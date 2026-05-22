Giám đốc Khối Bán lẻ Vietcombank nhận vinh danh tại WFIS 2026 với những dấu ấn chuyển đổi số bán lẻ
P.V
22/05/2026, 14:12
Ngày 20/5/2026, trong khuôn khổ WFIS 2026 (World Financial Innovation Series - Hội nghị Đổi mới Tài chính thế giới) - diễn đàn quốc tế uy tín về đổi mới sáng tạo và công nghệ tài chính được tổ chức tại Hà Nội, bà Đoàn Hồng Nhung - Giám đốc Khối Bán lẻ, thành viên Ban Điều hành Vietcombank đã được vinh danh tại hạng mục “Retail Banker of the Year”.
Giải thưởng ghi nhận những đóng góp nổi bật của bà Đoàn Hồng Nhung trong việc dẫn dắt thực thi chiến lược chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ, thúc đẩy mô hình kinh doanh mới và nâng cao trải nghiệm khách hàng, qua đó góp phần củng cố vị thế tiên phong của Vietcombank nói chung và hoạt động ngân hàng bán lẻ Vietcombank nói riêng tại Việt Nam.
Thực hiện chiến lược của Hội đồng Quản trị về việc định hướng hoạt động bán lẻ là một trong những trụ cột trọng tâm của Vietcombank, với các giải pháp của Ban Điều hành đề ra, Khối Bán lẻ Vietcombank đã ghi dấu ấn mạnh mẽ trong hành trình chuyển đổi từ mô hình ngân hàng bán lẻ truyền thống sang hệ sinh thái tài chính số hiện đại, lấy khách hàng làm trung tâm, thúc đẩy số hóa trên nhiều phương diện: từ tái thiết kế hành trình khách hàng; phát triển các giải pháp toàn diện trên cơ sở ứng dụng dữ liệu lớn và AI; đưa kênh số trở thành bạn đồng hành vừa đảm bảo an toàn, tiện lợi vừa hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm theo nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Trong giai đoạn 2023-2025, hoạt động bán lẻ của Vietcombank đóng góp khoảng 50% vào thu nhập thuần chung của ngân hàng, số lượng khách hàng thường xuyên sử dụng kênh số đạt gần 20 triệu với tốc độ tăng trưởng trung bình 25%/năm.
Phát biểu tại lễ vinh danh, bà Đoàn Hồng Nhung nói: “Bán lẻ là một lĩnh vực rất thú vị vì chủ thể phục vụ của hoạt động kinh doanh này là các cá nhân - những con người cụ thể với nhiều cảm xúc, nhiều góc nhìn và nhu cầu khác nhau. Với các thay đổi đang diễn ra rất nhanh chóng trong thời đại số, bán lẻ đang trở nên vô cùng thách thức, đòi hỏi người làm bán lẻ phải vừa hiểu khách hàng, vừa hiểu công nghệ, dữ liệu, có tư duy quản trị danh mục và đặc biệt không ngừng đổi mới sáng tạo.”
WFIS là một trong những chương trình vinh danh uy tín trong lĩnh vực đối mới sáng tạo tài chính - ngân hàng tại khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi. Giải thưởng được tổ chức trong khuôn khổ sự kiện Hội nghị Đổi mới Tài chính thế giới nhằm ghi nhận các ngân hàng, tổ chức tài chính và doanh nghiệp fintech có thành tựu nổi bật về chuyển đổi số, trải nghiệm khách hàng, thanh toán, dữ liệu và công nghệ tài chính. Sự kiện do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức, diễn ra trong hai ngày 19 và 20/5. Đây là lần thứ 4 sự kiện được tổ chức tại Việt Nam.
