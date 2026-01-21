Thứ Năm, 22/01/2026

Trang chủ Nhân lực

Các khu công nghiệp Nghệ An cần tuyển hơn 32.000 lao động

Nguyễn Thuấn

21/01/2026, 14:05

Nhu cầu lao động tại Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An tiếp tục tăng mạnh trong năm 2026, đặt ra yêu cầu cấp thiết về kết nối cung – cầu lao động. Nghệ An dự kiến tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026 với quy mô lớn, chia thành nhiều đợt tại các khu công nghiệp trọng điểm...

Theo thông tin từ Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An trong năm nay, các doanh nghiệp đang hoạt động trong Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn Nghệ An có nhu cầu tuyển thêm khoảng 32.000 lao động.

UBND tỉnh Nghệ An đã thống nhất với đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam về việc tổ chức Ngày hội việc làm năm 2026. 

Theo kế hoạch, Ngày hội việc làm năm 2026 sẽ được tổ chức thành 3 đợt tại các khu công nghiệp  trọng điểm của tỉnh, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thực tế của doanh nghiệp từng khu vực.

Đợt 1 dự kiến tổ chức tại khu công nghiệp VSIP Nghệ An (xã Hưng Nguyên) trong một ngày, bắt đầu từ 8 giờ ngày 28/2/2026. Khoảng 15 – 20 doanh nghiệp sẽ tham gia, với nhu cầu tuyển dụng trên 20.000 lao động, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, chế biến và dịch vụ hỗ trợ công nghiệp.

Hoạt động tuyển dụng lao động tại các khu công nghiệp góp phần giải quyết việc làm, ổn định an sinh xã hội.

Đợt 2 được tổ chức tại khu công nghiệp WHA Nghệ An (xã Thần Lĩnh) vào giữa tháng 4/2026, quy tụ từ 15 – 20 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển trên 10.000 lao động. Đợt này không chỉ phục vụ riêng KCN WHA mà còn bao gồm các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Bắc Vinh và khu công nghiệp Nam Cấm.

Đợt 3 dự kiến diễn ra tại khu công nghiệp Hoàng Mai 1 (phường Hoàng Mai) vào tháng 6/2026. Khoảng 8 – 10 doanh nghiệp tham gia, với nhu cầu tuyển dụng trên 3.000 lao động cho các khu công nghiệp Hoàng Mai 1, Hoàng Mai 2, Đông Hồi và Nghĩa Đàn.

Trước đó, trong năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết việc làm cho 49.000 người, đạt 106,52% kế hoạch, tăng 1,03% so với cùng kỳ. Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tiếp nhận nhu cầu tuyển dụng của 704 doanh nghiệp với hơn 89.000 vị trí việc làm; riêng tháng 12/2025 ghi nhận 7.672 vị trí tuyển dụng từ 50 doanh nghiệp, cho thấy thị trường lao động trên địa bàn tiếp tục duy trì đà sôi động.

14:29, 25/12/2025

17:32, 07/12/2025

Từ khóa:

cơ hội việc làm doanh nghiệp Nghệ An Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Ngày hội việc làm Nghệ An 2026 tăng cường kết nối lao động thị trường lao động 2025 tuyển dụng lao động Nghệ An

