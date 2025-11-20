Giảm bớt nỗi lo về thuế, hộ kinh doanh an tâm vận hành cùng ACB

Cuối năm 2025, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 3389/QĐ-BTC, mở đầu giai đoạn chuyển đổi quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, tiến tới xóa bỏ thuế khoán và áp dụng phương pháp kê khai. Sự thay đổi này buộc nhiều hộ phải rà soát lại sổ sách, đầu tư cho công cụ quản lý và thích ứng với hình thức khai thuế điện tử.

Trong bối cảnh đó, ACB đã ra mắt giải pháp toàn diện, kết hợp vay vốn linh hoạt cùng công cụ quản lý thông minh, giúp hộ kinh doanh thích ứng nhanh và vận hành hiệu quả.

Bộ giải pháp toàn diện cho kinh doanh.

HỘ KINH DOANH CHỊU ÁP LỰC LỚN TRONG GIAI ĐOẠN CHUYỂN ĐỔI

Nhiều năm qua, hộ kinh doanh đã quen với ghi chép thủ công, nay họ phải làm quen với sổ sách điện tử, tách riêng dòng tiền cá nhân và kinh doanh, đầu tư thêm cho phần mềm và thiết bị kế toán. Với những người buôn bán lâu năm, đây là thử thách không nhỏ khi “cái mới” đòi hỏi thời gian, chi phí và cả sự kiên nhẫn để thích ứng.

Song, khó khăn lớn hơn lại nằm ở vốn xoay vòng. Hộ kinh doanh phải vừa lo nhập hàng, trả tiền thuê mặt bằng, chi lương nhân viên, vừa chuẩn bị thêm kinh phí để đáp ứng quy định mới. Dòng tiền vốn đã mỏng nay càng dễ bị “đứt gãy”. Anh H., chủ cửa hàng thực phẩm chia sẻ: “Giờ cái gì cũng phải đầu tư thêm, mà vốn thì vẫn vậy. Nhiều khi chỉ cần chậm vài ngày là hàng về trễ, đơn hàng cũng trễ theo.”

Đại diện ACB chia sẻ: “Chúng tôi nhận thấy rõ áp lực lớn mà hộ kinh doanh đang đối mặt khi yêu cầu chuyển đổi số và minh bạch hóa tài chính được đẩy mạnh. Vì vậy, ACB mang tới chuỗi ưu đãi thiết thực giúp họ không chỉ tuân thủ quy định mà còn tối ưu vận hành và mở rộng kinh doanh.”

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN TỪ VỐN ĐẾN QUẢN LÝ CỬA HÀNG GIÚP HỘ KINH DOANH CHỦ ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI

Trọng tâm trong gói giải pháp của ACB là nguồn vốn linh hoạt. Các hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận với phương thức vay đa dạng (vay hạn mức, từng lần, thấu chi) luôn có lãi suất ưu đãi, hạn mức đến 100% nhu cầu vốn, cùng thời gian giải ngân nhanh chóng khi giải ngân tại quầy hoặc online. Song song với đó, khi hộ kinh doanh giao dịch tài khoản qua ACB, sẽ được cấp hạn mức vay thấu chi online đến 100 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, hỗ trợ chủ hộ bù đắp vốn thiếu hụt tạm thời để nhập hàng, thanh toán nhân công hay phục vụ nhu cầu đời sống.

Nhờ cơ chế xét duyệt nhanh, hồ sơ tinh gọn và thực hiện trực tuyến, các gói vay của ACB đã giúp nhiều hộ kinh doanh không bỏ lỡ cơ hội kinh doanh mùa cao điểm - đặc biệt trong các dịp Tết hoặc lễ lớn. Đây chính là một trong những yếu tố giúp nhiều cửa hàng duy trì hoạt động ổn định và tăng trưởng ngay cả trong giai đoạn chi phí đầu vào đang ngày một tăng cao.

Ở khía cạnh quản lý cửa hàng, ACB phát triển không ngừng từ hệ sinh thái “Đồng minh thông thái” được ra đời từ năm 2024, nhằm giúp hộ kinh doanh vận hành toàn diện trên nền tảng số. Chỉ với một thiết bị di động, chủ hộ kinh doanh có thể:

Quản lý đa điểm bán, phân quyền nhân viên rõ ràng;

Tạo mã QR cho từng đơn hàng và nhận thông báo giao dịch tức thời;

Theo dõi dòng tiền, chi phí, lợi nhuận, tồn kho;

Sử dụng phần mềm bán hàng tích hợp xuất hóa đơn điện tử và nộp thuế trực tuyến.

Bên cạnh đó, tài khoản Tài Lộc của ACB giúp hộ kinh doanh tách biệt dòng tiền cá nhân và kinh doanh, quản lý rõ ràng hơn, đồng thời mang phong thủy với lựa chọn số 68 hoặc 86, biểu tượng của tài lộc và thịnh vượng.

ACB không ngừng mở rộng hợp tác với các đối tác uy tín để mang lại giải pháp trọn gói và thuận tiện nhất cho khách hàng. Gần đây, ngân hàng đã ký kết hợp tác chiến lược với Viettel, tích hợp phần mềm bán hàng thông minh Tendoo vào hệ sinh thái “Đồng minh thông thái”. Với khả năng quản lý doanh thu, chi phí, tồn kho và kết nối trực tiếp với hệ thống thuế, Tendoo trở thành cánh tay nối dài giúp việc xuất hóa đơn và nộp thuế nhanh chóng hơn. Tại lần hợp tác này, ACB và Viettel còn giới thiệu hai combo ưu đãi hấp dẫn dành cho hộ kinh doanh khi đăng ký mới:

Combo 790.000 đồng: miễn phí 12 tháng sử dụng phần mềm Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử Viettel S-Invoice, 12 tháng sử dụng chữ ký số Viettel-CA, mở tài khoản số đẹp tại ACB, tặng loa Bluetooth.

Combo 990.000 đồng: miễn phí 12 tháng Tendoo, 2.000 hóa đơn điện tử, 12 tháng sử dụng chữ ký số Viettel-CA, miễn phí hòa mạng FTTH và thêm 1 tháng trải nghiệm, mở tài khoản số đẹp tại ACB, tặng loa Bluetooth.

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ACB và Viettel.

Chia sẻ từ Chị Th. chủ một cửa hàng hoa ở Hà Nội: “Trước đây chị hay làm tay sổ sách, không tách bạch nguồn tiền, nhưng từ khi có các gói vay của ACB, chị được hỗ trợ khoản vay vốn để nhập hàng nên không lo bị thiếu hàng khi cao điểm, lại có phần mềm quản lý giúp xuất hóa đơn và nộp thuế nhanh chóng. Chị cũng yên tâm kinh doanh hơn.” chị Th. chia sẻ thêm.

ACB tin rằng, mỗi giai đoạn chuyển đổi đều mang đến cơ hội để hộ kinh doanh phát triển theo cách chủ động và hiệu quả hơn. Với các giải pháp linh hoạt và công cụ quản lý thông minh, ACB đồng hành giúp họ biến thách thức thành cơ hội mới để tiến xa hơn.

* Khách hàng quan tâm và tìm hiểu về các chương trình ưu đãi dành cho hộ kinh doanh có thể tham khảo tại: https://acb.com.vn/giai-phap-quan-ly-cua-hang hoặc liên hệ Contact Center 247 theo hotline (028) 38 247 247 hoặc liên hệ CN/PGD gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ.