Nga chuẩn bị phát hành thêm trái phiếu bằng nhân dân tệ để bù đắp thâm hụt ngân sách

Theo hãng tin Bloomberg, Bộ Tài chính Nga đang chuẩn bị phát hành thêm trái phiếu chính phủ bằng nhân dân tệ, trong bối cảnh thâm hụt ngân sách của Moscow tăng nhanh và đã tiến sát 6 nghìn tỷ rúp, tương đương khoảng 85 tỷ USD, trong những tháng đầu năm nay.

Lô trái phiếu dài hạn này dự kiến được đưa ra thị trường vào đầu tháng 6, nhằm bổ sung nguồn vốn cho ngân sách khi nhu cầu vay nợ của Moscow ngày càng lớn.

Theo kế hoạch, Bộ Tài chính Nga sẽ nhận đăng ký mua từ nhà đầu tư đến ngày 28/5. Việc phát hành dự kiến hoàn tất về mặt kỹ thuật vào ngày 3/6. Lô trái phiếu mới có kỳ hạn 10 năm, cho thấy Nga muốn huy động nguồn vốn dài hạn bằng đồng tiền của Trung Quốc.

“Bộ Tài chính đã thông báo nhận đăng ký mua đối với một lô trái phiếu OFZ mới bằng nhân dân tệ”, cơ quan này cho biết. OFZ là trái phiếu chính phủ liên bang của Nga, một trong những công cụ vay nợ chủ chốt của Moscow trên thị trường nội địa.

Đây không phải lần đầu Nga tìm cách huy động vốn bằng nhân dân tệ. Vào tháng 12 năm ngoái, Moscow từng phát hành hai lô trái phiếu tương tự, với thời hạn đáo hạn vào năm 2029 và 2033. Tuy nhiên, kết quả không như kỳ vọng. Thay vì huy động được hàng trăm tỷ rúp như dự kiến, hai đợt phát hành này chỉ bán được khoảng 219 tỷ rúp trái phiếu, tương đương khoảng 3,1 tỷ USD.

Đợt phát hành mới cho thấy Moscow muốn mở rộng kênh huy động vốn dài hạn bằng nhân dân tệ và đưa công cụ này trở thành một phần ổn định trong chiến lược tài trợ ngân sách. Động thái này diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc, cho thấy hợp tác tài chính đang trở thành một phần ngày càng quan trọng trong quan hệ Nga - Trung, nhất là khi Moscow chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã hạn chế khả năng Nga huy động vốn trên thị trường vốn quốc tế bằng USD và euro. Trong bối cảnh đó, nhân dân tệ trở thành lựa chọn thay thế phù hợp hơn, nhất là khi Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nga.

Nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc giúp các ngân hàng và doanh nghiệp xuất khẩu Nga có thêm dòng tiền bằng nhân dân tệ. Phần tiền này sau đó có thể quay trở lại thị trường trong nước thông qua việc mua trái phiếu chính phủ Nga.

Cơ chế này giúp Moscow có thêm nguồn vốn để bù đắp thâm hụt ngân sách. Tuy nhiên, trái phiếu bằng nhân dân tệ khó thu hút được mạng lưới nhà đầu tư toàn cầu rộng như trái phiếu chính phủ phát hành bằng USD hoặc euro. Tuy nhiên, việc dựa nhiều hơn vào nhân dân tệ cũng khiến Nga phụ thuộc sâu hơn vào chính sách tiền tệ và tài chính của Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích, việc Nga tiếp tục quay lại thị trường trái phiếu nhân dân tệ cho thấy áp lực tài khóa của nước này đang gia tăng. Trong dự toán ngân sách năm nay, Chính phủ Nga dự kiến thâm hụt 3,8 nghìn tỷ rúp, tương đương khoảng 53,7 tỷ USD.

Phần thiếu hụt này dự kiến được bù đắp chủ yếu thông qua tăng nợ công, qua đó khiến gánh nặng tài chính đối với nền kinh tế Nga tiếp tục gia tăng. Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách trong những tháng đầu năm đã tiến sát 6 nghìn tỷ rúp, cao hơn đáng kể so với mức dự toán cả năm.

Trong những năm tới, Bộ Tài chính Nga dự kiến tiếp tục tăng vay nợ thêm. Kế hoạch phát hành trái phiếu mới cho thấy ngân sách Nga sẽ phải dựa nhiều hơn vào các công cụ nợ để bù đắp thâm hụt.