM; đồng thời mong muốn hợp tác với thành phố nhằm triển khai các dự án chuyển đổi xanh, trong các lĩnh vực doanh nghiệp Nhật Bản có kinh nghiệm, tiềm lực và thành phố ưu tiên phát triển...
Nghệ An tiếp nhận hơn 356 tỷ đồng từ ERPA, mở rộng sinh kế cho người dân miền núi
Chi trả giảm phát thải khí nhà kính theo Thỏa thuận ERPA đã mang lại nguồn tài chính quan trọng cho Nghệ An, vừa giúp bảo vệ rừng, vừa cải thiện đời sống đồng bào vùng cao.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: