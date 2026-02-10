Giải quyết việc làm gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Huế

Gắn giải quyết việc làm với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thành phố Huế phấn đấu đến cuối năm 2026 duy trì tỷ lệ thất nghiệp đô thị dưới 2% và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76%.

Ngày 09/02/2025, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình giải quyết việc làm trong nước và nước ngoài trên địa bàn thành phố Huế năm 2026.

Theo Kế hoạch, thành phố Huế phấn đấu kết nối, giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; trong đó đưa 2.400 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thành phố đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 2%, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 76% vào cuối năm 2026.

Bên cạnh đó, phấn đấu 45% lao động được hệ thống Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn, giới thiệu có việc làm; 100% người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài được tư vấn, tuyên truyền đầy đủ về các chính sách hỗ trợ, bao gồm vay vốn, vay ký quỹ (đối với lao động tham gia Chương trình EPS) tại Ngân hàng Chính sách xã hội và hỗ trợ chi phí ban đầu không hoàn lại từ nguồn ngân sách Nhà nước.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch tập trung vào những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân về việc làm và xuất khẩu lao động; tăng cường đầu tư, phát triển các ngành kinh tế có khả năng tạo nhiều việc làm bền vững; nâng cao hiệu quả chính sách tín dụng ưu đãi hỗ trợ tạo việc làm trong nước và đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Cùng với đó, thành phố chú trọng hỗ trợ phát triển thị trường lao động; đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, giáo dục nghề nghiệp gắn với giải quyết việc làm; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình việc làm từ thành phố đến cơ sở.

Trong 5 năm qua, toàn thành phố Huế đã giải quyết việc làm cho 85.300 lao động, đạt 102,2% kế hoạch đề ra; trong đó có 9.200 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết quả này góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao thu nhập và đời sống người dân.

Riêng giai đoạn 2021 – 2025, thông qua các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, việc làm công, mở rộng sản xuất kinh doanh và các mô hình sinh kế thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, thành phố đã giải quyết việc làm cho 43.672 lao động, nhất là khu vực nông thôn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thành phố Huế cũng đã ủy thác 136,5 tỷ đồng qua Ngân hàng Chính sách xã hội; cấp huyện, xã bổ sung 74,077 tỷ đồng. Đến nay, tổng số vốn giải ngân đạt 1.512 tỷ đồng cho 26.149 lượt khách hàng vay, tạo việc làm ổn định cho 26.105 lao động. Gần 1.000 doanh nghiệp và hơn 24.200 lượt lao động đã tham gia các hoạt động kết nối cung – cầu lao động.

Sàn giao dịch việc làm trực tuyến của thành phố đã tư vấn, giới thiệu việc làm cho 6.366 lao động. Cùng với đó, thành phố đã giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 43.098 lao động, hỗ trợ học nghề cho 3.837 người, với tổng kinh phí gần 767 tỷ đồng; tổ chức đào tạo trên 76.000 lượt người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo đến cuối năm 2024 đạt 75%.