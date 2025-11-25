Thứ Ba, 25/11/2025

Giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp lớn từ ngân hàng NCB

Khánh Huyền

25/11/2025, 20:00

Đồng hành cùng các doanh nghiệp lớn phát triển bứt phá, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) xây dựng và cung cấp loạt giải pháp tài chính chuyên biệt, “đo ni đóng giày” theo từng nhóm ngành nghề và mô hình vận hành, đáp ứng nhanh và kịp thời nhu cầu trong bối cảnh mới.

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam đang bước vào chu kỳ phát triển tăng tốc của "Kỷ nguyên vươn mình", các tập đoàn, doanh nghiệp lớn ngày càng thể hiện vai trò đầu tàu, là động lực quan trọng trong sự tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nhu cầu về một đối tác tài chính có đủ tiềm năng và sự chuyên sâu, linh hoạt, thấu hiểu đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.

Qua đó, những giải pháp tài chính được “đo ni đóng giày” phù hợp với thực tiễn vận hành và chu kỳ dòng tiền của từng ngành nghề, từng mô hình kinh doanh sẽ trở thành công cụ tiếp sức cho doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh, bền vững trước thị trường liên tục biến động và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng.

Một đối tác tài chính vững mạnh, chuyên sâu và thấu hiểu sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững.
Một đối tác tài chính vững mạnh, chuyên sâu và thấu hiểu sẽ giúp doanh nghiệp phát triển nhanh, mạnh và bền vững.

Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tiên phong phát triển các gói giải pháp tài chính toàn diện, được thiết kế chuyên biệt cho các doanh nghiệp lớn theo từng ngành nghề và mô hình hoạt động, tập trung vào 5 nhóm doanh nghiệp: xây lắp - hạ tầng - bất động sản; chuỗi cung ứng; dịch vụ - du lịch - giải trí; đơn vị thực hiện dự án ngân sách; và các công ty chứng khoán, tài chính. Đây không chỉ là sự nhanh nhạy đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn là cam kết đồng hành lâu dài, mọi lúc mọi nơi của NCB nhằm kịp thời cung cấp vốn và tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho các doanh nghiệp.

GIẢI PHÁP TÀI CHÍNH CHUYÊN BIỆT CHO TỪNG NHÓM NGÀNH, MÔ HÌNH KINH DOANH

Với nhóm doanh nghiệp xây lắp, hạ tầng, bất động sản, NCB cung cấp các giải pháp tài chính chuyên biệt, phù hợp với nhu cầu vốn lớn, chu kỳ kinh doanh dài, dòng tiền phân bổ theo tiến độ dự án. Doanh nghiệp có thể lựa chọn phương án tài sản bảo đảm linh hoạt, từ vay không tài sản bảo đảm đến sử dụng các loại tài sản phù hợp như bất động sản, phương tiện vận tải hoặc quyền đòi nợ, tùy theo nhu cầu và đặc thù từng dự án.

Song song với đó, các dịch vụ bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán với lãi suất cạnh tranh và tỷ lệ ký quỹ từ 0% giúp doanh nghiệp bổ sung vốn kịp thời, duy trì dòng tiền ổn định, đồng thời củng cố uy tín và năng lực đàm phán.

NCB tiếp vốn linh hoạt, đồng hành cùng tổng thầu và chủ đầu tư bất động sản quy mô lớn.
NCB tiếp vốn linh hoạt, đồng hành cùng tổng thầu và chủ đầu tư bất động sản quy mô lớn.

Đối với nhóm các doanh nghiệp hoạt động theo chuỗi hoặc hệ sinh thái doanh nghiệp, NCB vừa tài trợ doanh nghiệp đầu chuỗi, vừa bao thanh toán cho các nhà cung cấp cấp 1, cấp 2 với quy trình thẩm định tinh gọn, thời gian giải ngân nhanh chỉ trong vòng 1 ngày. Các giao dịch bao thanh toán được thực hiện trực tuyến qua nền tảng SCF với thời hạn lên đến 364 ngày, tỷ lệ tài trợ lên đến 100%, hạn mức tới 2.800 tỷ đồng/khách hàng. Nhờ đó, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng đưa vốn vào sản xuất kinh doanh, giảm áp lực vốn lưu động và tăng hiệu quả tài chính cho toàn chuỗi.

Ở lĩnh vực dịch vụ, du lịch, giải trí, NCB tập trung phát triển sản phẩm tín dụng gắn với tính chất mùa vụ với thời hạn linh hoạt, phương thức trả nợ phù hợp chu kỳ doanh thu, hỗ trợ các đại lý vé cấp 1, cấp 2 tối ưu chi phí theo thời điểm. Đồng thời, ngân hàng cung cấp hệ thống dịch vụ thanh toán, ngoại hối và bảo hiểm trọn gói, giúp doanh nghiệp vận hành hiệu quả, đặc biệt trong mùa cao điểm và an tâm mở rộng hoạt động kinh doanh.

Với đơn vị tham gia dự án ngân sách nhà nước, NCB đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vốn và bảo lãnh từ giai đoạn đấu thầu đến hoàn tất dự án, đảm bảo giải ngân nhanh, thủ tục gọn, minh bạch và đáp ứng tiến độ triển khai. Trong khi đó, các công ty chứng khoán cần đẩy mạnh năng lực tài chính để mở rộng margin, bảo lãnh phát hành, ứng trước tiền bán… được NCB hỗ trợ qua các gói tín dụng tài trợ lên đến 90% nhu cầu vốn (không bao gồm khoản vay từ tổ chức tín dụng khác), thủ tục linh hoạt và tốc độ giải ngân nhanh, từ đó, kịp thời nắm bắt cơ hội và gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

ĐỒNG HÀNH TOÀN DIỆN, GIA TĂNG LỢI ÍCH

Không chỉ cung cấp nguồn vốn kịp thời, linh hoạt, NCB mang đến cho các doanh nghiệp lớn giải pháp tài chính đồng bộ, giúp tối ưu vận hành và công tác quản trị. Nổi bật là sản phẩm tiền gửi với lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn đa dạng và linh hoạt, giúp doanh nghiệp gia tăng lợi ích từ dòng tiền nhàn rỗi, hay gói dịch vụ trả lương (Payroll) giúp doanh nghiệp quản lý quỹ lương và đội ngũ nhân sự hiệu quả; gói giao dịch ngoại hối (FX) linh hoạt, hỗ trợ hạn chế rủi ro biến động tỷ giá và tối ưu lợi nhuận. Bên cạnh đó, doanh nghiệp được miễn toàn bộ phí duy trì và quản lý tài khoản, miễn duy trì số dư tối thiểu, miễn phí đăng ký và duy trì Internet Banking – Mobile Banking, miễn phí chuyển tiền, thanh toán lô/lương và hóa đơn dịch vụ.

Với các giải pháp từ NCB, các doanh nghiệp lớn có thể tối ưu quản trị lương, chuẩn hóa vận hành tài chính.
Với các giải pháp từ NCB, các doanh nghiệp lớn có thể tối ưu quản trị lương, chuẩn hóa vận hành tài chính.

Với hoạt động ngoại thương, NCB mang đến giải pháp mua miễn truy đòi bộ chứng từ theo L/C, cho phép doanh nghiệp nhận tiền thanh toán ngay trong ngày, với giá trị thanh toán sớm lên đến 100% giá trị bộ chứng từ. Khoản tiền này không ghi nhận vào dư nợ, giúp doanh nghiệp cải thiện đáng kể các chỉ số tài chính và tối ưu lợi nhuận. Ngân hàng đồng thời hỗ trợ miễn phí tư vấn lập và xử lý chứng từ, giúp doanh nghiệp giảm thiểu sai sót, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Được biết, NCB hiện là một trong những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng và chuyển đổi ấn tượng trong hệ thống ngân hàng. Chỉ trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 - 2025), NCB có 3 lần tăng vốn, trong đó đợt tăng vốn thứ 3 dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2025, nâng tổng vốn điều lệ của NCB lên 19.200 tỷ đồng, bổ sung mạnh mẽ nguồn lực cho những đột phá trong chuyển đổi số, đầu tư cơ sở vật chất và hoạt động kinh doanh của ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của các doanh nghiệp lớn.

Với các giải pháp “trúng đích”, dịch vụ tận tâm, đồng hành thực chất, NCB đang trở thành lựa chọn chiến lược của ngày càng nhiều doanh nghiệp lớn trên hành trình tăng trưởng bền vững và bứt phá trong kỷ nguyên mới.

* Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng có thể tham khảo tại website NCB https://www.ncb-bank.vn, liên hệ các phòng giao dịch/chi nhánh của NCB trên toàn quốc hoặc Hotline (028) 38 216 216 - 1800 6166.

